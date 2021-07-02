Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

Художественный руководитель театра «Ромэн», народный артист СССР Николай Сличенко умер 2 июля. Ему было 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе самого театра.

«В творческой биографии Николая Алексеевича множество ярких актерских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Выдающиеся режиссерские работы, которые подняли цыганский театр «Ромэн» на новую ступень», — говорится в некрологе.

В театре отметили, что дата прощания будет объявлена позже.

Памятная доска

Памятная доска Николаю Сличенко может появиться в Москве, передает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

«Болел он последнее время. Очень жалко. Он был достоянием не только всего цыганского народа, но и всей нашей страны. Если к нам обратиться, я думаю, что, если поступит обращение об установке памятной доски Николаю Сличенко, то Мосгордума поддержит», — сказал Герасимов.

Он добавил, что Николай Сличенко был замечательным актером. «Будем провожать его и помнить», — добавил председатель комиссии.

Жизнь и карьера артиста

Николай Сличенко родился в 1934 году в семье оседлых цыган-сэрвов. Часть его детства пришлась на Великую Отечественную войну. Во время нее потерял многих родных, в том числе лишился отца.

После войны семья поселилась в цыганском колхозе в Воронежской области, там Николай услышал о существовании цыганского театра в Москве.

В 1951 году был принят в московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» артистом вспомогательного состава, где работал с ведущими актерами театра.

В 1952 году на выездном спектакле «Четыре жениха» по пьесе И.В. Хрусталева в Загорске (ныне Сергиев Посад) сыграл роль Лексы, заменяя заболевшего актера С.Ф. Шишкова. Позднее сыграл в этом спектакле еще и роль Бади. В дальнейшем его начали вводить в спектакли текущего репертуара. Всего сыграл свыше 60 ролей в театре, снялся в ряде фильмов, в том числе в картинах «В дождь и солнце», «Олеко Дундич», «Свадьба в Малиновке». Исполнял цыганские, эстрадные песни, старинные романсы в театре, кино и на эстраде.

С середины 1960-х годов начал активно пробовать свои силы в режиссуре. В 1966 работал режиссером-ассистентом (спектакль «Пражские куранты»), а с 1970 года начал ставить самостоятельно. В 1972 году окончил высшие режиссерские курсы при ГИТИСе.

С 1977 года — главный режиссер и художественный руководитель театра «Ромэн» — единственного в мире профессионального цыганского театра. В театре, в кино, на эстраде исполнял цыганские, эстрадные песни, старинные романсы.

В 1978 году создал на базе Музыкального училища им. Гнесиных студию подготовки профессиональных кадров для театра «Ромэн», в 2005 году открыл Цыганский национальный курс при Театральном институте им. Б. Щукина, художественный руководитель курса.

В 1981 году стал единственным из цыган, удостоенным почётного звания «Народный артист СССР».

В 1998 году на площади Звезд Эстрады в Москве была заложена именная звезда Николая Сличенко.

Профессор, академик Международной академии театра (2001), Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2001).

Семья

Первая супруга (1952—1960) — Сетара Казымова (род. 1931), актриса театра «Ромэн», позже танцевала в цыганском ансамбле «Буревестник». Сын — Алексей Николаевич Сличенко.

Вторая супруга — Тамилла Суджаевна Агамирова (род. 1928), актриса театра «Ромэн» и кино, народная артистка РСФСР (1988). Дочь — Тамилла Сличенко (род. 1963), актриса театра «Ромэн». Сыновья — Петр Николаевич Сличенко и Алексей Николаевич Сличенко.

Внук — Николай Алексеевич Сличенко; певец, участник проекта «Фабрика звезд-3».

Племянница — Ольга Сергеевна Янковская, актриса театра «Ромэн», заслуженная артистка России (2002).