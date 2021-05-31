«Заказанный материал»: Бузова подаст в суд на СМИ за обвинения в «нетрезвом» концерте

Вечером 29 мая певица Ольга Бузова провела концерт в центральном парке Волгограда в рамках фестиваля ParkSeason Fest. На следующий день местные СМИ сообщили о том, что артистка опоздала на час, ругалась на сцене матом при детях и предположительно была нетрезвой. В пресс-службе фестиваля «Газете.Ru» сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

«Тему раздули волгоградские «желтые» СМИ, которые пытаются поднять рейтинги на скандалах, — заявил источник. — Мата не было на сцене в течение всего дня. Артисты были четко проинструктированы, что это фестиваль для всей семьи с возрастным цензом 6+».

Он отметил, что в адрес оргкомитета с момента начала концерта поступило более семи тысяч писем, сообщений и упоминаний в соцсетях, из которых «99% — позитивные и положительные». По словам пресс-секретаря, волгоградцы благодарят организаторов за проведение в городе первого мероприятия европейского уровня.

«Большинство [волгоградцев] возмущается перепечатками волгоградских «желтых» СМИ, которые дезинформируют людей. Все поклонники Бузовой, которые пришли на фестиваль, остались в полном восторге, о чем нам сообщили в письмах. Те, кто не любит Бузову и ее творчество, естественно, склоняются к другой точке зрения. Это все подчеркивает факт огромной популярности и узнаваемости артистки», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Ранее с Бузовой работали партнеры ParkSeason Fest по московским и петербургским фестивалям, а также генеральный медиапартнер мероприятия «Муз-ТВ». В пресс-службе фестиваля заявили, что на всех концертах Бузова «выкладывается по полной программе и с максимально профессиональным подходом к исполнению танцевальных номеров, сценическим костюмам и взаимодействию с публикой». Причиной состояния, которое недоброжелатели сочли как «совсем не алкогольное опьянение» (цитата из материала издания «Блокнот»), собеседник назвал проблемы со здоровьем артистки.

«Ольга прилетела после перенесенной операции и, по ее же признанию, [ей] было очень трудно выступать на жаре, — сказали в пресс-службе фестиваля. — Тем не менее, артистка провела полностью всю свою программу. Все остальные нюансы выступления вырваны из контекста».

Сама Бузова назвала «полным бредом» информацию о ее выступлении в нетрезвом состоянии. Она заявила, что подаст в суд на СМИ, которые распространили клевету.

«Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают. То я якобы прошу омаров на завтрак, то якобы кальяны, то элитный алкоголь... Этого всего нет. В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца. Сейчас мой юрист уже занимается этим вопросом, — сказала Бузова порталу Super. — Я думаю, что мы подадим в суд на эти СМИ, разместившие порочащую и лживую информацию обо мне. Как мне сообщили, это был специально заказанный материал, чтобы сорвать мне подписание контракта».

Также певица прокомментировала информацию о том, что она без предупреждения покинула сцену на несколько минут. По словам Бузовой, она ушла для того, чтобы сменить костюм.