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Культура

Любовь в лесу, дочь Бодрова и шаман Витька Людоед

Все призеры пандемийного «Кинотавра»

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Ольга Бодрова в картине «Море волнуется раз»

Ольга Бодрова в картине «Море волнуется раз»

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«Море волнуется раз» получил главную статуэтку за лучший фильм, а сыгравшая в нем главную роль Ольга Бодрова признана жюри лучшей актрисой. В числе призеров также оказались мистический триллер, аутентичное кино из Якутии и Павел Деревянко в роли Витьки Людоеда.

На прошедшей в субботу церемонии награждении 32-го фестиваля «Кинотавр» в Сочи главный приз получила драма Николая Хомерики «Море волнуется раз».

Главную роль в картине исполнила 23-летняя Ольга Бодрова — дочь погибшего режиссера и актера Сергея Бодрова-младшего. Актриса начала сниматься еще в 2017 году, она начинала с короткометражек и эпизодических ролей. И роль в «Море волнуется раз» можно считать ее кинодебютом.

Драма рассказывает о прячущейся от мира в лесу паре юных влюбленных, по соседству с которыми обитает еще одна пара, но уже пожилая. Картина полна размышлений о времени, судьбе и доверии. Хомерики во время награждения признался, что статуэтка стала важным для него событием. «Этот фильм если заходит, то он заходит. Я рад, что вам зашло. На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам», — заявил режиссер.

Лучшим режиссером жюри признали Владимира Мункуева из Якутии с фильмом «Нуучча», рассуждающем о взаимоотношениях коренного населения сибирского региона с русскими. Приз за лучшую мужскую роль получил Павел Деревянко — он сыграл ветеринара-шамана по прозвищу Витька Людоед в притче Евгения Григорьева «Подельники». В номинации «Лучшая женская роль» статуэтка досталась уже упомянутой Ольге Бодровой.

Алексей Чупов, Наталья Меркулова, Март Таниэль получили приз за лучший сценарий к картине «Капитан Волконогов бежал», довоенному советскому и несколько мистическому триллеру. Статуэтка за лучший дебют ушла Роману Васильеву, режиссеру весьма ожидаемого киносообществом фильма «Общага» — экранизации романа «Общага-на-крови» Алексея Иванова с Ириной Старшенбаум в главной роли.

Николая Желудовича наградили за лучшую операторскую работу в драме «Молоко птицы», Алексея Ретинского — за музыку к современной интерпретации трагедии Еврипида «Медея». Режиссера Наталью Кудряшову отметили специальным дипломом жюри за картину «Герда». Приз зрительского голосования достался фильму «Капитан Волконогов бежал».

«Кинотавр» проходил в Сочи с 18 по 25 сентября. В этом году, как и в прошлом, его проведение перенесли с привычного лета на осень из-за пандемии коронавируса и вводимых в связи с ней ограничений. Организаторы изменили и формат мероприятия: вместо классического кинофестиваля его превратили в деловой форум.

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