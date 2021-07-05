Главное в шоу-бизнесе: Степаненко против Петросяна, сын Янковского, тюрьма для звезды сериалов

Степаненко против Петросяна — новый раунд

Елена Степаненко обжаловала решение суда о разделе совместно нажитого имущества в браке с Евгением Петросяном, тем самым продолжив многолетние судебные тяжбы с уже бывшим мужем. Подробности апелляции на данный момент неизвестны.

Брак юмористов, которые были женаты более 30 лет, расторгли еще в 2018 году, однако процесс раздела имущества продолжается до сих пор. За это время Петросян успел вновь жениться (уже в пятый раз) — супругой артиста стала Татьяна Брухунова, которая ранее работала его помощницей и младше звезды «Кривого зеркала» более чем на 40 лет. В марте 2020 года у пары родился первенец Ваган.

Усачев покинул Россию

Один из ветеранов российского YouTube Руслан Усачев (более 2,5 млн подписчиков на хостинге) сообщил, что покинул Россию. Судя по его страничке в Instagram, сейчас блогер находится в Черногории.

О намерении «свалить» 32-летний уроженец Санкт-Петербурга рассказал еще 21 июня, намекнув, что к такому решению его подтолкнуло происходящее в стране — в том числе ситуация с коллегой Юрием Хованским. Тогда же Усачев объяснил, что сначала хочет опробовать несколько стран, пожив в каждой по месяцу, — и лишь затем осесть в одной из них.

У Янковского и Пожарской родился сын

Актеры Иван Янковский («Текст») и Диана Пожарская («Отель «Элеон») стали родителями. В конце июня у пары родился сын, его назвали в честь прадеда — народного артиста СССР Олега Янковского, которого не стало в 2009 году.

О романе Ивана и Дианы начали говорить в прошлом году, но звездам некоторое время удавалось скрывать отношения. До Янковского, недавно отметившего 30-летие, Пожарская несколько лет состояла в браке с режиссером Артемом Аксененко. Самой девушке, несмотря на уже достаточно богатую фильмографию, еще нет и 30 — юбилей она отметит только в следующем году.

Расставание Little Big и Пухляша

В 2020-м Пухляш (Дмитрий Красилов) влюбил в себя всю Россию, появившись в клипе Little Big на песню «Uno», с которой группа, вероятно, могла бы выиграть «Евровидение» — если бы конкурс не отменили из-за коронавируса. Однако яркое сотрудничество оказалось недолгим: поучаствовав в нескольких проектах рейв-коллектива, танцор пошел своей дорогой, о чем стало известно из недавнего интервью участника Little Big Антона Лиссова YouTube-каналу Street Beat TV.

«Он хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько проектов, у нас замкнулась «временная петля», он дальше развлекается. Что, его брать дальше на прицеп? У него своя жизнь, мы закрыли эту историю», — рассказал музыкант.

Звезду «Тайн Смолвиля» приговорили к тюремному сроку

Некогда популярная актриса Эллисон Мэк, наиболее известная по сериалу «Тайны Смолвиля» о приключениях Супермена (там она сыграла главную героиню Хлои Салливан), оказалась за решеткой. 38-летнюю американку приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и вербовке женщин в секс-культ организацию NXIVM.

В NXIVM Мэк занимала одну из руководящих должностей. В ее обязанности входило привлечение женщин в компанию, которая на бумаге проводила семинары по саморазвитию, а в реальности — эксплуатировала участниц, занимаясь, в частности, секс-торговлей и использование принудительного труда. Как выяснило следствие, актриса лично шантажировала привлеченных женщин и склоняла их к сексу с лидером организации. Изначально Мэк грозил куда более внушительный срок, уменьшить его помогло сотрудничество с правоохранительным органами.

У книжной «Игры престолов» будет иной финал

Последний сезон «Игры престолов» завершился еще в 2019 году, однако книжная серия «Песнь льда и пламени» до сих пор не добралась до финала: выход шестого из семи романов ожидается в этом году, когда будет последний — неизвестно.

Тем временем автор саги Джордж Мартин пообещал фанатам, среди которых были немало возмущенных финалом экранизации, что у его серии будет иной конец. Конкретные отличия, естественно, остаются в секрете, однако считается, что фантаст назначит правителем королевств не Брана Старка, а какого-то другого персонажа (Джона Сноу?). Правда, ждать развязки оригинальной истории фанатам, вероятно, придется долго — согласно слухам, Мартин еще не даже не приступал к заключительному роману, тогда как на шестой у него ушло более десяти лет.

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Фильм о самой известной кукле планеты должен был выйти еще в 2010-х — его анонс состоялся аж в 2014-м, однако из-за сложностей с актерским составом и авторами проект раз за разом откладывался. Сейчас дело наконец-то сдвинулось с места: в проект официально назначена исполнительница главной роли (Марго Робби) и постановщица (Грета Гервиг, создательница «Маленьких женщин» и «Леди Берд», которые были на «Оскаре»). Теперь же появились и первые предметные слухи о Кене: по информации близких к производству источников, персонажа сыграет Райан Гослинг, с которым продюсеры в настоящее время ведут переговоры.