«Ушел в солидном возрасте, не как Градский»: не стало Владимира Наумова

Режиссер фильмов «Тегеран-43», «Бег» и «Легенда о Тиле» Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет. Исполнительница главной роли в «Беге» Людмила Савельева рассказала «Газете.Ru», что постановщик был энергичным и остроумным человеком, который поддерживал теплую атмосферу в команде. В свою очередь, звезда «Закона» Александр Пашутин отметил, что Наумов ушел в солидном возрасте, — в отличие от музыканта Александра Градского, скончавшегося накануне в 72 года.

Актриса из фильма «Бег» Людмила Савельева назвала Владимира Наумова «очень интересным», понимающим и энергичным человеком.

«Он не стоял на месте, крутился как волчок, его фантазия была безгранична. Работать с ним было одно удовольствие. Он давал волю актерам, мы постоянно сами что-то придумывали. Очень горько, что он ушел.

Я считаю, что фильм «Бег», который Наумов поставил с [Александром] Аловым, — это потрясающая картина, несмотря на тяжелые 20-е годы в сюжете», — рассказала 79-летняя народная артистка России.

По словам Савельевой, даже спустя полвека после выхода фильма она с теплом вспоминает дружную команду во главе с Наумовым.

«Это было давным-давно, мы работали над «Бегом» и относились друг к другу потрясающе. У меня не такая хорошая память, но работу с этим режиссером я запомнила на всю жизнь. Там снимался Михаил Ульянов, мы жили по соседству: я в угловом доме на Тверской, а он — рядом на Большой Бронной. И мы встречались во дворе, всегда бросались друг к другу на шею, и Михаил Александрович говорил: «Люсь, больше такой группы и такого фильма у нас никогда не будет». Это действительно было так, потому что нам было так весело, мы не замечали времени, по ночам репетировали. Друг друга очень все любили и поддерживали. Это, наверное, редко бывает в кинематографе», — сказала Савельева.

Одним из «любимчиков» Наумова был актер Валерий Сторожик, который сыграл в его фильмах «Берег», «Джоконда на асфальте» и других. Артист признался, что узнал о трагедии от «Газеты.Ru», и был потрясен новостью.

«Я много снимался у него и у [Александра] Алова. Конечно, я его боготворил, он величайший человек и много для меня сделал. Он был остроумный, меня он любил», — подчеркнул Сторожик.

По мнению актера фильма Наумова «Закон» Александра Пашутина, у режиссера была долгая и счастливая жизнь — как личная, так и творческая.

«У него есть прекрасные жена, дети, внуки. Картины у него замечательные, я их люблю и пересматриваю. Он ушел в солидном возрасте в 93 года. Хотя у нас есть Владимир Зельдин и Игорь Моисеев, которые за 100 лет перевалили. Конечно, всегда жалко, когда человек уходит. Но

93 года — это не 72, как Градский. Это еще плюс 20 лет, за которые столько можно сделать», — подчеркнул Пашутин.

В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Игоря Савченко («Дума про казака Голоту» и «Богдан Хмельницкий»). Между учеником и преподавателем сложились дружеские отношения. Наумов ассистировал постановщику в лентах «Третий удар» и «Тарас Шевченко».

На съемках »Тараса Шевченко» зародился творческий тандем Наумова и его однокурсника Александра Алова. Тогда у режиссера Савченко неожиданно остановилось сердце, и фильм пришлось заканчивать его ученикам.

Одной из первых совместных работ Наумова и Алова стал фильм «Тревожная молодость» о комсомольцах во время Гражданской войны на Украине, снятый по трилогии Беляева «Старая крепость». В 1957 году режиссеров пригласили на «Мосфильм», где они создали военную драму «Мир входящему». Лента стала призером нескольких международных кинофестивалей.

В 1963 году Наумов занял пост художественного руководителя созданного при киностудии творческого объединения писателей и киноработников, а через несколько лет был назначен секретарем правления Союза кинематографистов СССР.

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Однако не все работы, снятые Наумовым и Аловым, проходили советскую цензуру. Например, комедия «Скверный анекдот» по одноименному рассказу Федора Достоевского «легла на полку» на 20 лет и вышла на экраны лишь в 1987 году.

close 100% Кинорежиссер Владимир Наумов на торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле, 2007 год Александр Юрьев/РИА «Новости»

Одним из самых успешных проектов Наумова стал детектив «Тегеран-43». Помимо отечественных звезд экрана — Натальи Белохвостиковой, Игоря Костолевского и Армена Джигарханяна —, в картине «Тегеран-43» сыграли зарубежные артисты Ален Делон и Курд Юргенс.

После смерти Александра Алова в 1983 году Наумов продолжил работать один. Среди его лент — детектив «Часы без стрелок», мелодрама «Джоконда на асфальте», детский фильм «Сказки Пушкина. Сказка о царе Салтане», созданный совместно с дочерью Натальей. В память о друге режиссер снял биографический фильм «Алов».

close 100% Режиссер Владимир Наумов, актриса Наталья Белохвостикова, их дочь режиссер Наталья Наумова (справа) и сын Кирилл на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля, 2017 год Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Наумов 45 лет состоял в браке с актрисой Натальей Белохвостиковой, которая снялась у него в фильмах «Десять лет без права переписки» и «Тегеран-43». У них двое детей: дочь Наталья, которая продолжила актерскую династию, и сын Кирилл. В 2007 году его усыновили из детского дома.