«Ивлеева — тонкая натура и многогранная душа»

Телеканал «Пятница!» недавно запустил шоу «Вундеркинды». Его ведущий — блогер Роман Каграманов с многомиллионной аудиторией подписчиков — в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему после работы с Настей Ивлеевой и Ольгой Бузовой решил уйти в детский проект, а также ответил на вопрос, нужно ли запрещать творчество Моргенштерна.

— Почему вы приняли приглашение стать ведущим шоу талантов «Вундеркинды»? Вам интересно общаться с талантливыми детьми — или для вас это скорее возможность продолжить шутить с экранов телевизоров и увеличить свою аудиторию в соцсетях?

— Я не задумывался и сразу согласился! Это шоу не похоже на другие, оно показывает российских вундеркиндов. Надеюсь, будет и новый сезон, где мы покажем еще больше талантливых детей.

— Можете раскрыть детали «Вундеркиндов»? Возможно, среди первых участников шоу дети знаменитостей?

— Я веду лучшее шоу на лучшем канале. Концепция отличается от других программ, где нужно проявлять свою интуицию, потому что у нас в кадре дети. Но даже если бы там и были дети знаменитостей, я бы их не узнал. Мы этому не придаем никакого значения, у нас все дети на равных — и «особых» личностей в нашем проекте нет.

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— Вы приняли участие во втором сезоне тревэл-шоу Насти Ивлеевой «Блогеры и дороги». Расскажите, как вам работалось с Настей, какая она за кадром?

— Это прекрасный перформанс в моей жизни, он принес мне огромный опыт. С Настей я работаю давно, мне не ново находиться с ней в кадре и взаимодействовать.

Настя — лучик света. Мы смотрим на звезд с экранов телефонов и телевизоров и не знаем их жизни, а я знаю Настю в жизни — и это многогранная душа и тонкая натура, поэтому у нас с ней все получилось.

— Наверняка вы видели ее дрэг-шоу «Королевские кобры». Сами не планируете участвовать в нем или чем-то подобном? Как вообще относитесь к таким шоу, где мужчины переодеваются в женскую одежду или целуются — как это было с двумя комиками в шоу «Игра» на ТНТ. Есть ли у вас шутки на эти темы?

— Я видел шоу, присутствовал и принимал участие в технической репетиции этого проекта. Если меня позовут в него, я с удовольствием посижу как эксперт. Замечательно отношусь к подобным шоу, где мужчины переодеваются в женщин и наоборот. Но, к сожалению, наш народ стал забывать, что такое театр и актеры. И стал придавать огромное значение тому или иному перформансу. Это все театр, игра и актеры — не забывайте об этом, пожалуйста.

— В 2019 году вы приняли приглашение от Ольги Бузовой и снялись в ее клипе на песню «Танцуй под Бузову». Вас можно считать ее фанатом, слушаете ее песни? Или для вас это была просто раскрутка?

— Меня можно считать фанатом Ольги Бузовой, она для меня не просто популярная личность, она для меня близкий по духу человек и лучшая подруга, и я могу еще много комплиментов и оваций ей отвесить.

— Кого из современных комиков и звезд шоу-бизнеса вы бы выделили — и за какие качества? Кто для вас пример для подражания или кумир? И наоборот — кто вас шокирует?

— Я никого не выделяю из звезд шоу-бизнеса и комиков, потому что я за ними не слежу. Кумиров для подражания в России у меня нет и нет тех, кто меня шокирует.

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— Недавно суд оштрафовал Моргенштерна, а затем и Дудя за пропаганду наркотиков. Считаете ли вы, что артисты должны фильтровать свое творчество? Особенно с учетом того, что их слушают и смотрят дети и подростки. Или это излишняя цензура — и никакого вреда для подрастающего поколения нет?

— Возвращаясь к театру в нашей жизни и к людям, которые докапываются до каждого сказанного слова того или иного артиста: есть грань шутки, границы слова. Есть люди, которые выходят за грань, а есть те, кто находится в ней. Людей, которые соблюдают границы, наш народ, к сожалению, наказывает сильнее.

Я не могу сказать, что это излишняя цензура и не несет вреда, но тема наркотиков будет актуальна всегда. И когда человек говорит, что наркотики это зло, наказывать за это нельзя. Потому что человек не говорит ничего плохого.

— В каких проектах вас можно ждать в ближайшее время, если не секрет? Есть планы записать новую песню, написать книгу или сняться в фильме?

— Проектов много, возможно продолжение сезонов тех проектов, в которых я принял участие на телеканале «Пятница!». Рассказать все не могу, но вас ждет очень плодотворный, насыщенный, яркий 2022 год. Планы записать новую песню есть, планы на фит есть, книга в процессе. Фильмы... Надеюсь, пригласят!