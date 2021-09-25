Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения
Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Итальянские женщины-политики возмутились сексистской статуей 12:57
Песков заявил, что существование ЧВК не противоречит российским... 12:56
В Кремле сожалеют о решении Ширвиндта покинуть Театр сатиры 12:55
Художник сбежал с взятыми у музея деньгами, назвав свой... 12:54
В Кремле прокомментировали контракт «Газпрома» и... 12:46
В Кремле оценили необходимость проведения саммита... 12:46
В Кремле прокомментировали рост цен на газ в Европе 12:45
СК возбудил дело после того, как тигр откусил мальчику палец... 12:45
Полицейские пришли в приемную вице-спикера Госдумы Мельникова 12:44
Инсайдер показал iPhone без «челки» 12:39
Культура

«Хотели быть политкорректными, а получился «Двач»

Журнал The Lancet назвал женщин «телами с вагинами» и вызвал скандал

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos/The Lancet
Медицинский журнал The Lancet назвал женщин «тела с вагинами» на обложке последнего номера, посвященного табу вокруг менструации. В сети автора статьи обвинили в ненависти к женщинам, а несколько ученых уже отказались сотрудничать с изданием. Феминистка Лиза Лазерсон в разговоре с «Газетой.Ru» предположила, что политкорректность журнала на этот раз сыграла с ним злую шутку.

Новый номер The Lancet вышел с цитатой «Анатомию и физиологию тел с вагинами всегда упускают из вида» на обложке. В статье автор рассказывает о том, как выставки в недавно закрывшемся Музее вагины в Лондоне помогали преодолевать стигму на тему менструации.

По мнению феминистки и режиссерки Лизы Лазерсон, журналист хотел избежать обвинений в трансфобии (поскольку менструация бывает не только у женщин, но и у трансмужчин), но подобрал очень неудачное словосочетание — «тела с вагинами».

«Возможно, редакторы уважаемого научного журнала Lancet хотели быть политкорректными, используя выражение «тела с вагинами», а получилось как в женоненавистнических статьях двачеров (анонимный форум — прим. «Газеты.Ru»). Вот это поворот,» — сказала Лазерсон «Газете.Ru».

На момент написания заметки публикация журнала в Twitter успела собрать около 900 лайков — и более 6 тысяч комментариев. Самые популярные из них содержат критику в адрес издания.

«Как вы можете использовать дегуманизирующий термин «тела с вагинами», когда есть слова «женщина» и «женский»?»

«Вы провалили войну против стигматизации менструации. Более того, вы усугубили женоненавистничество, стерев слово «женщины». Под «телами с вагинами» могут подразумеваться коровы и кобылы. Перестаньте обесчеловечивать нас».

«Менструальный стыд ничто по сравнению со стыдом говорить слово «женщина».

«А мужчин вы называете «телами с пенисами»? Ну конечно же нет. Вы используете унизительные термины только по отношению к женщинам, потому что вы женоненавистники. Оставьте себе фальшивое беспокойство о женщинах. Вы его поддерживаете, вы его увековечиваете».

Одна из пользовательниц потребовала от The Lancet извиниться перед читателями за формулировку, обратив внимание на то, что в статье отдается предпочтение трансперсонам.

https://twitter.com/MiraDreams/status/1441514394223996930?s=20

«Они использовали эту крайне оскорбительную фразу, потому что отдали предпочтения трансгендерам над женщинами, выражая таким образом уважение к первым. Это совершенно неприемлемо. Они должны извиниться».

«Нельзя быть «инклюзивным», исключая женщин».

Тем временем двое ученых заявили, что больше не будут сотрудничать с The Lancet после этого материала.

«Написал в The Lancet, чтобы они убрали меня из списка рецензентов, прекратили мою подписку и никогда не связывались со мной по какому-либо поводу», — заявил в Twitter Дэвид Кертис, врач-психиатр на пенсии и почетный профессор генетики Университетского колледжа Лондона.

Несмотря на огромное количество критики, у журнала нашлись и защитники. По их мнению, использование термина «тело с вагиной» способствует инклюзивности в языке.

«Это потому, что трансгендеры существуют и имеют вагины с месячными, о которых вы, TERF [«Исключающий транс-людей радикальный феминизм» — прим. «Газеты.Ru»], никогда не вспоминаете. Вы не жертва в данной ситуации. Это у вас в голове».

«Спасибо за использование инклюзивного языка. Это очень необходимо в системе здравоохранения сейчас, учитывая барьеры, с которыми сталкиваются небинарные люди».

The Lancet пока никак не комментировал реакцию в соцсетях, пост еще не удален.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пробили по базам: Пентагон и Минобороны РФ обсудили идею совместного базирования
WSJ: США заинтересовало предложение Путина о совместном использовании российских баз
Умирают в 10 раз чаще. Почему COVID-19 не щадит курильщиков
Ученые доказали, что курильщики умирают от коронавируса чаще некурящих
Оружейники попали в переделку
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах страны
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
Жамнов назначен главным тренером сборной России по хоккею
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать в такси
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за разногласий о контракте с «Газпромом»
Новости
Итальянские женщины-политики возмутились сексистской статуей
Песков заявил, что существование ЧВК не противоречит российским законам
В Кремле сожалеют о решении Ширвиндта покинуть Театр сатиры
Художник сбежал с взятыми у музея деньгами, назвав свой поступок искусством
В Кремле прокомментировали контракт «Газпрома» и Венгрии на поставку газа
В Кремле оценили необходимость проведения саммита «нормандской четверки» в Киеве
В Кремле прокомментировали рост цен на газ в Европе
Все новости
Забыл опустить кузов: как самосвал на Урале убил двоих
Грузовик на трассе в Пермском крае снес пешеходный мост, погибли два водителя
«Находится под постоянной угрозой войны»
КНДР произвела ракетный пуск перед выступлением своего представителя в ООН
Три ошибки Карпина: кто мог усилить сборную России
Каких игроков стоило вызвать Карпину на матчи отбора к ЧМ-2022
«Монстры рока» на руинах СССР. Как это было
«Монстры рока» на руинах СССР. Как это было
Загадка Красного Пятна: шторм на Юпитере усилился
Hubble обнаружил странные изменения в Большом Красном Пятне Юпитера
Водители все чаще вовремя оплачивают штрафы. Приставы теряют 4 млрд рублей
ФССП сообщила о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть
Звездная наследница: Надежде Михалковой — 35
«Надо выкопать Версаче из могилы, чтобы получить качественную коллекцию»
За что критикуют модные показы осени
Шоу «Учитель года» и меньше контрольных. Новые поручения Путина
Путин поручил сократить количество проверочных работ в школах
«Заработок в TikTok нелегкий. Это работа 24/7 без отдыха и графика»
Интервью с самым популярным тиктокером России Кириллом Колесниковым
«За талантливыми ребятами следят на международном уровне»
Профессор рассказала, студентов каких специальностей переманивают иностранные вузы
Казахстан задавил экс-партнера «АвтоВАЗа»
В Казахстане развалился крупнейший автохолдинг «БИПЭК Авто»
Kia и Hyundai привлекут к созданию российских электрокаров
«Автотор» приступит к сборке электромобилей через два года

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+