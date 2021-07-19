Спирс уходит со сцены, Шнуров о МакSим, Россия и мемы в Каннах

Режиссер Кира Коваленко взяла гран-при конкурса «Особый взгляд» Каннского фестиваля, Бритни Спирс не будет давать концерты, пока ее контролирует отец, HBO Max снимет два новых шоу по «Игре престолов» (но это не точно), Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе и Билл Мюррей стали мемом в Каннах, Сергей Шнуров раскритиковал блогеров в погоне за хайпом: «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных новостях кино, музыки и шоу-бизнеса за прошедшую неделю.

Россиянка Кира Коваленко получила гран-при программы «Особый взгляд» в Каннах

Российский режиссер, выпускница мастерской Александра Сокурова Кира Коваленко получила главный приз второй по значимости программы Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» за фильм «Разжимая кулаки». Продюсером ленты выступил Александр Роднянский, он же получал вместо постановщицы награду. По сюжету драмы девушка Ада, воспитанная в традиционалистской семье в Северной Осетии, мечтает из нее вырваться. В главной роли дебютировала Милана Агузарова.

Подробнее о триумфе российского кино в Каннах — в материале «Газеты.Ru».

Спирс отказалась выступать до тех пор, пока находится под опекой отца

Бритни Спирс объявила, что не будет давать концерты, пока ее финансы и карьера остаются под контролем ее отца Джейми. «Не надейтесь, что я буду выступать на сценах, пока мой папа решает, что мне носить, что говорить, что делать или что думать!» — предупредила певица в Instagram. Она сопроводила пост изображением с надписью «Либо принимай меня такой, какая я есть, либо поцелуй меня в зад».

Спирс находится под опекой отца с 2008 года. Звезда просит суд отменить опекунство, введенное из-за ее психологических проблем (она проходила лечение в психбольнице). В начале июля суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить это требование певицы, но рассмотрение дела продолжается.

Гроб с Мамоновым на его похоронах не влез в могилу

На похоронах Петра Мамонова гроб с его телом не влез в могилу. Об этом в своем Facebook написал литературный критик Митя Самойлов:

«Пришлось доставать и расширять. Не знаю, что это значит, но впечатление производит сильное. Даже тут Мамонов ухитрился выступить ни на кого не похожим образом».

Музыканта и лидера группы «Звуки Му» похоронили 17 июля на Верейском кладбище в Подмосковье. Двумя днями ранее Мамонов скончался в больнице в Коммунарке, где он лечился от коронавируса.

Актер Дон Чидл не понял, почему его номинировали на «Эмми»

Дон Чидл был номинирован на премию «Эмми» как лучший приглашенный актер в драматическом сериале. В «Соколе и Зимнем Солдате» он сыграл Джеймса «Воителя» Роудса в одном из эпизодов. Правда, его появление продлилось всего 98 секунд.

thanks, well wishers. sorry, haters. agreed, ‍ers. i don't really get it either. buuuuuuuuuut on we go ... — Don" 't ask me google questions" Cheadle (@DonCheadle) July 13, 2021

«Спасибо моим поклонникам. Хейтеры, простите. С теми, кто тоже недоумевает, я солидарен — тоже этого не понял. Но ладно, едем дальше», — написал Чидл в Twitter.

HBO Max создаст два новых шоу по мотивам «Игры престолов»

По данным The Hollywood Reporter, речь идет об анимационных проектах. Один из них расскажет о Золотой империи И-Ти, которая упоминается в серии романов «Песнь льда и пламени». Второе шоу (под черновым названием «Блошиное дно») сфокусируется на жизни в трущобах Королевской гавани. HBO Max пока никак не комментировал информацию о мультипликационных сериалах.

Фотоколл «Французского вестника» в Каннах стал мемом

Режиссер «Французского вестника» Уэс Андерсон и артисты Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе и Билл Мюррей сделали совместное фото на фестивале — и оно моментально превратилось в мем. Дело в том, что выглядели они очень контрастно: Суинтон, к примеру, вышла в ярком синем костюме, в то время как Мюррей оделся в гавайском стиле. Их образы уже стали иллюстрацией ко всему на свете:

Zoom presentation attire, remembering how I dressed before Zoom, imagining how I'll dress after Zoom, how I'll actually dress after Zoom pic.twitter.com/RKcxaX8Nmt — Sara Wallace Goodman (@ThatSaraGoodman) July 15, 2021

Леонардо Ди Каприо не остановить

Лауреат «Оскара» объявил о намерении заняться сибирскими пожарами, несмотря на предупреждения властей. Об этом сообщила якутская активистка Роза Дьячковская.

«Вы правы, я действительно обратил внимание на недавние происшествия в Сибири. Мой фонд проводит расследование, и скоро я начну действовать», — ответил Ди Каприо в письме активистам.

Ранее замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха Сергей Сивцев заявил, что власти справятся и сами, а звезду Голливуда в республике ждут «просто в гости».

Шнуров написал стихотворение про певицу МакSим

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про находящуюся в коме певицу МакSим и о кончине Петра Мамонова. По мнению музыканта, блогеры бросаются на новости о смертях знаменитостей, «как вороны на труп».

«Все ждут, когда уже умрет МакSим, / Чтоб некрологи стряпать всех мастей / И собирать просмотры, с ними лайки. / Из трупов складывают потихоньку трафик: / Как они жили и другие байки», — написал Шнуров в Instagram.