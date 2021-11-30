«Ведьмак», «Книга Бобы Фетта», «Секс в большом городе» и еще 14 сериалов декабря

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«Солдаут» — 1 сезон

С 9 декабря на Premier

Хип-хоп-драма о единстве и борьбе поколений. По сюжету молодая рэп-звезда Drumma'K (Глеб Калюжный) находится в кризисе: он никак не может записать альбом, который должен подтвердить его успех, и проваливает все дедлайны. В результате Drumma плохо расстается с крупным лейблом, теряет права на псевдоним и дискографию и становится персоной нон грата в мире хип-хопа. Его последняя возможность — коллаборация с другим «сбитым летчиком» Михаилом «Стариной» Старициным (Алексей Шевченков), легендарным советским гитаристом, который теперь еле сводит концы с концами и выступает по подмосковным кабакам. Для последнего сотрудничество с Drumma оказывается шансом наконец наладить отношения с дочерью Ксюшей (Александра Дроздова), к которой юный рэпер испытывает романтический интерес.