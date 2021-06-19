«Не реагировала на кислород»: певицу Максим ввели в кому

Поп-певицу Максим (Марину Абросимову) подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому из-за низкого насыщения крови кислородом. Несмотря на поражение легких, у исполнительницы не обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом РИА «Новости» рассказала представительница артистки.

«Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно, — сказала она. — На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому».

Помощница сообщила, что Максим пробудет в коме 3-4 дня. Также он отметила, что «врач дает достаточно позитивный прогноз».

«Это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение», — объяснила представитель певицы.

16 июня директор Максим Маргарита Соколова рассказала «Газете.Ru», что артистка госпитализирована с пневмонией — и, несмотря на отрицательный тест, это, скорее всего, ковид.

«У меня то же самое, но на тесте положительный результат. Я встать не могу, падаю сразу в обморок, голова кружится, — поделилась Соколова. — Марина сейчас проходит лечение. Вирус тяжелый, но она лежит, терпит. Вакцинироваться Марина не успела, а мне нельзя, потому что у меня аутоиммунное заболевание. Где подхватили вирус, даже догадок нет».

За три дня до подключения к аппарату ИВЛ Максим опубликовала в Instagram пост с фотографией из больничной палаты. Она сообщила о сильном поражении легких без подтвержденного коронавируса и перечислила свои симптомы.

«11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39», — рассказала певица.

Повторные тесты также показали отсутствие в ее организме COVID-19, но состояние продолжало ухудшаться.

«Температура не падала, я снова вызвала врача, и меня забрали в клинику. На данный момент поражение легких от 40%, подтверждающего теста на ковид у меня нет, врачи говорят — пневмония», — поделилась Максим.

В конце поста она извинилась перед поклонниками и организаторами за отмененный концерт, который должен был состояться 19 июня в Ижевске. К извинениям присоединилась директор певицы.

«На самом деле тест ПЦР, который она сделала перед поездкой в Казань, был отрицательный. И после Казани отрицательный. Мы не думали даже, что это все так повернется. Решили, что обычная простуда, сегодня ей стало резко хуже и пришлось ехать в больницу. У певицы пневмония», — написала Соколова в Instagram.

Также она показала в соцсети справку, в которой сообщается, что Максим госпитализирована в клиническую больницу в Отрадном.

38-летняя Максим наиболее известна как исполнительница хитов «Мой рай», «Ветром стать» и «Знаешь ли ты?» — последняя композиция наиболее любима фанатами «Спартака». Хоккейный клуб ранее пожелал артистке скорейшего выздоровления.