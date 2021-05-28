Главные фильмы лета: «Отряд самоубийц», «Космический джем» и «Черная вдова»

«Тихое место 2» («A Quiet Place Part II»); 3 июня

Долгожданный сиквел хоррор-хита 2018 года, наконец, доберется до больших экранов этим летом. Картину хотели выпустить еще год назад, однако пандемия коронавируса вмешалась в планы студий. После того как фильм пролежал на полке год, терпение руководства Paramount кончилось. Хотя далеко не все кинотеатры еще открыты, цифры международного и российского бокс-офисов настраивают на оптимистичный лад.

В «Тихом месте 2» Джок Красински вернулся в режиссерское кресло, главную роль снова сыграет Эмили Блант, а к уже знакомому касту присоединится Киллиан Мерфи. В продолжении семья Эббот выйдет за пределы своей фермы и продолжит борьбу за выживание в мире, захваченном опасными монстрами, реагирующими на малейший шум. Первая часть стала настоящим хитом проката — при скромном бюджете в $17 млн картина заработала

$341 млн.

«Круэлла» («Cruella»); 3 июня

Еще одна попытка Disney перевести в игровое кино популярный мультфильм. Но на этот раз — нестандартная, и истории с «Книгой джунглей» и «Королем Львом», где почти покадрово все перенесли в новые фильмы, не повторится. «Круэлла» — это история главной злодейки из «101 далматинца». Как это принято в Голливуде, в ориджине Круэллу представят в более выгодном свете и заставят зрителя ей посочувствовать.

Уже появились первые отзывы в американских изданиях, и многие критики сравнивают фильм с «Дьявол носит Prada». Круэлла в исполнении Эммы Стоун предстает перед зрителями одаренной мошенницей, которая решает сделать себе имя в мире моды. Дальнейшие же события станут причиной изменений в характере будущей суперзлодейки.

«Бендер: начало»; 24 июня

Представить, каким получится фильм «Бендер: начало», очень сложно, поэтому любопытство берет верх просто потому, что это приквел «12 стульев». То есть еще одна ориджин-стори, но на этот раз от российских киноделов. Согласно синопсису, действие картины будет происходит в 1919 году. Молодой человек Остап Задунайский (ему даже придумали фамилию) встречается с аферистом Ибрагимом Бендером — естественно турецко-подданным. Ибрагима сыграл Сергей Безруков, компанию ему составили Гарик Харламов, Ольга Сутулова, Артем Ткаченко. Молодого Остапа воплотил на экране Арам Вардеванян.

У Александра Цекало и компании нечто подобное уже вышло неплохо с мистической трилогией про Гоголя. Теперь компания Sreda обратилась к другому классическому образу российской литературы и тоже задумала трилогию. Остается только надеяться, что планка «Гоголя» будет взята.

«Черная Вдова» («Black Widow»); 8 июля

Еще один затянувшийся более чем на год релиз — «Черная Вдова» от Marvel. Это последнее заметное появление Скарлетт Йоханссон в киновселенной. Как все прекрасно знают, Черная Вдова погибла в фильме «Мстители: Финал», однако Кевин Файги и компания решили устроить персонажу грандиозные проводы, подарив сольный фильм, рассказывающий о событиях до «Финала». К Йоханссон на экране присоединятся Флоренс Пью, Рейчел Вайс и Дэвид Харбор в образах Елены, Мелины и Красного Стража. Не исключено, что кто-то из них в будущем еще появится в киновселенной.

«Космический джем: Новое поколение» («Space Jam: A New Legacy»); 15 июля

Продолжение, или же скорее переосмысление кинохита 90-х «Космический джем» с Майклом Джорданом. 25 лет спустя лавры главной звезды Национальной баскетбольной ассоциации принадлежат Леброну Джеймсу, и он станет главным героем новой картины. Изменился и подход создателей. Если в старом фильме Джордан возглавлял команду мультяшек в баскетбольном матче, который решал судьбу Земли в борьбе против пришельцев, то в новом — Леброн поведет за собой известных персонажей в противостоянии с цифровыми копиями знаменитых баскетболистов. В трейлерах все выглядит весело и задорно, Леброн предстает баскетбольным небожителем, а персонажи Looney Tunes и других мультфильмов Warner Bros. все так же радуют детей комедийными гэгами.

«Время» («Old»); 22 июля

Вернувшийся в неплохую форму М. Найт Шьямалан представляет свой новый фильм «Время». За последние несколько лет мы окончательно убедились, что индийцу больше всего удаются малые бюджеты и отсутствие суперзвездного ансамбля актеров — отличный «Визит» и «Сплит» и спорное «Стекло» тому подтверждение. Приняв участие в создании классного сериала Apple «Дом с прислугой», Шьямалан снова обратился к большому экрану.

«Время» рассказывает о нескольких семьях, которые встречаются на отдыхе на тропическом острове. Они оказываются на уединенном пляже, где творится непонятное — всего за пару часов герои постарели сразу на несколько лет. Как и всегда у Шьямалана, синопсис заинтересовывает, остается только надеяться, что последние 5-10 минут не испортят впечатление от фильма — а этим режиссер частенько грешил в прошлом.

«Круиз по джунглям» («Jungle Cruise»); 29 июля

«Круиз по джунглям» представляет собой самый что ни на есть лучший пример понятия «летний блокбастер», которое появилось после оглушительного успеха «Челюстей» Стивена Спилберга. По сюжету фильма натуралистка Лили Хоутон (Эмили Блант) оправляется вверх по Амазонке в поисках легендарного целебного дерева. А поможет ей в этом капитан парохода Фрэнк в исполнении суперзвезды современного Голливуда Дуэйна Джонсона, который уже два года не появлялся на больших экранах.

Картина основана на популярном аттракционе в Диснейленде. Как известно, такой трюк «мышиный гигант» провернул 20 лет назад с «Пиратами Карибского моря» и не прогадал. Получится ли превратить «Круиз по джунглям» в сверхприбыльную кинофраншизу, узнаем в этом году.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» («The Suicide Squad»); 5 августа

Наверное, один из самых ожидаемых фильмов всего года — «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Идеальное сочетание — бывший опальный режиссер Джеймс Ганн постарается вернуть доброе имя суперотряду комиксов DC после провального фильма пятилетней давности. Из «Отряда самоубийц» Дэвида Эйер к автору «Стражей Галактики» перекочевало не так уж и много людей. Это Марго Робби (Харли Куинн), Юэль Киннаман (Рик Флэг), Джай Кортни (Капитан Бумеранг) и Виола Дэвис (Аманда Уоллер). К уже знакомым лица Ганн добавил целую россыпь звезд на любой вкус и любое амплуа: Идрис Эльба, Сильвестр Сталлоне, Тайка Вайтити, Алисия Брага, Нэйтан Филлион, Джон Сина и другие.

В общем, компания собирается весьма пестрая и интересная, а предыдущие фильмы Джеймса Ганна позволяют рассчитывать, что в этот раз «Отряд самоубийц» получится именно таким, каким его представляют фанаты комиксов DC и любители хорошего кино.

«Главный герой» («Free Guy»); 12 августа

Райан Рейнольдс также напомнит о себе этим летом после вынужденного простоя. Новый фильм с канадцем «Главный герой» расскажет об обычном банковском служащем, который внезапно обнаруживает, что является второстепенным персонажем видеоигры. По синопсису картина похожа на «Лего. Фильм» со сменой декорации, но тут на экранах будут живые люди. Да и на Рейнольдса всегда приятно посмотреть. Вместе с ним в фильме снялись звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер и уже упомянутый Тайка Вайтити. Как новозеландцу удается одновременно сниматься в блокбастерах и заниматься постановкой других, остается только гадать.

«Босс-молокосос 2» («The Boss Baby: Family Business»); 19 августа

Несмотря на длинные каникулы, российский и международный кинопрокат этим летом предлагает не так уж и много мультфильмов. Перед новым учебным годом, правда, выдастся возможность сходить на сиквел популярного «Босса-молокососа», номинированного на «Оскар» несколько лет назад. В продолжении герои первой части вырастут, а их место займут новые гениальные дети.

В конце прошлого года мультфильм оказался в центре скандала в России. Отечественные локализаторы заменили оригинальный слоган на постере «Playtime is over» («Игры закончились») на «Новая соска — просто бомба», в котором заметен сексуальный подтекст. Мультфильм, напомним, для детей.