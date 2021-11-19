Сигарета или замыкание. Что известно о пожаре в квартире Хлебниковой

Эстрадная певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в собственной квартире в Москве. Артистка, по информации из СМИ, находится в крайне тяжелом состоянии — у нее ожоги 50% тела и повреждение дыхательных путей, медики ввели ее в медикаментозную кому. В экстренных службах рассматривают две предварительные версии пожара.

О пожаре в доме певицы Марины Хлебниковой стало известно поздним вечером в четверг. В экстренных службах сообщили, что возгорание произошло на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. В 22.51 пожар был ликвидирован на площади в 10 метров, пять человек спасены. В их числе — Хлебникова, вернувшаяся недавно с гастролей.

56-летней артистке потребовалась госпитализация в связи с отравлением продуктами горения, ее отвезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

О здоровье Хлебниковой появляется противоречивая информация. Ранним утром в пятницу, 19 ноября, канал «360» со ссылкой на собственный источник сообщил, что певица в тяжелом, но стабильном состоянии. Однако, как передает РИА «Новости» со ссылкой на медицинское учреждение, где находится Заслуженная артистка России,

Хлебникова переведена в ожоговую реанимацию. Ее состояние медики оценивают как крайне тяжелое. Также, по данным Telegram-канала Mash, певица находится в медикаментозной коме на ИВЛ, у нее 50% ожогов тела (пострадали руки, ноги и туловище) и ингаляционное поражение. Медики не делают прогнозов о выздоровлении.

В свою очередь Telegram-канал Baza сообщает, что врачи говорят о положительной динамике.

«Сейчас Хлебникову подключили к аппарату ИВЛ. Она находится в ожоговой реанимации. Медики проводят интенсивную терапию. В крови певицы обнаружен алкоголь — чуть более 1 промилле», — говорится в сообщении издания.

Команда исполнительницы просит поддержать артистку и отнестись к различным версиям о причинах пожара «с холодной головой» и дожидаться официальной информации на этот счет.

«Все мы с вами пребываем в состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram Хлебниковой.

Тем не менее, несмотря на призывы команды Хлебниковой не тиражировать неподтвержденную информацию о произошедшем, разные версии уже обсуждаются.

Так, по информации Telegram-канала SHOT, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета, о чем дочь Хлебниковой якобы сообщила полицейским. Она, в частности, пояснила, что артистка часто курила в комнате, а в этот день могла не потушить сигарету, поскольку была уставшей после гастролей.

ТАСС также приводит сведения со ссылкой на экстренные службы, что пожар произошел, предварительно, в результате неосторожного обращения с огнем при курении.

Согласно другому предположению специалистов, к пожару могло привести короткое замыкание, пишет РИА «Новости».

Первыми запах дыма почувствовали соседи, в это время дочь и мама Хлебниковой спали. Проснулись они от поднявшегося шума и в первую очередь помогли выбраться из квартиры отцу артистки, который не может ходить. Родители, муж и дочь певицы находились на первом этаже, поэтому они смогли покинуть дом раньше и не пострадали.

В дальнейшем прибывшие на место пожарные и полицейские обнаружили саму Хлебникову в бессознательном состоянии. Ее спальня полностью выгорела, а для того, чтобы спасти певицу, пришлось выламывать дверь.

Хлебникова обрела популярность в 90-х годах, но продлилось это недолго. На продолжительное время артистка пропала из поля зрения общественности, однако вскоре успокоила поклонников, что у нее просто нет времени — приходится много работать, поскольку за выступления стали платить существенно меньше, чем на пике известности. Семья Хлебниковой жила скромно и не привлекала к себе излишнего внимания прессы.