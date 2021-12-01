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Культура

С сексом после 50, но без Саманты. Чего ждать от сериала «И просто так»

Возвращение «Секса в большом городе»: сюжет, актеры, дата премьеры

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HBO Max
Телеканал HBO показал новый трейлер продолжения культового шоу «Секс в большом городе» — сериала «И просто так» (And Just Like That). В нем будет 10 эпизодов, первые два покажут уже 9 декабря. О том, что известно о грядущем проекте – в материале «Газеты.Ru».

О чем будет продолжение?

История журналистки Кэрри Брэдшоу (Сара-Джессика Паркер), ведущей колонку об отношениях в современном мегаполисе, была придумана колумнисткой The New York Observer Кэндес Бушнелл, которая фактически списала образ главной героини с себя. По сюжету Кэрри вела яркую светскую жизнь в Нью-Йорке — ходила на свидания, вечеринки и в свинг-клубы, а сопровождали ее верные подруги — Шарлотта, Миранда и Саманта. Центральными персонажами «Секса в большом городе» были тридцатилетние.

В новом проекте HBO «И просто так» шоураннеры сохранят концепцию, но теперь в центре повествования окажутся женщины 50+, а само действие будет перенесено в постковидную эпоху. По словам Паркер, большую часть времени ее героиня проведет на кухне. Кроме того, Брэдшоу станет блогером и будет вести подкаст о проблемах в браке.

«Любопытно наблюдать за тем, как она справляется с локдауном. К примеру, принимает решения о том, чья очередь идти в магазин, с кем видеться. Для мистера Бига и Кэрри это будет серьезным вызовом. Справилась бы она с этим в одиночку? Кто знает», — рассказала Паркер в интервью.

Борьба с предрассудками

К грядущему проекту HBO присоединятся темнокожие актрисы Николь Ари Паркер и Карен Питтман, мексиканка Сара Рамирез, а также Сарита Чоудхури с британскими, индийскими и бенгальскими корнями. Причем героиня Рамирез сыграет со-ведущую видеоблога Кэрри Брэдшоу — ЛГБТ-персону.

«Мы ни в коем случае не стремились к токенизации (форма перформативного активизма — прим. «Газета.Ru»), — заверила Паркер. — Нельзя просто так приглашать людей в шоу, а затем исключать их из повествования. Все персонажи важны для нас».

Кроме того, в новом сериале будет поднята тема сексуальной жизни тех, кому за 50 лет. Сама Сара-Джессика Паркер призналась, что принятие себя в своем возрасте дается нелегко.

«По отношению к нам было столько мизогинных высказываний, которые никогда бы не прозвучали в адрес мужчины. «У нее седые волосы?» Не знаю, что ответить людям, особенно в соцсетях. То морщин слишком много, то их слишком мало. Выглядим ли мы естественно в возрасте или прибегаем к уловкам — нас всегда пытаются задеть. Что же теперь делать? Перестать стареть? Исчезнуть?» — выступила с заявлением Паркер в одном из интервью.

Что случится с Самантой?

Вопреки ожиданию поклонников воссоединение легендарного квартета будет неполным. Как и предполагалось, Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты, отказалась от участия в продолжении. Об этом стало известно уже после публикации официального постера к сериалу, на котором предстали Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

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Героини сериала «Секс в большом городе»: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэттролл

Героини сериала «Секс в большом городе»: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэттролл

Home Box Office (HBO)

Кэтролл признавалась, что ей неинтересно работать над продолжением «Секса в большом городе», но СМИ называли разногласия с Паркер в качестве настоящей причины ее отказа. Изначально поводом стала разница в гонораре. Как оказалось, Паркер получала гораздо больше денег за работу, чем остальные участницы.

Однако реальные отношения сериальных «подруг» всплыли в 2018-м году, когда Кэтролл, опубликовавшая пост о смерти брата, резко отреагировала на соболезнования Паркер. «Я не нуждаюсь в твоей любви в это трагическое время. Моя мама сегодня спросила: «Когда эта лицемерка оставит тебя в покое?» Твои постоянные попытки протянуть руку — болезненное напоминание о том, какой жестокой ты была и продолжаешь оставаться. Позволь мне пояснить, если до сих пор непонятно. Ты не моя семья. Ты не мой друг», — написала актриса.

Правда, сама Паркер, напротив, не раз публично заявляла, что не держит зла на коллегу по сериалу. «Мы будем скучать по ней. Мы любили ее. Я никогда не говорила, что не люблю ее. Саманта не является частью этого сериала, но она всегда будет частью нас. Независимо от того, где мы находимся и чем занимаемся», — говорила она.

Несмотря на отказ Кэтролл, создатели «И просто так» решили не искать замену Саманте. Скорее всего, героиню просто «умертвят», поскольку в прошлых сезонах она страдала от рака молочной железы. Правда, поклонники шоу не готовы смириться с тем, что Саманты не будет в продолжении. На одном из мемов ее фото из фильма «Манекен», где Кэтролл сыграла ожившую куклу, пристроили к официальному плакату, надеясь таким образом «реинкарнировать» любимую героиню.

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