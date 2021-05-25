«Победителей не судят»: был ли плагиат в песне победителей «Евровидения»

Участница «Евровидения-2013» и член российского профессионального жюри в этом году Дина Гарипова не заметила явного сходства песен «Zitti E Buoni» и «F.D.T.». Певица напомнила, что все композиции, исполняемые на конкурсе, проходят проверку на плагиат.

«Явного сходства я не слышу. К тому же, насколько я знаю, у организаторов «Евровидения» есть специальная процедура: прежде чем допустить песню к конкурсу, ее проверяют на плагиат. Раз мы все ее услышали со сцены в Роттердаме, значит, песня прошла экспертизу без нареканий. В целом победителей не судят!» — прокомментировала «Газете.Ru» Гарипова.

Диджей и еще один участник жюри «Евровидения» Леонид Руденко также не услышал заимствований в песне Måneskin. По его мнению, все обвинения являются «обычным высасыванием из пальца»:

«Не вижу воровства. Это вполне обычный гитарный рифф, типичный для такой музыки. Треков с таким риффом уйма. Это все равно, что сказать: «Они украли барабанную партию». Здесь главное — вокальная партия и исполнение».

Кроме того, Руденко заявил, что конкурсный номер Måneskin ему понравился. В минувшие выходные победители конкурса получили от российского жюри 10 баллов из 12 возможных.

«Мне номер сразу понравился. Он яркий и самый энергичный. Песню же в условиях «Евровидения» я отдельно от номера не воспринимаю. Для меня это аудиовизуальное произведение», — добавил музыкант.

Помимо Гариповой и Руденко, в этом году от России в жюри были представлены певица и бывшая участница группы «Тату» (в 2003 году заняла на «Евровидении» третье место — прим. «Газета.Ru») Юлия Волкова, хореограф Алла Сигалова и музыкант Леонид Гуткин.

Подозрения в плагиате — уже второй скандал, связанный с итальянцами Måneskin, после триумфа на «Евровидении». Сначала вокалиста Давида Дамиано заподозрили в употреблении кокаина в прямом эфире. Певец сдал тест на наркотики, его результат оказался отрицательным.

Теперь же группу обвиняют в плагиате. По мнению некоторых слушателей, гитарный рифф в «Zitti E Buoni» идентичен тому, что звучит в композиции «F.D.T.» их соотечественников, дуэта Anthony Laszlo. Дошло до того, что в комментариях к «F.D.T.» на YouTube пользователи в шутку поздравляют Anthony Laszlo с первым местом на «Евровидении».

Тем временем продюсер и участник Anthony Laszlo Дейд указал на плагиат еще в марте этого года. «Что-то не так», — написал он в своем Instagram, опубликовав видео, где он поочередно включает треки. Но с тех пор исков к Måneskin не последовало.

Ранее еще одна итальянская группа — Nebra — обвинила Måneskin в том, что они украли у нее гитарный рифф. Тогда лейбл Sony, на который подписаны победители «Евровидения-2021», провел техническую экспертизу и тем самым отклонил все подозрения.

Участников «Евровидения» часто обвиняют в нарушении авторских прав, но до суда дело доходит редко. В 2019 году в Universal заявили, что израильтянка Нетта Барзилай и композиторы победной песни «Toy» сплагиатили «Seven Nation Army» White Stripes. Однако в итоге ситуацию мирно уладили: Джека Уайта, легенду рока и автора сингла, просто вписали в кредиты «Toy».