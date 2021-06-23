«Неуважение к погибшим»: Бероева осудили за слова о евреях и коронавирусе

Актер Егор Бероев выступил с речью против коронавирусных ограничений на премии «ТЭФИ — летопись победы». На его пиджаке была прикреплена желтая звезда — подобный символ использовался нацисткой Германией для обозначения евреев в период Холокоста. Бероев провел параллель между ограничениями для не привившихся россиян и сегрегацией во время Второй мировой войны.

Журналист Владимир Познер, выступающий за вакцинацию и соблюдение мер безопасности в пандемию, не поддержал актера в разговоре с «Газетой.Ru».

«Это сравнение, мягко говоря, некорректное. Звезду Давида заставляли надевать в нацисткой Германии, чтобы определить евреев, а потом их уничтожить. Что касается вакцины, то ее сделали для спасения жизни людей, поэтому я не вижу никакой связи между этими двумя вещами», — сказал он.

Телеведущий также назвал причины, из-за которых россияне могут с сомнением относиться к антикоронавирусным мерам, принимаемым властями.

«Я думаю, к самому вирусу и борьбе с ним в нашей стране относятся с подозрением из-за ряда причин. Например, неумелая пропаганда — это первое. Второе — у нас люди очень подозрительные, и это понятно, их столько обманывали в течение такого количества лет. Не доверять властям и не доверять авторитетам — почти стало частью национального характера», — пояснил Познер.

Журналист добавил, что недоверие к вакцинированию проявляется и у американцев.

«Кстати говоря, мы на первом месте в мире по сопротивлению вакцинации, на втором месте — Соединенные Штаты. Не все это знают, но это любопытная информация. В этом мы с американцами несколько похожи», — заявил он.

При этом Познер выступил против цензурирования открытых заявлений с критикой вакцинации. По его словам, люди имеют право высказывать свою точку зрения, «если она не приводит к экстремизму».

Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина призвала Бероева быть осторожнее в суждениях, которые актер ретранслирует на большую аудиторию.

«Бероев выражает позицию большого количества людей. С другой стороны, если эти люди распространяют какую-то недостоверную информацию, то за это у нас уже есть административная и уголовная ответственность. Если они высказывают свое мнение, свою экспертную оценку, то здесь их никаким образом ограничить нельзя. Другое дело, что всегда есть грань между каким-то мнением и практически недостоверной информацией. Воспринято это может быть по-разному. Поэтому всегда нужно очень аккуратно относиться к своей публичности и задумываться о том, что говоришь», — сказала она «Газете.Ru».

Мизулина назвала неуместным сравнение Бероева, а также высказала собственную позицию на тему вакцинации населения.

«Мне кажется неуместным сравнение с такими страшными событиями, как Холокост и остальными вещами, которые творили фашисты. Усилия, которые предпринимают органы власти, не только в Москве, но и в других регионах, направлены на защиту жизни и здоровья людей. Другой вопрос, а как это делается? Может быть, не очень хорошо ведется разъяснительная работа с гражданами?

Мне кажется, что людям недостаточно объясняют опасность нового, по сути мутирующего вируса, который сейчас пришел, — предположила член Общественной палаты. — Чиновники действительно высказываются противоречиво. Вся компания, направленная на популяризацию вакцинации, несколько неправильно выстроена: нет достаточных аргументов, людей не могут убедить, зачем им нужно прививаться. Думаю, что вакцинация — это добровольный процесс».

Раскритиковал высказывание Бероева и депутат Госдумы Александр Хинштейн:

«Когда король Дании после оккупации его страны фашистами надел шестиконечную звезду в знак солидарности с датскими евреями — это был жест мужества и самопожертвования. А когда сегодня человек надевает шестиконечную завезу, пытаясь провести параллель между действующей властью и третьим рейхом, поставив ковид-диссидентов на одну площадку с приговоренными в годы оккупации евреями — это, как минимум, неуважение к погибшим и их памяти».

При этом он затруднился ответить на вопрос о причинах недоверия к вакцине со стороны населения.

«Причину нужно искать в самом себе, оправдывать какие-то неадекватные поступки слабой информированностью, наверное, неправильно. Не снимаю ответственности властей о недостатке информировании, но реакция явно несоразмерна. Всегда будут сомневающиеся, которые ищут второе дно», — заключил Хинштейн.

За минувшие сутки в России было выявлено 17 594 случая заболевания коронавирусом. Всего на сегодняшний день в 85 регионах страны выявлено 5 368 513 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 130 895 летальных исходов, выздоровели 4 902 110 человек.

По данным опроса американского Университета Монмаута, опубликованного в апреле 2021 года, против вакцинации выступает каждый пятый американец. Согласно сервису Superjob, на январь 2021 года отрицательное отношение к вакцинации было зафиксировано у 60% россиян.