Вицин-вратарь, «матч смерти» и «Убойный футбол»: какие фильмы смотреть во время Евро

Одна из первых больших киноролей гениального Георгия Вицина. По сюжету заводская команда «Синие стрелы» выходит в финал Кубка и отправляется на теплоходе в Сухуми (поездке уделена немалая часть хронометража), где ей предстоит сразиться за титул с более грозным соперником. Вицин здесь играет запасного нападающего андердогов Васю Веснушкина, находящегося в тени своего старшего брата, главной звезды команды. Впрочем, в финальном матче именно Васе предстоит решить исход противостояния — сначала в качестве форварда, а затем и вратаря. Как и многие другие комедии того времени, фильм Семена Тимошенко, в первую очередь, берет своей теплотой и добрым, немного наивным юмором — например, на воротах Веснушкин оказывается после того, как его одноклубника-голкипера кусает в глаз пчела. Помимо Вицина, в картине снялись Татьяна Конюхова и Марк Бернес.

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В основу военной драмы легла реальная история, произошедшая в годы Великой Отечественной войны. Речь про так называемый «матч смерти» — футбольную встречу между советскими футболистами и немецкими захватчиками, которая была сыграна летом 1942 года в оккупированном Киеве. Немцы, понимая всю спортивную мощь соперников, поставили перед ними условие — поражение или смерть. Одну из ролей в фильме исполнил Леонид Куравлев. Уже в российские годы по мотивам тех событий была снята лента «Матч» (2012) с Сергеем Безруковым и Елизаветой Боярской.

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«Победа» («Victory»), 1981; Джон Хьюстон

Фильм с, возможно, самым удивительным кастом в истории кино — Сильвестр Сталлоне, двукратный лауреат «Оскара» Майкл Кейн, легенда британского футбола Бобби Мур, а также «король» Пеле собственной персоной. Сюжет здесь в целом схож с тем, что представлен в «Третьем тайме»: Вторая мировая война, матч против немецких захватчиков и героическая воля к победе, пересиливающая страх смерти. Из отличий — действие разворачивается на территории Франции, а у главных героев есть реальный шанс на побег. К роли в «Победе» Сталлоне готовился основательно — серьезно скинул в весе (чтобы больше походить на заключенного лагеря для военнопленных) и тщательно обучался футбольному мастерству. Его тренером, кстати, был чемпион мира 1966 года Гордон Бэнкс. Лента впоследствии получила номинацию на ММКФ.

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По иронии главную роль в фильме исполнил один из самых отмороженных костоломов в истории мирового футбола — Винни Джонс, известный своими грязными выходками. Уже после окончания футбольной карьеры он внезапно успешно нашел себя в мире кинематографа: на его счету, в частности, яркие роли в фильмах Гая Ричи. В «Костоломе» Джонс сыграл в недавнем прошлом топового футболиста сборной Англии Дэнни Миана, попадающего в тюрьму. В заключении ему предстоит принять участие в самом принципиальном матче в своей жизни — против надзирателей, поставивших крупную сумму на свою же победу.

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«Убойный футбол» («Siu Lam juk kau»), 2001; Стивен Чоу

Умилительная классика, знакомая многим благодаря российскому телевидению, где она с давних пор является завсегдатаем эфира. «Убойный футбол» прельщает особой эстетикой, имеющей мало отношения к реальному спорту (и реальности вообще), — но это делает фильм лишь прекраснее. И, да, при всем уважении к Денису Колодину и его дальним выстрелам на Евро-2008 — настоящая «пушка страшная» принадлежит именно героям «Убойного».

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«Хулиганы» («Hooligans»), 2005; Лекси Александр

Без сомнения, один из лучших фильмов на околофутбольную тематику. Тематика фильма, к слову, околофутбольная в прямом смысле слова — сюжет крутится вокруг фанатов английского «Вест Хэма» и ультрас-субкультуры в целом. Главные роли в драме исполнили Элайджа Вуд и молодой Чарли Ханнэм, в будущем звезда «Джентльменов».

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Спортивная драма, которую точно смотрел каждый человек, хоть немного занимавшийся футболом: все же именно «Гол!» справедливо считается самым реалистичным фильмом о футболе. В центре сюжета дилогии (да, это трилогия, но последняя часть получилась максимальной стыдной и уже о других персонажах) — простой паренек из Лос-Анджелеса по имени Сантьяго Муньес, которому предстоит пройти путь от дворовых коробок до победы в финале Лиги чемпионов в качестве игрока мадридского «Реала».

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«Она — мужчина» («She's the Man»), 2006; Энди Фикмен

Легкая комедия с Амандой Байнс и молодым Ченнингом Татумом в главных ролях. По сюжету одаренная футболистка Виола, стремясь продолжить спортивную карьеру после закрытия женской команды, перевоплощается в брата-близнеца — и становится игроком мужской команды. И без того непростая задача девушки (все-таки ей приходится постоянно притворятся парнем) усложняется, когда она влюбляется в одноклубника.

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«Марадона: Рука Бога» («Maradona, la mano di Dio»), 2007; Марко Ризи

Масштабный байопик имени великого Диего Марадоны — от его первых шагов в футболе до серьезных проблем со здоровьем, ставших следствием разгульного образа жизни. Фильм особо актуален к просмотру не столько как приятное дополнение к Евро (в целом не имеющему особого отношения к аргентинцу), сколько из-за его недавней кончины.

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Единственный сериал в списке, но оставить его без внимания было бы странно: «Тед Лассо» вошел во всевозможные рейтинги лучших шоу прошедшего года, и, пожалуй, это справедливо (хотя при первом просмотре у нас было несколько иное мнение). Спортивная комедия по наполнению и атмосфере очень похожа на другие жанровые картины с Джейсоном Судейкисом (он тут в главной роли), разве что в качестве фона в данном случае выбран футбол. К самой игре, к слову, авторы отнеслись достаточно скрупулезно — хвататься за голову от происходящего во время спортивных сцен фанатам точно не придется. Подробнее о проекте читайте здесь. Сериал, кстати, уже продлен на несколько сезонов вперед.