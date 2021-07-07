«Отрицательно сказывается на детской психике»: чем вызван запрет «Happy Tree Friends»

Суд Петербурга удовлетворил административный иск прокуратуры о признании запрещенными к распространению серии мультфильмов «Happy Tree Friеnds», «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона» и «Космос: Территория смерти». Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В заключении экспертов сказано, что в большинстве мультфильмов превалирует жестокость, которая может нанести вред ментальному здоровью детей. «Просмотр мультсериала [«Happy Tree friends»], безусловно, наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России,» — говорится в сообщении.

В разговоре с «Газетой.Ru» психолог Наталья Варская высказалась за цензуру в отношении мультфильмов, где демонстрируется насилие.

«Я считаю, что на детской психике подобные мультфильмы сказываются отрицательно. Для детского восприятия сначала нужно сформировать гармоничные образы, гармоничные предметы, а современные мультфильмы нарисованы иначе, в них нет гармонии. Дети и так очень восприимчивы, и это не нужно усугублять. Все, что видит ребенок, загружается в подсознание и может сказаться через годы. Тяжелые вещи, по типу насилия, вообще не рекомендуется смотреть, — сказала она. — Подобные мультфильмы стоит запрещать. У нас есть потрясающая практика советских времен, когда была цензура и не было такой массы возможностей увидеть то, что сказывается пагубным образом на психике. По моей личной практике могу сказать, что в советское время с психикой у людей было лучше».

Варская также объяснила, почему подобные запреты важны для общества:

«Когда в семье все хорошо, родители могут служить защитой от пагубного влияния. Но таких семей очень мало, поэтому мы должны рассчитывать на большинство. Многое зависит от генетики и от уровня развития родителей, их психотипа и социального фактора. Поэтому нужно думать масштабно, о большинстве».

Нынешняя ситуация с «Happy Tree Friends» — не первая, когда сериал пытаются запретить в России. Так, в 2007 году телеканалу 2x2 пришлось опровергать обвинения в безнравственности и жестокости мультфильма, а еще спустя год в Россвязьохранкультуры потребовали снять шоу с показа. В итоге анимационный проект был запрещен для показа на телевидении.

По мнению психолога Михаила Хорса, сам факт запрета мультсериала не станет непреодолимым барьером для несовершеннолетних.

«Запреты это социальное действие, которое влияет на общество в целом, но гарантировать, что отдельные индивидуумы защищены, никто не может. Дети продвинутые, они могут обойти любые барьеры. Тем не менее сейчас ребенка воспитывают не только родители, но и школа, друзья, интернет. Поэтому на уровне государства важны запреты, важна цифровая цензура, чтобы показывать молодому поколению правильное направление. А на уровне семьи важны не запреты, а внимание, чтобы родитель сам толковал ребенку происходящее на экране. Важно объяснять, тогда молодой человек будет больше готов к реальной жизни, когда повзрослеет», — подчеркнул эксперт.

Он также ответил на вопрос, может ли психологически здоровая семья уберечь ребенка от неприятных последствий без цензурирования некоторых современных анимационных программ.

«В семье информационная гигиена в виде строгих запретов работает напротив — травматично. Ребенок из здоровой семьи действительно более защищен, но гарантий нет. Негативное воздействие может быть произведено на любого, поэтому родителям важно не уходить в крайности. Здоровая семья не означает, что у ребенка не будет проблем, а перепуганная, занимающаяся гиперопекой, — тем более. Обе крайности травматичны, нужна середина, в которой психологически здоровые люди периодически просматривают контент, которым интересуется их ребенок. Со стороны родителей важно показать детям, что рядом есть интересующиеся и готовые объяснять», — заключил Хорс.

Сериал «Happy Tree Friends» был разработан Кенном Наварро, Родом Монтихо и Уоренном Граффом в 1999 году. Сразу после дебюта шоу завоевало широкую популярность и даже показывалось на кинофестивалях.

Главными героями мультфильма являются антропоморфные лесные звери, которые в каждой из серий умирают нелепой смертью. «Комический» эффект в шоу достигается за счет абсурдности смерти животных.

Мультфильм ранее показывался по национальному телевидению. В частности, на российском телеканале 2x2, в Европе — на MTV и Comedy Central. В 2014 году сериал, уже утратив популярность, представил последний эпизод основной линейки. Еще через несколько лет студия Mondo Media пыталась возродить проект сезоном «Happy Tree Friends: Still Alive», но публика возвращение не оценила.