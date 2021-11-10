Что известно о ДТП со звездой «Зимней вишни»

Днем 10 ноября 65-летняя актриса Елена Сафонова попала в аварию на Проспекте мира в Москве. С ее машиной столкнулся автомобиль BMW, который вылетел на встречную полосу. По предварительной информации, за рулем встречной машины находилась 21-летняя девушка, за самим автомобилем числится более 70 штрафов. Сафонову доставили в больницу, у нее множественные переломы и травма головы.

Российская актриса Елена Сафонова попала в массовое ДТП в центре Москвы. Первым о происшествии сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел днем 10 ноября на Проспекте мира около одноименной станции метро. Судя по видеозаписям с регистраторов, водитель автомобиля BMW грубо нарушил правила дорожного движения, пересек два ряда и вылетел на встречную полосу — и «лоб в лоб» столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 65-летняя актриса. После этого сзади в BMW врезался внедорожник Volvo.

По предварительным данным, Сафонова получила переломы ребер, грудной клетки, руки, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Ее доставили в приемное отделение НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Также госпитализировали и водителя BMW. По факту произошедшего столичное управление ГИБДД проводит проверку.

Позже телеканал РЕН ТВ сообщил, что за рулем немецкого седана находилась 21-летняя Маргарита Рафальская из Красноярска. По разным данным, у нее травма носа или перелом руки. За BMW числится более 70 неоплаченных штрафов, большинство из них — за превышение скорости.

В глянцевом журнале MOOD в марте 2021 года выходило интервью с полной тезкой автолюбительницы, в котором ее называли психологом. В публикации давались советы, «как не надоесть своему мужчине и не превратить отношения в бытовуху».

Елена Сафонова знакома зрителю прежде всего по роли Ольги Ивановны в картине 1985 года «Зимняя вишня», а также ее продолжениям. Она родилась в 1956 году в Ленинграде в творческой семье: ее отец Всеволод Сафонов был известным советским актером, а мать — Валерия Рублева — режиссером «Мосфильма».

Сафонова окончила актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1981 году и тогда же вошла в труппу Академического драматического театра имени В. Ф Комиссаржевской.

На следующий год актриса переехала в Москву, где была принята в Театр-студию киноактера, с 1986 года начала сниматься на «Мосфильме». С 1992 по 1997 год она жила и работала во Франции. За этот период она успела сняться в пяти французских лентах, однако они не получили популярность в России.

Кроме «Зимней вишни» Сафонова, снялась в фильмах «Принцесса на бобах», «Пан или пропал», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», сериалах «Дневник доктора Зайцевой», «Атлантида», «Сваты».