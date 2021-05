Плейлист недели: «Тима ищет свет», Black Midi и посмертный альбом DMX

Black Midi — «Ascending Forth»

Британцы Black Midi представили новую пластинку «Cavalcade» — и это одна из лучших работ этого года. В отличие от дебютника «Schlagenheim», релиз вышел менее ироничным — тема апокалипсиса, фантастических и в каком-то смысле абсурдистских миров прослеживается не только в текстах, но и в визуале (посмотрите недавний клип на песню «Slow»). Несмотря на скучную приставку «постпанк», которую часто пихают в описание к группе, музыка Black Midi — далеко не скучная и далеко не постпанк.

«Тима ищет свет» — «Тост»

«Тима ищет свет» (Тимофей Якимов — настоящее имя) выпустил клип на песню «Тост» со своего последнего альбома «Зеркало». По словам самого музыканта, в видео он обращается к темной изнанке российской действительности — к ощущению безнадежности и потерянности. Режиссером ролика выступил Михаил Гасимов. По сюжету, женщина средних лет, сидя в окружении семьи во время застолья, понимает, что ее жизнь прожита зря.

«Психея» — «Небеса»

Одна из самых недооцененных групп нулевых «Психея» вернулась с новым альбомом «Видения». Получилась печальная пластинка с зарисовками о разбитом сердце под тяжелые гитары и электронику — все так же хорошо, как и восемь лет назад.

DMX и Снуп Догг — «Take Control»

Предполагалось, что альбом «Exodus» ознаменует грандиозное возвращение DMX на сцену. Об этом говорит хотя бы огромное количество гостей на фитах вроде Боно из U2, Снуп Догга, Westside Gunn, JAY-Z и Nas. Большую часть треков спродюсировал Swizz Beatz, давний друг DMX, вместе с которым рэпер записал «Party Up (Up in Here)» и другие хиты. Весь материал был создан еще при жизни артиста.

Solomun — «Never Sleep Again»

Немецкий диджей и продюсер Младен Соломун выпустил первый за десять лет сольный альбом «Nobody Is Not Loved». Это мрачный хаус, в записи которого поучаствовали Planningtorock, ÄTNA, Isolated Berlin, Zoot Woman, а также легендарная Anne Clark и голливудский актер Джейми Фокс. Последний также снялся в клипе Соломуна «Ocean».

Bachelor — «Spin Out»

У новоиспеченного проекта Bachelor вышел дебютный альбом «Doomin' Sun». Это бодрый девичий рок о поколении Z от Мелины Дутерте (Jay Som) и Эллен Кемпнер из группы Palehound. В записи также поучаствовали гитаристы из Big Thief и Энни Траскотт из Chastity Belt.

«Гришковец и Бигуди» — «Только человек»

Спустя 11 лет затишья музыкант и драматург Евгений Гришковец и группа «Бигуди» представили новый альбом «Человеку человек». В него вошли девять композиций, в которых Гришковец попытался обратиться к себе сорокалетнему. «Бигуди» была основана в начале нулевых. Ее участники считают, что придумали собственный жанр на стыке музыки, литературы и театра.