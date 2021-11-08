«Вечные»: звоните Снайдеру

В российский прокат выходят «Вечные» — 26-й фильм киновселенной Marvel. В нем команда бессмертных пришельцев спасает Землю от катастрофы вселенского масштаба. Главные роли в картине исполнили Джемма Чан, Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани и Лорен Ридлофф, режиссерское кресло заняла постановщица «Земли кочевников», лауреатка «Оскара» Хлои Чжао. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков — без спойлеров! — рассказывает, как самый прогрессивный фильм Marvel оказался одним из худших во всей франшизе.

Когда в 2017 году до экранов добралась «Лига справедливости», стало очевидно, что успех Marvel невозможно повторить в экспресс-режиме. Из четырех фильмов DC, вышедших перед «Лигой», дорожку к ней протаптывали только три («Отряд самоубийц» появился и сгинул где-то на периферии), из них полноценными сольниками выступали два (Бэтмена, толком не представив, тут же стравили с Суперменом). В результате из амбициозной ансамблевой картины вышло нудное недоразумение — двухчасовой блокбастер, трещащий от избытка новых лиц, на которых было преимущественно плевать.Теорию, будто все испортил Джосс Уидон, который перенял проект от Зака Снайдера, опровергла режиссерская версия. Стало менее невыносимо и более пафосно, но фундаментальные проблемы франшизы, которая так хотела догнать соперников, что забыла размяться, никуда не исчезли.

Теперь свою двойку получает вчерашний круглый отличник: второго такого же рецепта крабсбургера у Marvel не нашлось, после «Вечных» Хлои Чжао «Лига» Уидона вспоминается почти с теплотой. Сложившаяся ситуация напоминает лав-хейт-релейшеншип Лары Крофт и Натана Дрейка: сперва авторы Uncharted активно подсматривали за создателями Tomb Raider, затем последние решили перезапустить франшизу — и списали все у первых. В том случае, правда, каждая из сторон осталась в выигрыше; в первую очередь, пожалуй, геймеры, столкнувшиеся с удвоенным ассортиментом.

close 100% Кадр из фильма «Вечные» (2021) Marvel Studios Inc.

Здесь же наоборот: «Вечные» — ужасная пародия на изначально довольно ужасную ленту. Следите за руками. Десять (десять!) новых героев, прежде никогда не возникавших на экране. Треть запоминать бессмысленно, они не задержатся, треть — не хочется, еще треть буквально изъяли из соседней вселенной. Чудо-женщина распалась на героинь Анджелины Джоли (воинственная амазонка) и Джеммы Чан (симпатизирующая людям кураторка музея). Вместо Флэша — столь же быстрая Маккари (Лорен Ридлофф). Вместо Супермена — Икарис с аналогичным набором способностей (Ричард Мэдден).

Весь этот балаган существует под началом Чжао, чья режиссура бестактна и безлика: в медитативной «Земле кочевников» неспешная задумчивость постановщицы была сравнительно органична, но масштабный неопеплум — без Фрэнсис Макдорманд и красивых пейзажей — режиссерке оказывается не по зубам. «Вечные» идут как будто бы вечность. Лишенный адекватного ритма, фильм механически бросается стремительными и утомительными экшн-сценами, а в перерывах резко сбавляет скорость, мусолит бесполезные флэшбеки (вспоминаются ситкомные филлеры, нарезанные из предыдущих серий; это, в сущности, и есть филлер, никак не толкающий франшизу вперед) и разражается одной из самых неуклюжих постельных сцен в истории кинокомиксов. Чувствуется некая высшая справедливость в таком вот профессиональном росте, последовавшем за попыткой покритиковать капитализм на деньги Amazon.

close 100% Кадр из фильма «Вечные» (2021) Marvel Studios Inc.

Сальме Хайек, которая сперва отнекивалась, опасаясь получить роль «бабушки», а в итоге подписалась на роль «мамы», толком нечего играть. То же касается Джоли, Мэддена — да в общем-то всех причастных: у «Вечных» попросту нет времени на подробное раскрытие хотя бы одного своего героя. Нет ни одной драматической коллизии, ни одной шутки, что не попадались бы до этого в «Лиге справедливости» или «Мстителях». Или буквально любом фильме о жизни бессмертных существ на Земле (панибратское отношение к историческим фигурам, боязнь полноценных отношений со смертными, проблемная сторона запертости в теле подростка и так далее).

После неполных трех часов хронометража остается примерно столько же приятных воспоминаний. Заставка под Pink Floyd, Гарри Стайлс после титров и вездесущая тут политика разнообразия; лица китайских, корейских, пакистанских, афро- и мексико-американских кровей, актриса, пользующаяся языком жестов, первый «кавээмовский» супергерой — открытый гей. Похвальное дайверсити, впрочем, иногда дает странные осечки. Скажем, герой Кумэйла Нанджиани (по сюжету — пришелец, внешне похожий на индийца) десятилетиями почивает на лаврах звезды индийского кино, тогда как всамделишный индиец в исполнении Хариша Пателя остается оскорбительной карикатурой, комик-релифом, приписанным к и так смешному персонажу, слугой, чья жизнь вращается вокруг «хозяина». В целом после раскрытия тайны происхождения Вечных становится не слишком ясно, по какой причине они сделались именно такими (не станем же мы предполагать, будто это хило завуалированная мысль о том, что для бога характерен особый садизм; звоните Снайдеру). В общем, если так выглядит торжество прогрессивности, то, кажется, все эти люди совершенно напрасно в течение фильма так усердно спасали планету.