«Заклинательная проза»: лауреатом Международного Букера стал француз

В Великобритании объявили победителя Международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize) в области литературы на английском языке. Лучшей книгой признали роман «Ночью вся кровь черна» («At Night All Blood is Black») француза Давида Диопа. За победу он получит £50 тыс., которые разделит с переводчицей Анной Мощовакис. В этом году церемония проходила в онлайн-режиме на странице Международного Букера в Facebook и на YouTube-канале премии.

В шорт-лист из шести книг также попали «Опасности курения в постели» («The Dangers of Smoking in Bed») аргентинской писательницы Марианы Энрикес, «Когда мы перестали понимать мир» («When We Cease to Understand the World») испанца Бенджамина Лабатута, «Сотрудники» («The Employees») Ольги Равн из Дании, «Война бедных» («The War of the Poor») французского писателя Эрика Вюйара и «Памяти памяти» («In Memory of Memory») россиянки Марии Степановой. Каждый автор и переводчик из «короткого списка» получит призовые в размере £1 тыс. В комментарии «Газете.Ru» Степанова поделилась своими эмоциями от выбора жюри.

«Все книги короткого списка заслуживают пристального интереса. Я сама болела за книгу Бенджамина Лабатута «When We Cease to Understand the World», но сегодняшний результат более чем достойный. Очень надеюсь скоро увидеть все эти книги в русских переводах!» — сказала писательница.

Ранее она отметила общие черты всех книг из шорт-листа Международного Букера 2021 года.

«Мне кажется, большая часть книг, которые вошли в шорт-лист, так или иначе отвечает на схожие вопросы — это работа и сосуществование с историей, семейно-историческая и политическая память. На мой взгляд, в последние годы эта тема становится предельно актуальной», — говорила Степанова.

В романе Диопа «Ночью вся ночь черна» рассказывается малоизвестная история сенегальцев, сражавшихся за Францию на Западном фронте во время Первой мировой войны. Герои книги Альфа Ндиай и Мадемба Диоп — двое из многих сенегальских тиральеров, которые воюют под французским флагом. Каждый раз после свистка капитана Армана они выбираются из окопов, чтобы атаковать врага. Когда Мадембу смертельно ранят, Альфа тяжело переживает потерю лучшего друга. Он бросается в бой с новой силой, и вскоре метаморфозы его разума начинают пугать окружающих.

О победе Диопа объявила председатель жюри Международного Букера Люси Хьюз-Халлетт, которая подключилась к трансляции из Собора Ковентри. Она рассказала, что произведение француза «заколдовало» всех судей.

«Эта история о войне, любви и безумии имеет ужасающую силу, — сказала Хьюз-Халлетт. — Главный герой обвиняется в колдовстве, и есть что-то сверхъестественное в том, как повествование воздействует на читателя. Мы, судьи, сошлись во мнении, что его заклинательная проза и темное яркое видение вызвало у нас эмоции и взорвало умы. Он нас заколдовал».

Международная Букеровская премия ежегодно присуждается за одну книгу, переведенную на английский язык и опубликованную в Великобритании или Ирландии. С 2016 года премию вручают за определенную книгу, а не за сборник изданных на английском языке произведений. В том же году жюри начало выделять «короткие» списки из шести участников. За это время Степанова стала первым автором из России, вошедшим в лонг-, а затем и в шорт-лист. В 2009 году в числе номинантов была Людмила Улицкая, а в 2013-м — Владимир Сорокин.