«Демонизировать можно только демонов»: имам и режиссер поспорили о мусульманах в кино

По мнению Дауда-хазрата Мухутдинова, стереотипный образ мусульман-террористов, как правило, встречается именно в боевиках. В качестве примера имам мухтасиб Московской области привел фильм «Из Парижа с любовью», где герой Джона Траволты борется с радикалами.

«Я нередко встречаю фильмы, в которых мусульмане выставляются в подобном свете, особенно когда речь идет о боевиках и экшенах. Кто-то кого-то захватил, террористы обязательно кричат фразы на арабском языке. Я согласен с Ризом Ахмедом. Есть, конечно, работы, где раскрываются истинные ценности мусульман, но их очень мало, либо они не представлены широкой публике», — поделился Мухутдинов.

Имам выразил мнение, что в фильмах, в которых затрагивается проблема экстремизма, нельзя ставить знак равенства между террористами и последователями ислама.

«Было бы неплохо, чтобы фильмы, в которых поднимается тематика терроризма, экстремизма, проходили цензуру. Чтобы режиссеры имели представление, кто такой террорист», — добавил он.

Режиссер Евгений Лаврентьев, в свою очередь, с мнением Риза Ахмеда не согласен. Он убежден, что образы антигероев берутся из жизни. Сам Лаврентьев снял сериал «На краю», по сюжету которого россиянка знакомится с вербовщиком и принимает ислам.

«Всегда будут такие заявления по поводу антигероев в кино, что задели чью-то нацию, веру. Антигерои рождаются благодаря реальности. Есть такое слово — «корреспондироваться». Вот они [антигерои] с реальностью корреспондируются», — сказал Лаврентьев.

Постановщик подчеркнул, что образ террориста, исповедующего ислам, не несет в себе задачи оскорбить мусульман.

«Это то же самое, что демонизация немцев в кино, когда антигероями выступают немецкие фашисты. Речь о террористах, которые исповедуют ислам, а не о мусульманах как террористах. Демонизировать можно только демонов, каковыми являются фашисты и террористы. И это никак не должно оскорблять немцев и мусульман», — заключил Лаврентьев.

Ранее британо-пакистанский актер Риз Ахмед учредил фонд по борьбе с токсичным изображением мусульман в кино. Он записал видеообращение, в котором попросил известных последователей ислама в бизнесе привлечь внимание к проблеме.

Актер напомнил, что стал первым мусульманином, номинированным на «Оскар». Но, по его мнению, это не изменило индустрию, поскольку «большая часть мусульман на экране либо не существует, либо укоренилась в стереотипных изображениях». Ахмед раскритиковал оскароносные фильмы «Снайпер», «Повелитель бури» и «Операция «Арго»», назвав их «откровенно расистскими». Артист также обратил внимание, что в блокбастере «Черная пантера» в первых же сценах мусульмане появляются в образе террористов.

Кроме того, Ахмед процитировал выдержки из исследования о репрезентации мусульман в популярных фильмах. Так, в 200 проанализированных работах (100 американских, 63 британских и 32 австралийских) менее 2% говорящих ролей принадлежали мусульманам. 39% мусульманских персонажей были преступниками. Более 58% были мигрантами либо беженцами.