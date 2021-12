«Бабушка перформанса»: как Марина Абрамович ставила на себе эксперименты

Дом с видом на океан (The House with the Ocean View), 2002 год.В течение 12 дней Марина жила в Sean Kelly Gallery – она не ела, ничего не писала и ни с кем не разговаривала, но принимала душ, пила воду, спала, ходила в туалет и пристально смотрела на зрителей, перемещаясь из одной «комнаты», расположенной на возвышении, в другую.