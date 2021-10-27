«Никаких приказов не было»: худрука МХТ им. Чехова заменили на Хабенского

В Театре имени Чехова «Газете.Ru» заявили, что пока не получали приказ о назначении художественным руководителем театра Константина Хабенского. Заместитель нынешнего худрука Сергея Женовача Вадим Верник назвал его уход с поста неожиданным.

Руководство театра отказалось комментировать «Газете.Ru» сообщение Минкульта о назначении на пост худрука актера Константина Хабенского. В театре уточнили, что пока не получили официальных распоряжений на этот счет.

«Нет никакой информации. Никаких приказов, на основании которых мы можем действовать, не было. Нам наши знакомые скидывают одно и то же сообщение [по поводу ухода]. Отдел кадров не в курсе», — заявила первый заместитель нынешнего худрука Сергея Женовача Марина Андрейкина.

Другой заместитель Женовача — журналист Вадим Верник — подтвердил, что в самом МХТ им. Чехова об уходе театрального режиссера еще не объявили. Информацию Минкульта он назвал неожиданной.

«Я даже прокомментировать ничего не могу. Неожиданное решение. С Сергеем Васильевичем оно не обсуждалось», — добавил Верник, отметив, что предпосылок к уходу Женовача не было. Он добавил, что у него пока нет никаких ожиданий от Хабенского на новом посту, поскольку знакомства актера с труппой еще не было.

close 100% Сергей Женовач Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Актер труппы МХТ им. Чехова Сергей Сосновский также удивился вопросу о новом руководителе, подчеркнув, что его об этом еще не уведомили.

Комментируя слухи о травле Женовача в театре, о которой ранее писали сразу несколько Telegram-каналов, артист ответил, что «ее вроде не было».

Актер Павел Табаков также заявил, что сможет прокомментировать ситуацию только тогда, когда в МХТ им. Чехова официально объявят о назначении Хабенского.

Ранее в пресс-службе Минкульта ТАСС сообщили, что Хабенский назначен новым худруком МХТ им. Чехова. На этом посту актер сменит Женовача, который уходит по собственному желанию.

«Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что Женовач принял театр в непростое время: режиссер был назначен на должность худрука в марте 2018 года — после смерти предыдущего руководителя Олега Табакова.

Женовач — заслуженный деятель искусств России. Он учился на режиссерском факультете ГИТИСа у Петра Фоменко, работал в Театре-студии «Человек», Театре на Малой Бронной. В 2005 году постановщик основал Студию театрального искусства. После ухода с поста худрука МХТ им. Чехова Женовач продолжит руководить Студией.

В Telegram-каналах, посвященных театрам, уход Женовача связывают в том числе с его репертуарной политикой. В частности, в 2020 году театр покинул режиссер Александр Молочников, сославшись на то, что его спектакли «Бунтари» и «Светлый путь. 19.17» перестали играть по распоряжению Женовача. Недавно актриса Лика Рулла в разговоре с «Газетой.Ru» возмутилась решением худрука убрать из репертуара постановки Кирилла Серебренникова.

27 октября кадровые изменения произошли и в МХАТ им. Горького, где генеральным директором назначили Владимира Кехмана. Он будет совмещать работу с руководством в Михайловском театре, но уйдет с поста худрука Новосибирского театра оперы и балета.