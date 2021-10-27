Война за Арракис, свадьба Пола, покорение червей: что ждать от «Дюны 2»

Киностудии Legendary Entertainment и Warner Bros. официально подтвердили сиквел экранизации «Дюны» Дени Вильнева, премьера назначена на 20 октября 2023 года. О том, какие «пасхалки» разбросал режиссер в первой части и чем продолжение, возможно, будет отличаться от событий книжного цикла Фрэнка Герберта, — в материале «Газеты.Ru».

«Дюна»

Действие первой части оборвалось на моменте, когда после гибели герцога Лето Атрейдеса его сын Пол с матерью Джессикой спасаются от преследования наемников барона Харконнена в пустыне — и знакомятся там с местными жителями, фрименами. Среди них Пол встречает девушку, которую ранее видел во снах, и уходит с ней в поселение населяющих Арракис повстанцев.

Прежде создатели картины говорили, что продолжение будет возможным лишь в случае финансового успеха первой «Дюны» — и он не заставил себя долго ждать. На данный момент фильм собрал в мировом прокате $223 млн (и это с учетом коронавируса).

This is only the beginning...



Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A — Legendary (@Legendary) October 26, 2021

О чем и каким будет продолжение

В интервью SR Дени Вильнев рассказал, что грядущая лента франшизы будет более эпичной, динамичной и насыщенной событиями в сравнении с дебютной: «Для меня первая часть «Дюны» — скорее «затравка» к основному действию во второй части».

Кроме того, Вильнев недавно признался, что ему не терпится воссоединиться с командой. «Чтобы ускорить процесс съемок фильма такого масштаба, необходимо снять пробы и изготовить костюмы, а на это могут уйти месяцы. Лично я хотел бы приступить к съемкам как можно скорее», — объяснил постановщик.

Также режиссер поведал GameRadar, что изначально планировал приступить к съемкам обеих частей сразу, но впоследствии отказался от данной идеи: «Мне очень хотелось, чтобы релиз первой и второй частей следовал друг за другом с разницей в год — как в случае с «Властелином колец». Но это вышло бы очень дорого. Честно говоря, я даже рад, что этого не случилось, потому что мы все были так измотаны». Вильнев добавил, что во время первых съемок в пустыне успел многое узнать, чтобы сделать вторую часть еще более зрелищной.

close 100% Кадр из фильма «Дюна» (2021) Warner Bros.

Согласно сюжету книги, по ходу сиквела в пустыне произойдет «перерождение» Пола Атрейдеса — из 15-летнего наследника герцога в пророка Муад'Диба. В результате обряда он будет пребывать между жизнью и смертью — и в результате получит доступ к генетической памяти своих предков, откроет тайну своего рождения, а также обретет способность подчинять пространство и время. Но прежде чем стать Квисац Хадерахом и пророком фрименов, Пол пройдет их испытания и приручит «дракона пустыни» — гигантского песчаного червя Шаи-Хулуда.

Открытием для главного героя станут спрятанные в песках сиетчи — жилища фрименов, население которых окажется многочисленнее, чем предполагают противники Пола. Согласно слухам, в новом фильме режиссер среди прочего раскроет происхождение песчаных червей и то, что их может погубить.

Сам Пол узнает о выживших соратниках его отца-герцога, которые помогут ему захватить преимущество в битве с Харконненами. В финале истории должен состояться поединок между Атрейдесом-младшим и племянником барона Фейд-Раутой, вместо которого в экранизации Вильнева, скорее всего (если судить по событиям из первой части), предстанет Глоссу Раббан, другой родственник главного злодея.

Император вселенной Шаддам IV, также помогавший барону в устранении Атрейдесов, будет на Дюне во время битвы. Чтобы исполнить данное фрименам обещание об озеленении их родной планеты, Пол поставит ему условие отдать трон добровольно, угрожая уничтожить Пряность — источник его власти. В ответ на это император заключит сделку о браке главного героя с собственной дочерью — принцессой Ирулан Коррино.

Заметки сценариста

close 100% Кадр из фильма «Дюна» (2021) Warner Bros.

За сценарий в сиквеле по-прежнему будет отвечать Эрик Рот, который недавно рассказал журналу Vice о процессе создания франшизы: «Я пишу сценарий в программе на операционной системе MS-DOS, которая устарела более 30 лет назад». Свой выбор он аргументировал тем, что очень суеверен, так как работает на данном софте с начала карьеры. Кроме того, Рот отметил, что память программы позволяет уместить 40 страниц текста — это удобно при работе над многослойной и сложной адаптацией книги.

Персонаж Зендеи будет играть главную роль в сиквеле

«Я тебя знаю», — обращается к таинственной незнакомке во снах Пол Атрейдес. Образ героини — фрименки Чани в исполнении Зендеи — не раз мелькает на протяжении фильма, однако сама их встреча лицом к лицу происходит только к концу первой части. Разочарованные зрители, мечтавшие увидеть больше сцен с участием актрисы, могут быть уверены, что в сиквеле ее роль будет расширена.

«Не могу дождаться, чтобы вновь собрать актеров вместе и приступить к съемкам второй части «Дюны». В особенности зная, что Зендея будет протагонистом в дальнейшей истории», — заверил в интервью Il Venerdì режиссер Вильнев.

"I can't wait to shoot the second part of Dune to get [Timothe Chalamet and Zendaya] back together. Knowing that in the next chapter Zendaya will be the protagonist of the story" - Denis Villeneuve on Dune: Part 2 in the latest issue of @ilvenerdi pic.twitter.com/kzCRInChRJ — DuneInfo (@DuneInfo) August 13, 2021

При этом в романе Герберта героиня Чани не только помогает Полу успешно пройти испытания, чтобы влиться в сообщество фрименов, но и становится его возлюбленной, а уже во второй книге цикла — матерью детей-близнецов. Несмотря на то, что у писателя почти все женские персонажи обладают силой и характером, они зачастую остаются в тени. Однако — судя по прологу «Дюны» Вильнева — в продолжении экранизации Чани будет непосредственным образом участвовать во всех важных событиях, так как именно от ее лица была рассказана история планеты — она дочь планетарного эколога Дюны и вождя фрименов.

Новые герои

В сиквеле, естественно, появятся новые для зрителя герои. Одна из них — Алия Атрейдес, сестра Пола. На это указывает эпизод в пустыне, когда у персонажа Тимоти Шаламе под воздействием пряности усиливаются провидческие способности — и он сообщает матери о ее беременности. Согласно сюжету, девочка родится в пустыне Арракиса во время религиозного фрименского обряда, в результате которого обретет разрушительную силу.

Еще один возможный дебютант в экранизации Вильнева — племянник главного антагониста «Дюны» Фейд-Раута Харконнен. Кстати, в версии Дэвида Линча роль жестокого рыжеволосого наследника барона Харконнена сыграл музыкант Стинг.

Также в сюжете «Дюны» должен предстать сам император Вселенной Шаддам IV и его дочь принцесса Ирулан Коррино — летописец «Хроник Дюны». С ней Пол заключит династический брак ради титула императора Вселенной, а также исполнения обещания об озеленении Арракиса.

Известно, что в грядущем сиквеле к своим ролям вернутся Ребекка Фергюссон (Джессика), Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Зендея (Чани), Хавьер Бардем (вождь фрименов Стилгар), Стеллан Скарсгард (барон Харконнен), Дейв Батиста (Глоссу Рабан), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стивен Хендерсон (Суфир Хават).

Концовка

Наибольшее число вопросов пока оставляет концовка — и вот почему. На протяжении повествования Пол Атрейдес является очевидным протагонистом, который стремится возвратить свой дом и осуществить мечту фрименов — изменить климат планеты. Тем не менее первая книга заканчивается не браком на фрименке Чани (она останется в статусе наложницы), а женитьбой с дочерью императора вселенной. При этом с обретением титула Пол развязывает кровавый джихад. Предшественник Вильнева Линч воздержался от подобных намеков в своей экранизации «Дюны», закончив историю приходом Пола к власти и дождем, что противоречило замыслу автора книжного цикла.

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«Дюна» — адаптация первого романа американского фантаста Фрэнка Герберта, в общей сложности он написал шесть книг серии. События произведения разворачиваются в далеком будущем, где между могущественными феодальными кланами идет борьба за ценнейший ресурс во вселенной — Пряность. Его вырабатывают гигантские песчаные черви (и только они), живущие на планете Арракис, известной как Дюна. В результате борьбы за монополию на ресурс крах терпит Дом Атрейдесов, однако его принцу Полу вместе с матерью удается укрыться в пустыне, где они встречают местное население – фрименов, тысячелетиями живущих под гнетом кровных врагов — Харконненов. Благодаря провидческим способностям Пол становится мессией фрименов, обещая превратить пустынную планету в вечнозеленый сад.

Подробнее о вселенной Дюны читайте в гайде «Газеты.Ru».