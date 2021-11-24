«Обитель зла: Раккун-Сити» — неидеальная, но пленящая экранизация легендарных хоррор-игр

В кино выходит фильм ужасов «Обитель зла: Раккун-Сити» — новая экранизация известной игровой франшизы в жанре сурвайвал-хоррора. На этот раз без Пола У. С. Андерсона и Миллы Йовович, но с Каей Скоделарио, а также гораздо ближе к оригиналу: картина пересказывает сюжет первых двух частей серии. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков считает «Обитель зла» лентой с большим количеством проблем, которые, впрочем, не слишком мешают получать удовольствие от просмотра.

Молодая и находчивая девушка Клэр Редфилд (Кая Скоделарио из «Молокососов» и пятых «Пиратов Карибского моря») возвращается в родной Раккун-Сити, поскольку ее знакомый перестал выходить на связь — плюс пришла пора навестить брата Криса (Робби Амелл из «Загрузки»), который теперь служит в городке полицейским. Как сообщает дальнобойщик, согласившийся подбросить Клэр, в Раккун-Сити теперь действительно живут преимущественно еноты (теряющийся в дубляже каламбур). Фарма-гигант «Амбрелла», градообразующее предприятие, свернул свою деятельность и готовится к переезду на новое место. Однако рухнувшая экономика — не единственный прощальный подарок корпорации: аккурат к приезду Клэр город захлестывает эпидемия опасного вируса, превращающего людей в зомби.

close 100% Кадр из фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» (2021) Constantin Film

Нет, новую «Обитель зла» не назовешь хорошим фильмом. И да, это очередное напоминание, что видеоигры с трудом поддаются такого рода адаптациям (напоминание, особенно яркое на фоне блестящего мультсериала Netflix «Аркейн» по вселенной «League of Legends»). Фанатам «Обители», впрочем, не привыкать: предыдущая попытка перенести хоррор-серию на большой экран, растянувшаяся под руководством Пола У. С. Андерсона на 15 лет и 6 фильмов, если и вызывала теплые чувства, то скорее вопреки. «Раккун-Сити» тоже есть за что ненавидеть. Но есть и за что полюбить.

Тут практически отсутствуют хоть сколько-то осязаемая драма, внятная мотивация и арки персонажей. Картина склеивает события первых двух частей франшизы (той, что про особняк, и той, что с полицейским участком), однако не самым изящным образом: две истории разворачиваются параллельно (в играх был разрыв в пару месяцев) и почти независимо друг от друга; порой кажется, будто это две перемешанные среднеметражные ленты. А из-за того, что герои написаны — в лучшем случае — одной краской, за их судьбу довольно затруднительно переживать. Как следствие, неплохой в принципе актерской сборной во главе со Скоделарио толком нечего играть.

close 100% Кадр из фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» (2021) Constantin Film

В то же время «Обитель» бывает обворожительна — скажем, когда принимается выстраивать уютную ностальгическую атмосферу. Недалекое будущее (первая игра вышла в 96-м) сменилось сравнительно далеким прошлым, действие не стали изымать из 1998 года, тем самым снабдив происходящее милым ретрофлером: старенькие КПК, «Змейка» на кнопочной «нокии», кассетный плейлист с ансамблями вроде The Cardigans, захлебывающийся неон. Возбуждением ностальгической железы, впрочем, дело не исчерпывается, местами это как минимум крайне симпатично снято (не последние все-таки люди: оператор Максим Александр работал, в частности, над «Призраками усадьбы Блай» Майка Флэнагана). Еще «Раккун-Сити», судя по всему, вполне осознает свою бестолковость и не стесняется самоиронии, пару раз выруливая в полноценную черную комедию.

Наконец, тут все-таки ощущается большая почтительность в отношении оригинала (а также свежего ремейка второй игры, откуда позаимствовали общую тональность), и это в некоторой степени обезоруживает. К тому же очень на руку милосердный хронометраж, не доходящий до двух часов: этого хватает, чтобы развлечь и при этом не утомить. Да, вполне можно было справиться куда лучше, но это и не самый худший вариант — иными словами, не «Сайлент-Хилл» Кристофа Гана, но и не сиквел 2012 года. Вот где был настоящий ужас.