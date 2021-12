02 декабря 2021, 14:42 Культура С сексом после 50, но без Саманты. Чего ждать от сериала «И просто так» Возвращение «Секса в большом городе»: сюжет, актеры, дата премьеры Маргарита Савинова Слушать Остановить

close 100% HBO Max

Телеканал HBO показал новый трейлер продолжения культового шоу «Секс в большом городе» — сериала «И просто так» (And Just Like That). В нем будет 10 эпизодов, первые два покажут уже 9 декабря. О том, что известно о грядущем проекте – в материале «Газеты.Ru».