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Культура

«Беззаконие»: Ресторатор с «Версуса» возмутился решением суда по Хованскому

Блогера Юрия Хованского оставили под стражей до 8 августа

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Блогер Юрий Хованский и рэпер Ресторатор (Александр Тимарцев)

Блогер Юрий Хованский и рэпер Ресторатор (Александр Тимарцев)

РИА «Новости»/@restoratorvs/Instagram
Суд оставил в СИЗО YouTube-блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма. В разговоре с «Газетой.Ru» его друг — создатель Versus Battle Ресторатор — счел это решение возмутительным, учитывая суть правонарушения.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу об избрании меры пресечения блогеру Юрию Хованскому. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, звезда YouTube останется под стражей до 8 августа 2021 года. При этом суд не разделил довод о том, что блогер может продолжить заниматься преступной деятельностью.

Комментируя решение по апелляции Хованского, рэпер и создатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) выразил мнение, что суд поступил с блогером излишне сурово.

«Я возмущен. Как раз на той неделе писал письмо Юрию, но с такими новостями оно вряд ли его приободрит. Очень грустно. Я считаю, что это беззаконие — так поступать. [В России] есть кого сажать и без Хованского», — заявил музыкант.

31-летнего блогера задержали 9 июня 2021 года. В его квартиру с обыском пришли сотрудники МВД, после чего Хованского доставили в отдел — и возбудили против него уголовное дело по статье 205.2. УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). По ней Хованскому грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Вскоре после задержания СМИ сообщили, что уголовное дело было заведено из-за его песни о теракте на Дубровке. В ней эксперты нашли признаки угроз, унижения и применения насилия к группе лиц по признаку национальности, а также оправдание агрессивных действий террористов. Сам ютубер утверждал, что исполнил песню много лет назад и всего один раз — на стриме у своего друга, блогера Андрея Нифедова. При этом он не выкладывал саму запись на своем YouTube-канале. Однако в июле 2020 года ролик был опубликован на платформе неизвестным пользователем.

10 июня Дзержинский районный суд отправил блогера в СИЗО на два месяца. Как рассказывала ТАСС представительница защиты Хованского Виктория Мартыненко, свою вину он признал лишь частично.

«Он не признал полностью свою вину, он признал ее частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого-то, — такого вообще не было, это и есть частичное признание вины», — объясняла она.

Сам Хованский принес извинения за исполнение песни еще в феврале этого года, за несколько месяцев до возбуждения уголовного дела.

«Стыдно мне за эти песни. За всю грязь, что я говорил. Не знаю, простят меня люди, прошедшие через «Норд-Ост». И самое главное – я никогда такие материалы нигде не распространял», — говорил блогер.

Юрий Хованский — один из популярнейших русскоязычных блогеров. На его YouTube-канал по состоянию на 14 июля подписаны почти 4,5 млн человек, причем несколько видео Хованского (все это шутливые музыкальные клипы) посмотрели как минимум 20 млн раз. Блогер также неоднократно выступал в качестве члена жюри рэп-баттл-проекта Ресторатора. Кроме того, он некоторое время являлся помощником депутата от ЛДПР Василия Власова. В день задержания блогера в партии сообщили, что Хованский уже не имеет к ней никакого отношения — более чем за полгода до этого у Юрия Хованского отобрали удостоверение из-за «вопросов к его репутации».

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