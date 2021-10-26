«Таксист должен был проводить ее до двери». Как ищут пропавшую актрису Светличную

Пропажа актрисы Светланы Светличной привлекла внимание полиции и главы СК Александра Бастрыкина, она объявлена в розыск. Найти звезду «Бриллиантовой руки», по ряду сообщений страдающую от деменции, не могут уже несколько дней. 22 октября она заехала на киностудию им. Горького и Гильдии актеров России, но дальнейшие следы Светличной теряются. СМИ сообщают, что в квартире актрисы нашли рюкзак с деньгами. По одной из версий она могла готовить побег от родственников.

Личность водителя, подвозившего актрису Светлану Светличную на киностудию им. Горького 22 октября установлена. Как сообщает Telegram-канал «112», сейчас мужчину опрашивают следователи.

«История с загадочной пропажей актрисы близится к развязке», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видео с камеры наружного наблюдения видно, как Светличная в черной шляпе с широкими полями заходит на студию. Ее под руку ведет некая женщина в серебристой куртке и медицинской маске. Приехать на киностудию Светличная могла для участия в переговорах по поводу съемок, заявила «Московскому комсомольцу» сотрудница кинокомпании.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная пропала 20 октября — тогда она в последний раз была замечена камерами в доме на Погонном проезде, куда актриса переехала за две недели до этого.

Спустя сутки СМИ со ссылкой на некую москвичку сообщили, что похожая на Светличную женщина якобы могла просить милостыню у станции метро «Чистые пруды».

21 октября сын Светличной Алексей Ивашов якобы обратился в полицию с заявлением о пропаже матери. Однако, 25 октября мужчина сообщил «Газете.Ru», что не обращался в полицию. «Я не знаю ничего. Ничего я не подавал. Я не знаю, где моя мама находится, потому что я с ней не общаюсь», — заявил он.

22 октября Светличная была на киностудии имени Горького, куда ей вызывали бригаду скорой помощи из-за повышенного давления. Госпитализирована актриса не была. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры «Лизы Алерт» объявили о поисках Светличной. Они расклеили по Москве листовки с фотографией актрисы и описанием ее одежды. Кроме того, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе ГУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову доложить ему об обстоятельствах возможного исчезновения Светличной.

Запутанная история

Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА «Новости» сообщил, что артистка не исчезла — просто переехала жить поближе к родственникам и общаться с журналистами не желает.

«Она не пропала. Человек пожилой, может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала», — сказал также менеджер Светличной Сергей Рублев.

Он добавил, что 81-летняя актриса «живет в своем мироощущении, как это бывает у пожилых». Информацию о переезде Светличной Рублев также опроверг.

Внучка артистки Мария Ивашова заявила «Газете.Ru», что понятия не имеет, как и при каких обстоятельствах пропала ее бабушка. Она также подтвердила, что Светличная некоторое время назад переехала жить поближе к своему сыну — Алексею Ивашову. «Да, бабушка переехала пару недель назад, чтобы было проще за ней ухаживать и часто навещать», — рассказала Мария.

Как пишет РЕН ТВ, недавно квартира Светланы Светличной в Ясенево была продана, а ее перевезли в другую.

Соседи заявили корреспондентам, что актрису перевезли против ее воли.

По словам друзей Светличной, в последнее время скандалы в семье усилились из-за недвижимости. Артистка захотела оставить квартиры в пользу некоего молодого ухажера и помощника. Телеканал отмечает — вероятно, речь идет об актере Иване Николаеве. По данным издания, сейчас Николаев не выходит на связь. Именно он сказал, что Светличная не желает общаться с прессой.

Подруга Светличной Елена Перелыгина заявила телеканалу «Звезда», что артистка неоднократно «пропадала без вести» и ранее. По ее мнению, это происходит в силу возраста подруги. Женщина также выразила обеспокоенность, что актриса может, к примеру, упасть или удариться, а прохожие могут ее не узнать.

Полицейские, разыскивающие Светличную, нашли в ее квартире рюкзак с деньгами и документами. По одной из версий, 81-летняя актриса могла готовить побег от родственников.

Бабушкины миллионы

При этом ранее Светличная заявляла журналистам, что родственники хотят ее убить из-за двухкомнатной квартиры. Однажды она даже обвинила родную внучку в неудачной попытке отравления.

Другое наследство Светличной — драгоценности, антикварная мебель, три квартиры в Москве.

«Примерная стоимость всех трех квартир — от 65 до 80 млн рублей, в зависимости от состояния, этажности, качества отделки», — оценил недвижимость Светличной Константин Апрелев, вице-президент Гильдии риэлторов России.