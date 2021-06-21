Главное в шоу-бизнесе: Моргенштерн женится, МакSим в коме, смерть гитариста «Тату»

Моргенштерну сделали предложение

Девушка Моргенштерна Дилара сделала ему предложение. Об этом в своем Instagram сообщил сам рэпер, опубликовав видео знаменательного момента. На записи запечатлена удивленная реакция артиста на вручаемое ему кольцо, а затем — искренняя радость и заветное «да».

«Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его. Девочки, завидуйте, выхожу за... жену», — подписал пост артист.

Ранее рэпер неоднократно подчеркивал, что хочет от Дилары множество детей, с которыми в будущем планирует окончательно завоевать мир шоу-бизнеса. Сама девушка призналась, что к такому нестандартному шагу ее подтолкнул именно Алишер. Дилара и Моргенштерн встречались еще до всероссийской славы музыканта, в 2019-м пара распалась, однако затем воссоединилась вновь.

МакSим в коме

В середине прошлой недели певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила подписчикам, что оказалась в больнице с 40-процентным поражением легких — при этом тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Впоследствии директор артистки Маргарита Соколова уточнила, что ей были диагностированы похожие симптомы, но уже с положительным тестом на ковид. Исходя из этого, она сделала вывод, что коронавирусом заболела и МакSим.

Уже 19 июня стало известно, что певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Такое решение врачи приняли для улучшения состояния легких и предотвращения кислородного голодания. Ожидается, что в состоянии комы МакSим пробудет три-четыре дня.

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Смерть гитариста «Тату»

В ночь на 20 июня не стало музыканта Максима Галстьяна. По информации из сети, ему было 47 лет. Официальная причина смерти не раскрывается, однако, согласно неподтвержденным данным, гитарист скончался из-за коронавируса.

Галстьян — основатель и участник рок-группы I.F.K.. В свое время он также сотрудничал с «Тату»: вместе с Леной Катиной и Юлей Волковой музыкант принял участие в «Евровидении-2003», на котором Россия стала третьей.

Появился новый тизер второго сезона «Ведьмака»

Netflix представил очередной тизер грядущего продолжения «Ведьмака» — если первый ролик был посвящен Цири, то в новом создатели показали обрывистые кадры с самим Геральтом из Ривии. Премьера второго сезона шоу ожидается в конце этого года. Официальных подробностей сюжета пока что нет, однако, очевидно, что события сериала продолжат историю, хорошо знакомую фанатам одноименных книг и компьютерной игры.

What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here's a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG — The Witcher (@witchernetflix) June 18, 2021

«Бумер» на Netflix

Еще одна новость, касающаяся Netflix: вслед за «Братом» Алексея Балабанова стриминг приобрел права на другой российский кинослепок 90-х — «Бумер». В англоязычном варианте лента получила название «Bimmer». Естественно, не обошлось и без душераздирающего «Dimon» — с зарубежными субтитрами русская классика недалекого прошлого приобретает какой-то особый шарм.

Билли Айлиш и «культура отмены»

Одна из главных молодых певиц мира привлекла к себе внимание со знаком «минус»: в TikTok был опубликован и завирусился ролик, автор которого нарезал видео с различных стримов и трансляций артистки — и на них Айлиш высмеивает азиатский акцент. Некоторые пользователи тут же пригрозили Билли «отменой» за расистское поведение, но дальше локальных обвинений дело пока не продвинулось.

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Асмус и роман с неизвестным

Кристина Асмус, в прошлом июне объявившая о расставании с Гариком Харламовым, сообщила подписчикам, что у нее есть новые отношения. По словам актрисы, они длятся уже не один год. Имя избранника звезда «Интернов» не назвала. При этом она огласила личности тех, с кем у нее нет романа, несмотря на слухи СМИ.

«Меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу — с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилевым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съемочным площадкам. Но ни с кем из них меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы», — заверила Асмус в Instagram.