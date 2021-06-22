«Знали, на что шли»: в ЕС хотят сократить количество британских фильмов и сериалов

Страны Евросоюза готовятся принять меры против «непропорционального» количества британского теле- и киноконтента в Европе после брексита (Brexit, выход Великобритании из ЕС). Издание Guardian со ссылкой на документ Брюсселя отмечает, что это нанесет удар по индустрии развлечений Великобритании и «мягкой силе» страны за рубежом. В источнике говорится, что сейчас британские фильмы и шоу составляют 50% всего контента на платформах видео по запросу (VOD) в Европе. Это доминирование рассматривается как угроза культурному разнообразию стран. На платформах Netflix, Amazon и других в ЕС предлагают показывать минимум 30% контента из Европы. Франция пошла дальше и уже установила 60% квоту для европейских проектов на VOD.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердил, что Франция имеет наполеоновские планы по продвижению своего языка и культуры.

«Французский — это официальный язык и Совета Европы, и суда в Люксембурге, и многих других международных организаций. Но он всегда проигрывал более простому английскому языку, который знает большинство людей», — сказал Топорнин.

По словам собеседника, сначала французские проекты могут запустить с титрами на национальных языках, чтобы зрители воспринимали речь на слух и могли выучить язык.

«Видимо, в ЕС посчитали, что пора отвоевать упущенные их языками позиции. Понятно, что это будет непросто, потому что их языки более сложные», — считает Топорнин.

Правовед признал, что британцы очевидно больше других европейцев зарабатывают на рынке видеоуслуг в Европе, и рискуют потерять существенный доход. Ведь после выхода из ЕС Британия имеет такие же основания на показы своих фильмов, как и любые другие третьи страны.

«Все-таки Америка с Британией захлестывают Европу своей культурой. И это не только потому, что английский язык такой разговорный и межнациональный, а потому что они производят качественный продукт, — сказал доцент.

— Поэтому Европа хочет ограничить влияние американо-британской культуры, которая забивает национальные возможности стран-членов ЕС. Но теперь у Британии нет никаких привилегий, и к ней можно применять ограничительные или конкурентные меры».

Ограничение контента Топорнин назвал одной из потерь, которую Британия может понести в связи с выходом из ЕС. По словам собеседника, кто-то может увидеть в этой ситуации «прямые политические последствия, желание Европы наказать Британию и показать, кто в доме хозяин».

«Когда британцы выходили из Европейского союза, им объясняли: «У вас будут потери, вы не радуйтесь: где-то у вас будут бонусы какие-то и будете посвободнее, не надо будет следовать каким-то инструкциям из Брюсселя, но также вы понесете потери в определенные сферах, в том числе в экономике. Я думаю, они знали, на что шли», — сказал Топорнин.

Великобритания — крупнейший производитель фильмов и телепередач в Европе. За продажу международных прав на контент Британия ежегодно получает до £1,4 млрд. Это делает ее вторым по величине телерынком после США. В 2019-2020 годах европейские зрители пополнили казну британской телеиндустрии на £490 млн. С 1 февраля 2020 года Великобритания официально не входит в Европейский союз.