«Читать, пока не дошел в храм»: как работает бот, отпускающий грехи за порно

В Telegram появился бот «Правильное время», благодаря которому каждый желающий может отмолить грехи за просмотр порнографии. Первыми его обнаружили журналисты «Подъема».

«Ты столкнулся с проблемой зависимости от порнографии? Твое сердце разъедает чувство вины за совершенное блудодеяние, гложет совесть? Этот чат-бот подскажет тебе, как правильно обратиться к Господу, чтобы он помог отпустить этот грех», — говорится в описании.

Сам бот работает следующим образом. Изначально необходимо ответить на вопрос «Сколько времени ты потратил сейчас на порно?», выбрав один из предложенных вариантов (5 минут; 15 минут; полчаса; час и более). Затем бот предлагает пользователям специальную молитву (или несколько) — длительность зависит от ответа на предыдущий вопрос. Так, если выбрать вариант «час и более», то на замаливание греха, по ощущениям, уйдет даже больше часа. После прочтения молитвы пользователь должен нажать на кнопку «Аминь», тем самым завершив ритуал.

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Данный бот был разработан совместно с отцом Константином (Мальцевым), священником из Краснодарского края, который активно и успешно ведет соцсети: к примеру, в Instagram на него подписаны почти 40 тыс. человек, а в TikTok — и вовсе 327 тыс.

Как рассказал сам священник «Газете.Ru», его роль в создании чат-бота заключалась в консультировании непосредственных авторов относительно предлагаемых молитв.

«Эти молитвы в свободном доступе есть в интернете. Ребята через интернет вышли на меня с этой инициативой и попросили порекомендовать, какие молитвы было бы хорошо читать, пока в храм еще не дошел. Я им порекомендовал, и они это все сформировали в Telegram-бот, — пояснил он. — Теоретически эти молитвы лучше читать вслух. А практически — вы же, как вариант, можете ехать в метро и вслух вы их читать тогда не будете. Желательно, конечно, вслух, но главное, чтобы было от сердца».

Согласно Мальцеву, в интернете он и некоторые его коллеги видят площадку для проповедования, однако онлайн-служба в различных вариациях классическую литургию не заменяет.

«Telegram-бот не заменяет церковь. Но я сам уже восемь лет в интернете, у меня 10-15 млн человек охвата. Это всего лишь площадка. Когда-то апостолы ходили в ареопаги, где собирались язычники, чтобы проповедовать. Если бы сегодня апостолы были живы, они бы ходили в интернет. Потому что это тоже площадка, где есть верующие люди. Естественно, эта служба не заменяет литургию. Но как небольшое подспорье — это вполне можно принять», — добавил отец Константин.

Отвечая на вопрос о том, что является большим грехом — просмотр порнографии с целью самоудовлетворения или же секс до узаконенных отношений, священник подчеркнул, что «и то, и то по сути является блудом».

«Но во втором случае человек еще и вводит другого в грех. То есть не совсем равнозначно, — отметил он. — Есть ли разница между исключительно просмотром порнографии и просмотром именно для рукоблудия? А зачем еще эти блудные фильмы смотрят по большому счету? Чтобы себя разжечь. Не просто же так — из любопытства, куда, чего и зачем. Это является соблазном и толчком к греху».