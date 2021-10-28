Художника-митька вызвали к следователю из-за картины. Его обвиняют в оскорблении ветеранов

Следственный комитет проводит проверку в отношении картины «Живые и мертвые» Кирилла Миллера, на которой люди шествуют с плакатами мертвецов. В ней увидели аллюзию на акцию «Бессмертный полк». Сам художник объяснил «Газете.Ru», что своей работой хотел лишь донести идею скоротечности жизни, а также рассказал об итогах общения со следствием. Представитель «Военно-исторического центра СЗФО» Сергей Манчинский, обратившийся с просьбой о проверке, в свою очередь, считает, что работа оскорбляет ветеранов и их потомков.

Художник Кирилл Миллер назвал «идиотизмом» ситуацию вокруг своей работы «Живые и мертвые». Он убежден, что привычка жаловаться друг на друга приведет к тому, что следственные органы перестанут заниматься настоящей преступностью.

«Если это станет трендом для России, что люди будут друг на друга жаловаться, а следователи будут с этим возиться, то кто будет заниматься настоящей преступностью? Это какой-то идиотизм. Считаю, что это какая-то нездоровая история, потому что я не чувствую в этом никакого преступления», — отметил Миллер в разговоре с «Газетой.Ru».

Автор картины подчеркнул, что она никак не связана с «Бессмертным полком» — акцией памяти участников Великой Отечественной войны, которую проводят с 2012 года. Согласно Миллеру, изображение людей, шествующих с плакатами мертвецов, является лишь формой самовыражения. Тем самым он пытался спровоцировать зрителя на разговор о жизни и смерти.

«Смысл моей картины — разговор о жизни. Живые люди идут и несут мертвых — смирение со смертью. Мне важно донести до человека, что жизнь скоротечна и не вечна, — пояснил художник. — В картине ничего нет. Конечно, можно найти какое-то сходство, но его можно найти абсолютно везде».

close 100% Фрагмент картины Кирилла Миллера «Живые и Мертвые» Кирилл Миллер

Он также рассказал, что «уже ходил на опрос к следователю» по поводу разбирательства, касающегося картины: «Как я понял, никакого дела еще нет, есть только предварительный опрос. Следователи уже сходили в галерею и вызвали меня, чтобы опросить — кто, что я по этому поводу думаю. Обвинения пока не было. Будет ли это дело — на данный момент непонятно».

Полотно было выставлено в петербургской галерее «Свиное рыло» на выставке «Г.К.Ч.П.», которая проходила с 8 по 26 сентября. В день ее окончания в паблике «Воспоминания Ветеранов» опубликовали пост о картине, обвинив ее автора в «унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны». Раскритиковали работу Миллера и другие схожие сообщества в соцсетях.

close 100% Художник-авангардист Кирилл Миллер Алексей Даничев/РИА «Новости»

26 октября, спустя месяц после выставки, глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить картину петербургского художника «в связи с обращениями граждан и публикациями в СМИ» на предмет «оскорбительного характера образов погибших в Великой Отечественной войне». При этом название полотна и имя автора в сообщении ведомства не уточнялись. Однако один из создателей галереи «Свиное Рыло» Андрей Кагадеев подтвердил «Газете.Ru», что проверка проводится именно по факту нахождения в галерее картины Миллера.

По мнению Кагадеева, никаких аллюзий с войной и «Бессмертным полком» в работе Миллера нет. «Мы все когда-то ходили на такие обязательные мероприятия и таскали портреты Романовых, Воротниковых, Зайковых, Брежневых. Никаких аллюзий с войной и бессмертным полком там нет и быть не может», — добавил он, предположив, что весь скандал вокруг работы может быть просто провокацией.

Обращение с просьбой проверить работу «Живые и мертвые» исходило, в частности, от «Военно-исторического центра СЗФО». Заместитель руководителя организации Сергей Манчинский в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что в группе галереи «ВКонтакте» полотно изначально называлось «Нетленный полк 2» (предоставив скрин в качестве подтверждения слов) — и именно это натолкнуло критиков на параллель с «Бессмертным полком».

«Мы узнали о том, что она называется «Живые и мертвые» только после того, как начался скандал. Я как человек, который несет во время шествия «Бессмертный полк» портрет своего деда, дошедшего до Праги, считаю это оскорблением. Как достойный внук своего деда хочу, чтобы органы дознания разобрались, это провокация или умышленное название — для чего это сделано,» — сказал Манчинский.

По его словам, если Миллер задумывал другое название картины, то ему необходимо разбираться с руководителями галереи — «теми, кто придумал ей провокационное название». Соорганизатор выставки Кагадеев, в свою очередь, отметил, что название «Нетленный полк 2» промелькнуло в сети, когда выставку «рекламировали различными картинами различных художников». Сам автор представил работу как «Живые и мертвое».

«В каждой стране есть определенные базисы, которые нельзя трогать и нельзя над ними насмехаться. Тот человек, который написал «Нетленный полк 2», о чем-то же думал? <...> Тут прямая отсылка к «Бессмертному полку», — считает представитель «Военно-исторического центра СЗФО».

Кирилл Миллер известен как участник выставок в составе художественных объединений «Митьки» и «Колдовские художники». Кроме того, он является автором сценографии и обложек первых альбомов группы «Аукцыон».