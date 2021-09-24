Жуки, черти и Николай II

Лента о казаке Степане Разине и первые спецэффекты, реконструкция событий Крымской войны с настоящим флотом и ветеранами, первый мультфильм с засушенными жуками: «Газета.Ru» рассказывает, как развивалось кино в России до революции.

Первый киносеанс в России (точнее — в Санкт-Петербурге) прошел в мае 1896 года. Зрители увидели сразу несколько картин французских киноделов братьев Люмьер — «Выход рабочих с фабрики Люмьера в Лионе», «Разрушение стены» и «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».

«На вас идет издали курьерский поезд — берегитесь! Он мчится, точно им выстрелили из громадной пушки, он мчится прямо на вас, грозя раздавить», — так писатель Максим Горький описывал свои ощущения после просмотра «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».

Еще до первых киносеансов Люмьеры привезли в Российскую империю документальную хронику. В 1896 году один из их операторов запечатлел восшествие Николая II на престол, что подтолкнуло отечественных режиссеров развивать и совершенствовать царскую хронику. Она снималась вплоть до 1917 года.

Помимо императора, были и другие интересные публике герои. Фотограф и режиссер Александр Дранков сразу же определил для себя принципы папарацци: он караулил у дома Горького и скрытно снимал Льва Толстого. С последним Дранков даже сумел подружиться и вскоре стал первым и единственным хроникером писателя.

В 1906 году московский предприниматель Александр Ханжонков создал компанию, которая занималась не только продажей кинооборудования, но и прокатом зарубежных и отечественных лент. Через год в Петербурге свое кинематографическое ателье открыл и Дранков.

«Стенька Разин» («Понизовая вольница»), 1908 год

close 100% Кадр из фильма «Стенька Разин» («Понизовая вольница»), 1908 год A. Drankov's Atelier

В 1908 году российский прокат взорвал французский фильм «Донские казаки», что и послужило триггером для отечественных режиссеров. В том же году к Дранкову пришел местный чиновник Василий Гончаров с предложением снять эпизоды к его пьесе «Аквариум» о Степане Разине, предводителе крестьянского восстания 17-го века. Правда, оператор увидел в тексте пьесы не столько материал для пары эпизодов, сколько для короткометражки.

Экранизация песни «Из-за острова на стрежень» начинается с столпотворения на лодках казаков-разбойников. Видеоряд и титры пересказывают историю влюбленности атамана Стеньки Разина в пленную персидскую княжну. Заканчивается же фильм по-шекспировски. Конфликт назревает, когда казаки понимают, что негоже атаману «якшаться с бабой». Подданные отдают Разину письмо, якобы написанное княжной к возлюбленному из родной страны. В порыве ревности атаман бросает девушку в реку.

Фильм был хорошо принят публикой. Современного зрителя он может очаровать своей архаичностью: неумелая, но старательная попытка постичь тонкое искусство режиссуры и довольно примитивная операторская работа. В картине превалируют грубо склеенные кадры со «спецэффектами» (например, падает в реку не сама княжна, а кукла).

«Оборона Севастополя», 1911 год

close 100% Кадр из фильма «Оборона Севастополя», 1911 год Ханжонков

Ателье Ханжонкова вслед за Дранковым выпустило фильм «Драма в таборе подмосковных цыган» по мотивам пушкинской поэмы «Цыгане». Правда, зрительских симпатий, в отличие от своего предшественника, лента не получила. Чего не скажешь про другую работу фирмы — «Оборону Севастополя».

Режиссер Василий Гончаров считал, что воссоздать события Крымской войны 1853-1856 годов можно только с настоящими флотом и солдатами. Для реализации этой идеи необходимо было разрешение императора, что казалось практически невозможным для Ханжонкова. Но Гончарову все-таки удалось заполучить поддержку Николая II и реализовать свою задумку. «Оборона Севастополя» в итоговом варианте длилась 1 час 40 минут — это первая полнометражная картина в России. Примечательно, что в ней сыграли настоящие герои войны.

«Пиковая дама», 1910 год

close 100% Кадр из фильма «Пиковая дама», 1910 год Ханжонков

Вскоре отечественный кинематограф начал приобретать жанровое разнообразие. Появились военно-исторические фильмы, экранные лубки, фильмы на основе сказок и произведений отечественных писателей. В 1910 году режиссер Петр Чардынин из торгового дома Ханжонкова снял ленту по мотивам повести Пушкина «Пиковая дама».

Критики сочли фильм неудачным по причине малого соответствия оригинальному сюжету. Вместе с тем саму ленту скорее можно назвать не экранизацией произведения, а попыткой увековечить в кино театральную постановку — с пантомимами, вызывающими усмешку, и закулисными играми. Зрелищности же «Пиковой даме» добавляют склейки: в одном из кадров даже есть скример, когда из окна неожиданно выскакивает призрак графини.

«Пиковая дама»,1916 год

close 100% Кадр из фильма «Пиковая дама»,1916 год Товарищество И. Ермольева

В 1916 году экранизировать «Пиковую даму» взялся Яков Протазанов. Реформаторство режиссера на контрасте с ранними фильмами ощущается сразу: правильно выстроенный свет, уход от театральной мизансцены к возможностям камеры. Режиссер используют приемы ретроспекции (обращение в прошлое), в том числе с помощью двойной экспозиции. Сам же Герман в исполнении Ильи Мозжухина — не неудачник, как у Пушкина, а вполне статный герой с наполеоновскими чертами, одурманенный кощунственным желанием разбогатеть.

«Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», 1912

close 100% Кадр из фильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», 1912 год Ханжонков

Первая в Российской империи анимация появилась в 1912 году. Ее создал энтомолог Владислав Старевич, долгое время работавший в ателье Ханжонкова. «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» — первый мультфильм в технике объемной анимации, который по сюжету напоминает средневековые рыцарские романы. Герои мультика — жуки, которые начали кровопролитную войну между странами из-за прекрасной девушки. Современникам казалось, что Старевич совершил невероятное — выдрессировал жуков. На самом же деле постановщик просто высушил насекомых, а их передвижения фиксировал с помощью покадровой съемки.

«Ночь перед Рождеством», 1913

close 100% Кадр из фильма «Ночь перед Рождеством», 1913 год Ханжонков

Через год Старевич снял игровой фильм, взяв в качестве первоисточника повесть Гоголя «Ночь перед Рождеством». Анимационные эффекты покорили не только отечественного, но и мирового зрителя. «Этот человек обогнал всех аниматоров мира на несколько десятилетий», — так, по легенде, высказался о Старевиче сам Уолт Дисней. В одном из эпизодов черт уменьшается до размеров горошины и прыгает через весь кадр в карман кузнеца.