Александр III, Калашников, Иван Грозный: какие ляпы находят на памятниках

Техническая ошибка с орденом апостола Андрея Первозванного на груди монументальной статуи императора Александра III, открытой накануне президентом Владимиром Путиным в Гатчине, уже исправлена. Об этом в своем Instagram сообщил автор памятника, скульптор Владимир Бродарский.

«Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно», — объяснил он ошибку. Вместо восьмиконечной звезды орден был изображен в виде шестиконечного знака.

Монумент Царю-миротворцу установили во дворе Арсенального каре Большого дворца в Гатчине. Создана скульптура была по эскизам Паоло Трубецкого, хранившимся в Русском музее с 1899 года.

Казус с орденом не стал первой ошибкой в увековечивании образа Александра III — похожая ситуация уже происходила 4 года назад.

Случай в Ливадии

В 2017 году новый памятник Александру III в парке Ливадийского дворца в Ялте был раскритикован в соцсетях за якобы допущенные скульпторами ляпы. На стеле позади фигуры императора запечатлены достижения империи — по задумке создателей, в годы правления царя. Там были расположены Транссибирская магистраль, Исторический музей, храм Христа Спасителя, самолет Можайского и Третьяковская галерея. Изображены на стеле и исторические деятели «эпохи Александра III» — среди них оказались писатели Федор Достоевский и Лев Толстой, путешественник Николай Пржевальский, композитор Петр Чайковский, химик Дмитрий Менделеев.

Однако отношение к годам правления Александра III многие объекты, как заметили пользователи соцсетей, имеют весьма натянутое отношение. Достоевский умер за три месяца до восхождения Александра на престол, Толстой написал свои главные произведения — «Войну и мир» и «Анну Каренину» — при Александре II, Пржевальский свои основные путешествия совершил также при Царе-освободителе, Менделеев открыл периодический закон в 1869 году. Александр III вступил на престол в 1881 году.

До правления Александра III были также основаны Третьяковка (1856 год) и Исторический музей (1872). Самолет Можайского разрабатывать начали в 1870-х годах. Транссиб начали строить также до 1881 года, а закончили уже при Николае II в 1916 году.

Отдельные споры вызвала оказавшаяся на памятнике фраза «У России два союзника — армия и флот», которую часто приписывают Александру III. Однако достаточного количества источников, подтверждающих реальность этого высказывания, нет.

«Конечно, я читал все, что написано в интернете, и в общем, абсолютно не согласен с этим», — сказал создатель монумента, скульптор Андрей Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24». Сведения для создания памятника он черпал из книги про Александра III из книги серии ЖЗЛ.

Инцидент с Калашниковым и немецкой винтовкой

В том же 2017 году в Москве на Садовом кольце был открыт памятник конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову. И металлический горельеф по соседству, изображающий созданное им оружие — различные версии автомата. Однако при ближайшем рассмотрении на монументе нашли чертеж немецкой штурмовой винтовки StG-44, созданной Гуго Шмайссером. В среде любителей истории ходит слух, что АК мог быть разработан на основе этого оружия, однако это миф.

Схема автомата MKb.42 и фрагмент барельефа на памятнике Михаилу Калашникову в центре Москвы, 22 сентября 2017 года

Фрагмент барельефа на памятнике Михаилу Калашникову в центре Москвы, 22 сентября 2017 года

Схема автомата MKb.42 и фрагмент барельефа на памятнике Михаилу Калашникову в центре Москвы, 22 сентября 2017 года

Скульптурная композиция, посвященная советскому конструктору Михаилу Калашникову, в центре Москвы, 22 сентября 2017 года

Фрагмент барельефа на памятнике Михаилу Калашникову в центре Москвы, 22 сентября 2017 года

Памятник Михаилу Калашникову на Садовом кольце в центре Москвы, 22 сентября 2017 года

Фрагмент барельефа на памятнике Михаилу Калашникову в центре Москвы, 22 сентября 2017 года

Схема автомата MKb.42

Установка памятника Михаилу Калашникову в Москве, 16 сентября 2017 года

Министр культуры России Владимир Мединский во время церемонии открытия памятника Михаилу Калашникову в Москве, 19 сентября 2017 года

Фрагмент барельефа на памятнике Михаилу Калашникову в центре Москвы, 22 сентября 2017 года 1 11

На следующий день скульптор Салават Щербаков прибыл к памятнику для демонтажа чертежа немецкого автомата, он признал, что схему взяли из интернета.

Автомат Третьего рейха спилили болгаркой, спустя четыре года на этом месте так ничего и не появилось.

Отдельного упоминания заслуживают многочисленные ошибки на российских памятниках, где есть образ христианского креста. Эти ошибки называются ставрографическими — от греческого слова «ставрос», крест.

На памятнике Минину и Пожарскому, находящемся на Красной площади в Москве, на груди у гражданина Минина висит крестик, который мог появиться только через 200 лет после Смутного времени. Памятник был открыт в 1818 году.

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На недавно открытом в Орле памятнике царю Ивану Грозному, вызывавшем споры среди россиян из-за неоднозначности исторической фигуры, также присутствует ставрографическая ошибка.

В правой руке царь держит напрестольный крест, который мог появиться лишь в XIX-XX веках.

Нательный крест Ивана IV также является анахронизмом — такой тип крестика мог быть отлит лишь в XVII-XVIII веках.

Схожие ошибки скульпторы допускали и на памятниках другим русским царям и великим князьям – Федору Иоанновичу в Белгороде, Ивану III в Калуге, князю Владимиру в Смоленске.

Вызывает проблемы у создателей памятников также дореформенная русская орфография и церковнославянская письменность. К примеру, в 1992 году в Москве на Китай-городе открыли памятник святым Кириллу и Мефодию, основоположникам русской словесности. В подписи на постаменте, по словам дизайнера Артемия Лебедева, допущено пять орфографических ошибок —

сразу две из них в слове «Россия».

В 2019 году на отреставрированном памятнике героям Великой Отечественной войны в поселке Дипкун в Приамурье появились силуэты солдат вооруженных сил стран НАТО — в американской форме, с винтовками M-16. В администрации поселка заявили, что заменят панно.

В 2018 году в городке Карачев в Брянской области была открыта мемориальная доска генерал-лейтенанту Ивану Федюнинскому, командовавшему освободившей город 11-й армией. На портрете военачальник изображен в маршальской форме, а подпись гласит, что фамилия его была «Федюдинский».

Еще один курьез произошел в Московской области возле города Яхрома. На недавно открытой стеле, посвященной героям Битвы за Москву перечислены защищавшие столицу советские армии. Среди них и 20-я армия, которой командовал перешедший впоследствии на сторону немцев генерал Андрей Власов. Его имя также оказалось на стеле.

Однако впоследствии на основании письма из Минобороны местная администрация решила затереть имя Власова. Буквы на монументе при этом, если приглядеться, вполне заметны.

Фактические и грамматические ошибки были допущены при создании памятника героям ВОВ в Туапсе. Между словами «города» и «герои» не хватало дефиса, вместо «памяти павших» было написано «памяти павшим», а в списке городов не хватало Одессы, Минска и Киева. Власти города пообещали исправить ляпы.

Можно предположить, что подобные казусы продолжат происходить, поскольку скульпторы и заказчики (в лице местных властей) нередко пренебрегают исторической экспертизой.