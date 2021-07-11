Главное в шоу-бизнесе за неделю: прощание с Меньшовым, проблемы Бритни, «Майор Гром» в топе

В Москве простились с Меньшовым

В Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве 8 июля прошло прощание с Владимиром Меньшовым. На гражданской панихиде присутствовали вдова режиссера Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, актеры Валерий Гаркалин, Александр Олешко, Александр Панкратов-Черный, Максим Аверин, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.

Меньшов скончался 5 июля от последствий перенесенного коронавируса в возрасте 81 года. Режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с народным артистом СССР Василием Лановым.

Стас Костюшкин подал в суд на Монеточку

Как утверждает менеджер экс-участника «Чай вдвоем», Монеточка в одной из своих песен сплагиатила стиль и ритм композиции «Женщина, я не танцую». Стас Костюшкин требует, чтобы ему было выплачено 900 тыс. рублей из-за нарушения авторских прав. Дело направлено в суд.

Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян

Армянский музыкант, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян умер 6 июля на 93-м году жизни. В конце 1980-х Гаспарян переехал в США, где записал саундтрек к фильму Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Его песни также можно услышать в картинах «Гладиатор», «Код да Винчи» и «Хроники Нарнии».

Кроме того, Гаспарян сотрудничал с Хансом Циммером, Брайаном Ино и Борисом Гребенщиковым. В 2006 году мастер игры на дудуке был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший альбом этнической музыки».

close

От Бритни Спирс ушел менеджер

Менеджер Бритни Спирс Ларри Рудольф написал открытое письмо, в котором рассказал, что принял решение отказаться от работать с певицей. Незадолго до этого Спирс заявила, что хочет покончить с музыкальной карьерой. Рудольф работал с артисткой с 1995 года.

Ранее адвокат Спирс объявил о выходе из дела об опекунстве. В суде певица говорила, что он просил ее «держать язык за зубами».

Элджей и Ивлеева, возможно, расстались

На расставание, по данным The Flow, намекает последний трек Элджея «Soda». В нем рэпер спел: «Бейби, ты секси // Ты на моих чипсах и Pepsi // Но нам стало скучно // Больше не интересно».

Слухи о расставании Элджея и блогера Насти Ивлеевой ходят с мая этого года. Сайт kp.ru со ссылкой на источник утверждал, что супруги разъехались. Сами они о разрыве публично не объявляли.

close

Рисунок да Винчи ушел с молотка за рекордные £8,9 млн

До начала аукциона набросок головы медведя оценивали в £8−12 млн. На аукционе Christie's работу продали за рекордные £8,9 млн. Предыдущий рекорд стоимости работ Леонардо да Винчи был установлен в 2001 году, когда рисунок «Лошадь и всадник» купили за £8,1 млн.

«Майор Гром» возглавил мировой рейтинг фильмов Netflix

8 июля, на следующий день после международного релиза на Netflix, картина попала в топ-10 64 стран мира. Первое место по просмотрам «Майор Гром» занял в 14 странах, среди которых — Бельгия, Бразилия, Венгрия, Испания, Италия и Швейцария.

Сценарист и продюсер супергеройского боевика Роман Котков рассказал «Газете.Ru» о причинах международного успеха — и о том, стоит ли ждать сиквела.

Кандидат в депутаты Госдумы Сергей Зверев снял клип на гимн Бурятии

Сергей Зверев снял клип на гимн Бурятии — об этом его «попросили земляки». В видео также появился бурятский композитор Лудуб Очиров, практически лишенный зрения. Он сыграл на национальном инструменте моринхуре. Стилист и телеведущий с 2019 года выступает в защиту Байкала. В этом году он будет участвовать в выборах от партии «Зеленые» по Бурятскому округу.

Не стало художника Олега Целкова

11 июля в Париже в возрасте 86 лет умер художник Олег Целков. Как сообщила его дочь, за две недели до смерти он ослеп на оба глаза.

Целков родился в Москве 15 июля 1934 года. В 1965 году состоялась его первая персональная выставка. В 1970-х годах работы художника начали показывать за рубежом. В 1977-м он под давлением властей был вынужден уехать из СССР. В 2015 году Целков получил российское гражданство. Его работы хранятся в коллекциях Эрмитажа и Пушкинского музея. Главным мотивом творчества Целкова, начиная с 1960-х, было деформированное человеческое лицо без индивидуальных черт.