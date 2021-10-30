«Декстер», «Ковбой Бибоп», «Соколиный глаз», «Колесо времени» и еще 15 сериалов ноября

С 4 ноября на Apple TV+
Южнокорейская сайфай-драма про ученого, который занимается исследованиями головного мозга и решает применить свои наработки, чтобы расследовать гибель своей семьи. Для этого он синхронизирует свой мозг с сознанием умерших родных и получает доступ к их воспоминаниям. В главной роли снялся Ли Сон Гюн из «Паразитов» Пон Чжун Хо.
С 5 ноября на Apple TV+
Финальный выпуск хулиганской тин-драмеди об американской поэтессе Эмили Дикинсон.
С 8 ноября на Showtime и в «Амедиатеке»
Мини-сериал — сиквел драматического триллера «Декстер», завершившегося восемь лет назад после восьми сезонов в эфире. В новых сериях, которые выйдут с подзаголовком «Свежая кровь», главный герой вернется к истреблению убийц после нескольких лет спокойной жизни.
С 12 ноября на Apple TV+
Комедийная драма с Полом Раддом, Уиллом Ферреллом и Кэтрин Хан. Шоу основано на одноименном подкасте колумниста Bloomberg Джо Носеры — в нем рассказывалась история психиатра, который использовал своих пациентов для личной выгоды.
С 12 ноября на AMC+ и «Кинопоиске HD»
Детективный триллер про расследование убийства шести человек, чьи тела расчленили, а затем сшили в гротескную «куклу». В числе задействованных артистов — звезда сериала «Кэти Кин» Люси Хейл и Генри Ллойд-Хьюз, сыгравший Шерлока Холмса в приключенческом шоу Netflix «Нерегулярные части».
С 14 ноября на Adult Swim
Анимационный проект, чье действие развернется в 2032 году, — между событиями оригинального «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта и сиквела Дени Вильнева. Главной героиней станет девушка-репликант, лишенная воспоминаний. Единственные подсказки насчет ее личности — заблокированный электронный носитель и татуировка черного лотоса. Складывая кусочки пазла, она пытается выследить людей, ответственных за ее кровавое прошлое.
С 14 ноября на Paramount+
Криминальный триллер о влиятельном семействе из города в штате Мичиган, где единственная процветающая отрасль — это тюремный бизнес. В шоу снялись Джереми Реннер и Дайан Уист, одним из создателей выступил Тейлор Шеридан, сценарист «Убийцы» Дени Вильнева, а продюсерские функции исполнил режиссер «Тренировочного дня» Антуан Фукуа.
С 15 ноября на Showtime и в «Амедиатеке»
Еще одна фем-версия «Повелителя мух» (в прошлом году эта роль досталась отличному «Рассвету Евы» от Amazon). События «Шершней» разворачиваются в двух таймлайнах: в первом команда школьниц-футболисток пытается выжить после авиакатастрофы в глухих лесах Онтарио, во втором описывается их жизнь спустя 25 лет. В актерском составе — Софи Нелисс («Воровка книг»), Мелани Лински, Кристина Риччи и Джульетт Льюис.
С 17 ноября на The CW и Netflix
Возвращение главной тин-драмы десятилетия после небольшого перерыва (пятый выпуск завершился только в начале октября). В новых сериях к команде героев присоединится Сабрина Спеллман из спин-оффа «Леденящие душу приключения Сабрины», который был закрыт после четвертого сезона (за ролью по-прежнему закреплена актриса Кирнан Шипка).
С 18 ноября на HBO Max / с 19 ноября в «Амедиатеке»
Подростковая драма с Полин Шаламе, старшей сестрой Тимоти Шаламе. Сюжет шоу, чье название говорит само за себя, вращается вокруг четырех первокурсниц — соседок по общежитию.
С 19 ноября на Netflix
Игровая адаптация культового аниме-сериала про постапокалиптическое будущее, где команда охотников за головами ищет опасных преступников по всей Солнечной системе. В главных ролях — звезда «Гарольда и Кумара» Джон Чо и Даниэлла Пинеда из «Первородных».
С 19 ноября на Amazon Prime Video
Экранизация фэнтези-цикла американского писателя Роберта Джордана про волшебницу Морейн Дамодред и ее юных подопечных, которые вместе противостоят охотящимся на них силам тьмы. Чтобы спастись, герои отправляются в путешествие к единственному безопасному месту — городу Тар Валон, обители могущественного женского ордена Айз Седай. Роль леди Морейн досталась звезде триллера «Исчезнувшая» Розамунд Пайк, которая также выступила одной из продюсерок проекта.
С 19 ноября на Hulu / с 20 ноября на more.tv
Продолжение псевдоисторической комедии о молодости императрицы Екатерины Великой. В новых сериях к актерскому составу присоединится Джиллиан Андерсон, она исполнит роль матери российской правительницы — Иоганны Елизаветы Гольштейн-Готторпской.
С 19 ноября на Netflix
Южнокорейское фэнтези от режиссера «Поезда в Пусан» Ён Сан Хо, снятое по мотивам его же одноименного вебтуна (это комиксы, предназначенные для чтения с мобильного девайса). Место действия — альтернативная версия Земли, где людей периодически утаскивают в ад инфернальные ангелы. Существующему порядку противостоит религиозный культ «Общество новой правды», проповедующий идеи божественной справедливости.
С 24 ноября на Disney+
Пятый телепроект из киновселенной Marvel будет посвящен совместным приключениям Клинта Бартона и его протеже Кейт Бишоп: герои должны дать отпор врагам, которых Соколиный глаз нажил, будучи Ронином. Образ лучника из команды Мстителей на экране вновь воплотил Джереми Реннер, его напарницу сыграла звезда сериала «Дикинсон» Хейли Стейнфилд. Также в шоу должны появиться Вера Фармига и Флоренс Пью, дебютировавшая во франшизе в сольнике Черной вдовы.
С 24 ноября на Netflix
Криминальный триллер с Кевином Хартом и Уэсли Снайпсом. По сюжету успешный комик встречается со своим старшим братом, после чего его (комика) жизнь и карьера оказываются под угрозой. Шоу частично основано на фактах из биографии самого Харта, он занимался продюсированием сериала совместно с шоураннером «Нарко» Эриком Ньюманом.
С 24 ноября на Amazon Prime Video
Продолжение экшен-драмы по мотивам полнометражного фильма «Ханна. Совершенное оружие» 2011 года — про девочку, которую отец-наемник вырастил в изоляции от остального мира и которая теперь вынуждена скрываться от агентов спецслужб.
С 25 ноября на Disney+
Документальный проект Питера Джексона, посвященный записи альбома «Let It Be» группы The Beatles. В сериале покажут до этого нигде не публиковавшиеся аудио- и видеозаписи. При работе над «Get Back» применялись реставрационные технологии, разработанные для документальной картины Джексона о Первой мировой войне «Они никогда не станут старше». В создании сериала приняли участие «битлы» Пол Маккартни и Ринго Старр, а также Йоко Оно и Оливия Харрисон. По словам авторов, «Get Back» прольет свет на реальные обстоятельства записи пластинки «Let It Be»: прежде она, как правило, рассматривалась в контексте растущего напряжения и конфликтов внутри коллектива, однако сериал отобразит и позитивные аспекты процесса.
В ноябре на Okko
Российский ответ «Сплетнице» и «13 причинам почему»: студентка экспериментального вуза Соня возвращается в альма-матер из поездки за границу, куда она отправилась после таинственной гибели своей лучшей подруги и однокурсницы, и намерена провести собственной расследование трагедии. Судя по первому эпизоду, который показали на фестивале «Пилот», это как минимум идеальный вариант для хейтвотчинга.