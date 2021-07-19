Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Опубликованы фотографии секретной тюрьмы в Ленобласти 12:48
Россиян предупредили о возможном дефиците валюты 12:46
В Москве мать бросила свою годовалую дочь в хостеле 12:40
Федун заявил о финансовых потерях «Спартака» из-за отсутствия... 12:38
В Калининградской области студент из Нигерии утонул, спасая... 12:31
Ученые: отказ от жирной рыбы сокращает жизнь сильнее, чем курение 12:29
Рогозин возмутился зарплатами на предприятиях... 12:26
Собянин: в Москве уже месяц снижается заболеваемость... 12:25
Аналитик объяснил, как Xiaomi удалось обогнать Apple 12:21
ВОЗ призвала избежать быстрого снятия ограничений по коронавирусу 12:20
Культура

Спирс уходит со сцены, Шнуров о МакSим, Россия и мемы в Каннах

Что случилось в мире шоу-бизнеса за неделю

Слушать
Остановить
close
100%
Бритни Спирс

Бритни Спирс

Global Look Press
Режиссер Кира Коваленко взяла гран-при конкурса «Особый взгляд» Каннского фестиваля, Бритни Спирс не будет давать концерты, пока ее контролирует отец, HBO Max снимет два новых шоу по «Игре престолов» (но это не точно), Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе и Билл Мюррей стали мемом в Каннах, Сергей Шнуров раскритиковал блогеров в погоне за хайпом: «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных новостях кино, музыки и шоу-бизнеса за прошедшую неделю.

Россиянка Кира Коваленко получила гран-при программы «Особый взгляд» в Каннах

Российский режиссер, выпускница мастерской Александра Сокурова Кира Коваленко получила главный приз второй по значимости программы Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» за фильм «Разжимая кулаки». Продюсером ленты выступил Александр Роднянский, он же получал вместо постановщицы награду. По сюжету драмы девушка Ада, воспитанная в традиционалистской семье в Северной Осетии, мечтает из нее вырваться. В главной роли дебютировала Милана Агузарова.

Подробнее о триумфе российского кино в Каннах — в материале «Газеты.Ru».

Спирс отказалась выступать до тех пор, пока находится под опекой отца

Бритни Спирс объявила, что не будет давать концерты, пока ее финансы и карьера остаются под контролем ее отца Джейми. «Не надейтесь, что я буду выступать на сценах, пока мой папа решает, что мне носить, что говорить, что делать или что думать!» — предупредила певица в Instagram. Она сопроводила пост изображением с надписью «Либо принимай меня такой, какая я есть, либо поцелуй меня в зад».

Спирс находится под опекой отца с 2008 года. Звезда просит суд отменить опекунство, введенное из-за ее психологических проблем (она проходила лечение в психбольнице). В начале июля суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить это требование певицы, но рассмотрение дела продолжается.

Гроб с Мамоновым на его похоронах не влез в могилу

На похоронах Петра Мамонова гроб с его телом не влез в могилу. Об этом в своем Facebook написал литературный критик Митя Самойлов:

«Пришлось доставать и расширять. Не знаю, что это значит, но впечатление производит сильное. Даже тут Мамонов ухитрился выступить ни на кого не похожим образом».

Музыканта и лидера группы «Звуки Му» похоронили 17 июля на Верейском кладбище в Подмосковье. Двумя днями ранее Мамонов скончался в больнице в Коммунарке, где он лечился от коронавируса.

Актер Дон Чидл не понял, почему его номинировали на «Эмми»

Дон Чидл был номинирован на премию «Эмми» как лучший приглашенный актер в драматическом сериале. В «Соколе и Зимнем Солдате» он сыграл Джеймса «Воителя» Роудса в одном из эпизодов. Правда, его появление продлилось всего 98 секунд.

«Спасибо моим поклонникам. Хейтеры, простите. С теми, кто тоже недоумевает, я солидарен — тоже этого не понял. Но ладно, едем дальше», — написал Чидл в Twitter.

HBO Max создаст два новых шоу по мотивам «Игры престолов»

По данным The Hollywood Reporter, речь идет об анимационных проектах. Один из них расскажет о Золотой империи И-Ти, которая упоминается в серии романов «Песнь льда и пламени». Второе шоу (под черновым названием «Блошиное дно») сфокусируется на жизни в трущобах Королевской гавани. HBO Max пока никак не комментировал информацию о мультипликационных сериалах.

Фотоколл «Французского вестника» в Каннах стал мемом

Режиссер «Французского вестника» Уэс Андерсон и артисты Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе и Билл Мюррей сделали совместное фото на фестивале — и оно моментально превратилось в мем. Дело в том, что выглядели они очень контрастно: Суинтон, к примеру, вышла в ярком синем костюме, в то время как Мюррей оделся в гавайском стиле. Их образы уже стали иллюстрацией ко всему на свете:

Леонардо Ди Каприо не остановить

Лауреат «Оскара» объявил о намерении заняться сибирскими пожарами, несмотря на предупреждения властей. Об этом сообщила якутская активистка Роза Дьячковская.

«Вы правы, я действительно обратил внимание на недавние происшествия в Сибири. Мой фонд проводит расследование, и скоро я начну действовать», — ответил Ди Каприо в письме активистам.

Ранее замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха Сергей Сивцев заявил, что власти справятся и сами, а звезду Голливуда в республике ждут «просто в гости».

Шнуров написал стихотворение про певицу МакSим

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про находящуюся в коме певицу МакSим и о кончине Петра Мамонова. По мнению музыканта, блогеры бросаются на новости о смертях знаменитостей, «как вороны на труп».

«Все ждут, когда уже умрет МакSим, / Чтоб некрологи стряпать всех мастей / И собирать просмотры, с ними лайки. / Из трупов складывают потихоньку трафик: / Как они жили и другие байки», — написал Шнуров в Instagram.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Коронавирус стал поражать легкие быстрее. В Минздраве советуют вакцинироваться до конца лета
Мурашко призвал россиян сделать прививку от COVID-19 до начала сезона гриппа
Угроза подросткам: газировку и соки связали с раком
Ученые рассказали, чем опасны газировка и энергетики
Стимул прививаться: вакцинировавшихся пенсионеров могут поощрить выплатой в 10 тыс. рублей
В Госдуме предложили выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию
Собянин: в Москве уже месяц снижается заболеваемость коронавирусом
Рогозин возмутился зарплатами на предприятиях «Роскосмоса»
ВОЗ призвала избежать быстрого снятия ограничений по коронавирусу
Калви выступил в суде с последним словом

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+