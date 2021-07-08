Плейлист недели: JONY, HammAli & Navai, Билли Айлиш

Imagine Dragons — «Wrecked»

Инди-рок-группа Imagine Dragons выпустила очередной сингл с будущего альбома. Вокалист Дэн Рейнольдс написал песню после трагической утраты близкого человека — по словам музыканта, работа над композицией помогла ему справиться с потерей. Релиз «Mercury – Act I» запланирован на 3 сентября, в него войдут уже выпущенные ранее треки «Cutthroat» и «Follow You». Продюсером пластинки выступит легендарный Рик Рубин, который работал с System of a Down и Linkin Park.

HammAli & Navai – «У окна»

Новый потенциальный хит HammAli & Navai — «У окна», душевно-лирическая (как и всегда) песня российских рэперов. Трек похож на недавнюю «Птичку» дуэта, пришедшуюся фанатам по душе. Бонусом к премьере — приятно анимированный клип.

JONY — «Blue eyes

Певец JONY представил на YouTube легкий трек о голубоглазых девушках, в котором воспевает влюбленность к одной из них, — кажется, под него идеально встречать теплые июльские вечера, любуясь закатом. За несколько дней трек вышел в топы Apple Music по России.

Рита Ора, Sigala — «You for me»

Британская поп-певица записала совместный трек с диджеем Sigala. В результате получился зажигательный EDM-хит с прекрасным вокалом — вероятно, вы скоро услышите его на (ковид-фри, естественно) вечеринках.

Мрачнейший, как и сама песня, клип Билли Айлиш, снятый как будто бы одним кадром. Релиз предваряет грядущий альбом певицы «Happier Than Ever», который должен выйти 30 июля.

Twenty One Pilots — «Saturday»

В задорном клипе на «Saturday» американцы Twenty One Pilots устраивают вечеринку под водой — и мероприятие идет отлично ровно до того момента, пока в него не вмешивается морское чудище. Кстати, сам трек вошел в последний альбом группы «Scaled And Icy».

Nothing But Thieves — «Miracle, Baby»

Сильнейшая новинка от британцев Nothing But Thieves, восхитившая уже достаточно искушенных фанатов группы. На 23 июля у альтернативщиков запланирован мини-релиз из пяти треков.