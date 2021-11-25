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Культура

«После освобождения — во ВГИК»: на конкурсе с Ефремовым нашли талантливого актера

Участнику тюремного конкурса с Ефремовым посоветовали поступать в театральный вуз

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Кадр из фильма «Евангелие от Фёдора», сценарий к которому написал Михаил Ефремов

Кадр из фильма «Евангелие от Фёдора», сценарий к которому написал Михаил Ефремов

УФСИН
Фильм «Евангелие от Федора» по сценарию Михаила Ефремова стал лауреатом всероссийского творческого конкурса для осужденных. Акцию организовали сотрудники ФСИН и Московского молодежного театра Вячеслава Спесивцева. В разговоре с «Газетой.Ru» Спесивцев отметил, что работа Ефремова на фоне других участников особо не выделялась. А член жюри конкурса — режиссер Виктор Мережко — рассказал о заключенном, которому он посоветовал поступать во ВГИК после освобождения.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, написал сценарий для короткометражного фильма «Евангелие от Федора». Лента победила в номинации «Лучший монтаж» во всероссийском конкурсе для заключенных «Преступление и наказание». Акцию приурочили к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, победителей объявили онлайн. Организаторами мероприятия выступили Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Российский молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева.

«У жюри не было особого отношения к Ефремову. Более того, если бы мне не сказали, что он делал определенную работу в фильме, я бы даже не понял, что это он делал. Да, у него узнаваемый голос, но с сегодняшней техникой голоса могут звучать в каком угодно регистре», — рассказал Спесивцев.

Ефремов прочел закадровый текст и написал сценарий к фильму. В его основу лег финал романа Достоевского «Преступление и наказание». Младшая дочь актера Вера исполнила роль Сони Мармеладовой — она сыграла свою роль дистанционно и прислала видео в колонию.

В картинах конкурса также задействовали заключенных. Член жюри, режиссер Виктор Мережко высоко оценил актерскую работу заключенного колонии из Свердловской области Дмитрия Зыкова, который прочитал монолог Родиона Раскольникова. За победу в конкурсе мужчина получил грамоту и «ценный приз» — книгу.

«Я ему сказал: «После освобождения поступайте во ВГИК или в другой театральный вуз, потому что у вас очевидный талант. Не сдавайтесь, у вас для этого есть все данные: и талант, и характер, и внешность, и сила духа», — поделился кинематографист.

Выбор произведения Достоевского в качестве первоисточника режиссер Вячеслав Спесивцев объяснил тем, что автор близок по духу людям, отбывающим срок в тюрьмах:

«Дело в том, что когда-то сам Достоевский просидел восемь лет в Сибири. А был бы Достоевский до конца Достоевским, если бы не это испытание? Поэтому сегодняшний день — это заслуженное испытание для всех нас».

Организацией творческих конкурсов и мероприятий для арестантов сам Спесивцев занялся около 20 лет назад. Он признался, что не смог отказать на тот момент директору ФСИН Александр Калашникову, пригласившему его посмотреть спектакль, который поставили заключенные.

«Я сначала отнекивался, а потом согласился. Затем попросили провести с заключенными репетиции, я провел. И пошло-поехало. А колоний было 63, и в каждой мне что-то показывали. Так, в хорошем смысле, я вляпался в эту историю, — поделился собеседник издания. — Темы конкурсов были всякие абсолютно. Обычно берут хороших авторов, используют произведения Мольера, Шекспира, Тургенева и других. Раньше в нашем театре проводился фестиваль «Амнистия души» — и в зале было много народу. Выступали Кобзон, Джигарханян, Куклачев и многие другие. Смысл наших фестивалей, конкурсов и прочих мероприятий — не бросать чуть-чуть ушедших в сторону людей. Протянуть им руку помощи и дать возможность встать на правильный путь великого, глубокого, настоящего раскаяния».

На сайте ФСИН отмечается, что в этом году оргкомитет конкурса получил более 90 творческих работ со всей страны, среди которых сценические миниатюры, фильмы и чтение отрывков из романа «Преступление и наказание». В жюри среди прочих вошли художник Никас Сафронов, поэт Владимир Вишневский и режиссер сериала «Сонька — золотая ручка» Виктор Мережко.

«От этой беды никто не застрахован, к сожалению, — заявил «Газете.Ru» Мережко. — Сегодня могут посадить вообще ни за что. Эти люди имеют силу воли, юмор и талант заниматься кинематографом в тюрьме. Они приняли участие в конкурсе с ироничным названием «Преступление и наказание» — как ни странно, в этом есть оптимизм и надежда. Занимаясь «Сонькой — золотой ручкой», я бывал во многих тюрьмах. Конечно, это вызывает ужас и оторопь, энергетика страшная. Там все пронизано страхом, болью, отчаянием и сломленными судьбами. Не понимаю, как несчастные люди сохраняют разум в тюрьмах, и как там работают охранники — ведь можно сойти с ума».

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