«Качество выше хайпа»: что театралы думают о спектакле Богомолова с трансгендером

Наталья Максимова — одна из представительниц светского общества. Она стала широко известна после каминг-аута, когда рассказала о своей трансгендерной идентичности. До этого Максимова строила карьеру в Париже и помогала Летиции Крайе, отвечавшей в Chanel за аксессуары. Также продолжительное время она работала с Ренатой Литвиновой. Актерского опыта как такового у нее нет.

О том, что трансгендерная девушка будет задействована в спектакле на сцене московского театра, стало известно из Instagram самой Максимовой: «Я сыграю роль Раневской в спектакле «Вишневый сад». В театре на Малой Бронной. Режиссер — Никита Ильинчик. Художественный руководитель — Константин Богомолов».

Как позже уточнила директор театра Елена Мироненко, Максимова еще не утверждена на роль, пока она лишь проходит пробы.

Телеведущий Дмитрий Киселев отрицательно отнесся к появлению женщины-трансгендера на московских театральных подмостках. В схожем ключе о ситуации высказался в открытом письме и художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин. По мнению народного артиста, «модные режиссеры не могут привлечь к себе внимание ничем другим, кроме скандала».

Позицию своего руководителя «Газете.Ru» объяснил один из приглашенных режиссеров театра, пожелавший остаться неизвестным.

«Отчасти Александр Александрович прав. Он, конечно, смотрит больше с консервативной стороны, но, по сути, я его прекрасно понимаю. Он боится, что театр — как институт искусства — потеряет свой статус. Зачем учиться на актера, если ты можешь прийти и сразу начать играть? В этом действительно есть разложение. Мастерство актера сводится к нулю.

Если не учиться, то мастерства как такового не будет. Думаю, что Калягин выступает за профессиональный статус актера, режиссера — и боится потерять некую сакральность театрального искусства», — заявил он.

Представитель театра скептично относится к премьере «Вишневого сада».

«Лично для меня в таких делах главное — мотивация и обоснованность. Когда человек имеет место быть здесь и сейчас, его профессионализм мне нужен и обоснован. Как, например, часто делается в импровизационных спектаклях, где зрители приглашаются на сцену как актеры. Это чем-то обусловлено. А выводить на сцену непонятного человека — это менять «а» на «б», при этом ты остаешься в рамках алфавита, ничего нового не происходит. Если мы возьмем трансгендера, лесбиянку, гея, инвалида или темнокожего, то разве что-то со спектаклем произойдет?»

Говоря о состоянии современного театра, режиссер выразил мнение, что «сейчас с ним все очень даже хорошо».

«Я наблюдаю за провинциями. Даже в моем родном городе начали делать крутой и качественный театр. А в Москве и Питере все очень хорошо. Но есть точечные моменты. В основном, театр на Малой Бронной делает крутые штуки. Может быть, просто решили взбодрить аудиторию? Калягин взволновался — как бы это не пошло в тенденцию. Но я думаю, что не пойдет, все-таки качество выше хайпа», — заключил драматург.

Актер театра на Малой Бронной Дмитрий Цурский, работавший с постановщиком «Вишневого сада» Микитой Ильинчиком, сохранил нейтралитет относительно сложившейся ситуации. В комментарии «Газете.Ru» артист отметил профессионализм режиссера, однако признался, что «изменения ради изменений» он не понимает.

«Я работал с Микитой в спектакле «Благоволительницы», и он показал себя как профессионал — хотя достаточно молод. Микита интересно и глубоко излагает свои мысли, мне это было интересно. Если говорить в целом о современном искусстве, это изменения ради изменения мне непонятны, зачем театр идет таким путем? Например, конкретно наш театр предполагает разного зрителя, разную аудиторию. Наверное, на это он и рассчитан. Кстати, мне бы хотелось увидеть спектакли со старшим поколением, чтобы его не забывали», — поделился актер.

В свою очередь театральный критик Павел Руднев встал на защиту приглашения Максимовой. По его мнению, политика художественного руководителя Константина Богомолова влияет на театр скорее положительным образом.

«Сначала нужно посмотреть спектакль, а потом уже вносить какие-то суждения. Я не вижу никаких проблем в том, что обозначил худрук, не вижу тут хайпа. Существует художественная задача, подобное происходит повсеместно в мировом и российском театре. Это не аномалия для театрального искусства, и удивительного в этом ничего нет.

Когда позвали Ольгу Бузову (в спектакль МХАТ имени Горького — «Газета.Ru»), поднялся шум не потому, что это непрофессионал. А по той причине, что попса. Несерьезно и глупо».

Тема секс-меньшинств звучит с театральных подмостков уже не в первый раз. Так, спектакль Анастасии Патлай «Выйти из шкафа», поставленный в «Театре.doc», основан на диалогах с реальными геями, историях их каминг-аутов. «Идеальный муж» Константина Богомолова рассказывает о министре резиновых изделий и шансонье, которые любят друг друга. А балет Юрия Посохова и Кирилла Серебренникова «Нуреев», показанный на сцене Большого театра, повествует о великом русском танцовщике и открытом гее.