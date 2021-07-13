«Алла, ты мне безумно нравишься»: не стало бывшего мужа Примадонны Александра Стефановича

По информации СМИ, в одной из московских больниц скончался режиссер Александр Стефанович. Он известен в качестве автора множества игровых и документальных фильмов, а также как бывший супруг Аллы Пугачевой и создатель ее сценического образа.

Об уходе из жизни Александра Стефановича в возрасте 76 лет вечером 13 июля сообщил ряд СМИ. Информацию о кончине Стефановича подтвердил его друг Александр Левшин.

«Узнал о Саше. Улетел. Скорблю. Боже мой! Что ж такое? Никого не щадит эта зараза», — написал он в Facebook.

Официальная причина смерти Стефановича не раскрывается. При этом в прессе утверждается, что режиссер мог скончаться от обширного поражения легких на фоне коронавируса. Сам Стефанович на прошлой неделе опровергал информацию, что у него выявили COVID-19.

Александр Стефанович родился в Москве 13 декабря 1944 года. В возрасте 24 лет он окончил режиссерский факультет ВГИКа — при этом еще по ходу обучения будущий заслуженный деятель искусств России зарекомендовал себя документалкой «Все мои сыновья». Лента впоследствии была удостоена главного приза Всесоюзного фестиваля телефильмов, а также взяла несколько других премий. В 1970-м Стефанович устроился режиссером на «Мосфильм». Спустя два года он дебютировал в жанре игрового кино черно-белой драмой «Вид на жительство». Позднее он снял несколько добившихся популярности мюзиклов, включая ленты «Душа» с Софией Ротару и Михаилом Боярским, «Начни сначала», главную роль в котором исполнил Андрей Макаревич, и «Дорогой мальчик» с Георгием Вициным.

Помимо художественных фильмов, Стефанович активно создавал документальное кино — в общей сложности на его счету около 50 подобных работ. Одной из популярнейших документалок постановщика считается телефильм «Два часа с бардами», которая рассказывает о зарождении и становлении жанра советской авторской песни. Сценарии ко многим своим проектам Стефанович создавал самостоятельно. Также он занимался писательством, выпустив в качестве автора произведения «День божоле», «Человек из Останкино» (премия Союза журналистов России) и «Париж ночью».

Стефанович дважды состоял в официальном браке. Его первой женой была актриса Наталия Богунова, известная по фильму «Большая перемена». Их узаконенные отношения продлились шесть лет — с 1968-го по 1974-й.

Вскоре после расставания с Богуновой Стефанович женился на Алле Пугачевой — считается, что именно он стал одним из создателей сценического образа Примадонны. Их брак продержался всего четыре года, завершившись в 1981 году.

По одной из версий, расставание было связано с изменами Стефановича, однако сам он это отрицал, объясняя окончание отношений действиями Пугачевой в сложный для него период.

«Думал, будем вместе и в горе, и в радости, но в горе — не вышло. По инерции я написал для нее сценарий «Рецитал», запустился в съемки, снял документальные кадры на фестивале в Сопоте, эпизоды с Кристиной Орбакайте, которая по сюжету играла ее героиню в детстве, но прежнего доверия и прежнего желания жить вместе у меня уже не было», — рассказывал Стефанович в одном из интервью.

Что касается знакомства, то как вспоминал режиссер, оно произошло еще в 1976-м в гостях поэта-песенника Леонида Дербенева — и было очень романтичным.

«Мы познакомились и начали жить вместе в 1976-м. Пришел к Дербеневу в гости. А там — девчонка, губастая, рыжая, стройная. Села за рояль и целый вечер развлекала нас песнями и пародиями. Произвела на меня, не скрою, сильное впечатление. А я человек молодой, одинокий. Пригласил ее в ресторан. Там она выкинула такой трюк — разрезала ножом руку, выдавила кровь на первой странице моей записной книжки и написала: «Определите на досуге мою группу. Потому как петь — мое кровное дело». Это звучало как приглашение к действию. Я пригласил ее к себе домой. На столе у меня стояла пишущая машинка. Когда она вышла из комнаты, я настучал на листочке: «Алла, ты мне безумно нравишься! Ты самая прекрасная певица на свете, а, кроме того, самая очаровательная женщина», — делился Стефанович.