«Охомутала мужика»: что известно о новой женщине 90-летнего Ивана Краско

Народный артист России Иван Краско продолжает поддерживать отношения с новой возлюбленной — 42-летней Натальей. Арт-директор актера Вячеслав Смородинов рассказал «Газете.Ru», что сейчас женщина уехала по делам со своими детьми, но не теряет контакта с 90-летним мужчиной. Он тем временем занят работой на спектаклях.

«Она очень давит на Ивана Ивановича и хочет как можно быстрее получить его фамилию, — рассказал Смородинов. — Хочет ли он этого? Я не сказал бы, что да, но и не сказал бы, что нет. Он в таком возрасте, что сам не понимает, хочет ли он жениться».

Собеседник сообщил, что в последнее время Краско часто говорит о желании возобновить отношения с матерью его детей Натальей Вяль, и готов «хоть завтра бежать с ней под венец». Но, по словам Смородинова, новая Наталья делает все, чтобы артист женился на ней как можно скорее.

«Охомутала мужика, можно так сказать, — вздохнул представитель Краско. — Она с ним общается на расстоянии уже около двух лет — сначала как поклонница приходила в гримерку. Потом она все чаще и чаще начала появляться у него.

До пандемии посчитали, что его дача стоит больше 6 млн. Что-то мне кажется, что хочет она в этом немножко свое участие принять. Все-таки, кроме этой дачи и участка, у Ивана больше ничего нет».

Также Смородинов рассказал, что до Краско у Натальи был мужчина моложе нее. По словам собеседника, артист с гордостью говорил: «Вот, женщины ради меня уже бросают мужчин моложе себя». Директор Краско отметил, что Наталья «с большой радостью» предоставляет свои фотографии газетам и откликается на любую возможность пропиариться.

«А Иван Иванович говорит, что ему пиар не нужен точно. Какой пиар, тут уже нужно думать о других вещах, — сказал Смородинов. — А у нее, конечно, улыбка такая ложная, назовем это так. Это же третья Наташа у него, окружают его одни Наташи. Я костьми лягу, она ничего не сделает!»

В прошлом году самого Смородинова обвинили в попытке присвоить дачу Краско в деревне Ватермяги под Санкт-Петербургом. Артист сказал СМИ, что «Слава затевает на его участке стройку» и «хозяйничает там без его ведома». По словам Смородинова, он не хотел ничего отбирать у Краско, а просто помогал.

«На самом деле, я предлагал ему ренту, а они все подбили под то, что я хочу присвоить дачу. Просто у него участок загнивающий был, я приложил там свою руку: убрал, порядок навел, вывезли мусор, щебень завезли. А ему в уши родственники нашептали, что я хочу отобрать», — объяснил Смородинов.

Для Краско брак с новой возлюбленной может стать уже пятым. С первой женой Екатериной он познакомился еще в молодости. У пары родилась дочь, но спустя всего четыре года супруги развелись. Со второй женой Кирой актер прожил вместе более 40 лет, женщина родила ему сына и дочь. В 1997-м Краско стал вдовцом. После смерти второй жены актер вступил в брак с Натальей Вяль, которая родила ему двух сыновей. Этот союз продержался десять лет.

Последней женой актера стала Наталья Шевель-Краско 1990 года рождения. На момент начала романа Краско был старше ее более чем в три раза. Пара прожила в браке с 2015 по 2018 год.