«Тед Лассо», «Обитель зла», «Монстры на работе», «Сплетница» и еще 11 сериалов июля

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«Сплетница» («Gossip Girl») — 1 сезон

С 8 июля на HBO Max

Софт-ребут подросткового хита The CW сосредоточится на новой группе учеников престижной частной школы на Манхэттене, за чьими жизнями пристально следит блогер-аноним. Сериал покажет, как за прошедшее десятилетие изменились медиа («Сплетница» теперь не сайт, а канал в инстаграме) и сам Нью-Йорк. Сообщается, что в новых сериях будет больше откровенного контента по сравнению с оригиналом, выходившим на ТВ (теперь шоу показывает стриминг HBO Max), а также более разнообразный каст.