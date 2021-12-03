«Автор моей песни насиловал детей. Надеюсь, Меркель об этом знает»

В Берлине прошла торжественная церемония в честь ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. По ее просьбе на мероприятии прозвучал восточногерманский рок-хит «Ты забыл цветную пленку» Нины Хаген. Политолог Владимир Белов рассказал «Газете.Ru» о традиции уходящих политиков предлагать песни для оркестра, а также высоко оценил музыкальный вкус канцлера. В свою очередь сама Хаген подчеркнула, что ее не предупреждали об использовании композиции. И рассказала, что автор текста к песне был обвинен в насилии над детьми и покончил с собой в тюрьме.

Канцлер Германии Ангела Меркель покидает свой пост после 16 лет руководства страной. Она окончательно сложит полномочия только в начале следующей недели, но торжественная церемония прощания с политиком прошла уже 2 декабря. Организатором мероприятия «Вечерняя заря» выступил Бундесвер (ВС ФРГ), оказав тем самым Меркель высший знак уважения, который гражданское лицо может получить от немецких военных.

Подобные церемонии в стране проходят с XVI века. Однако канцлер впервые удостоился такой чести лишь в 1998 году, когда Гельмут Коль покинул пост главы правительства ФРГ. В связи с коронавирусными ограничениями мероприятие посетили около 200 человек, передает The Guardian.

Мероприятие началось с военного марша Бетховена и закончилось традиционной песней «Ich bete an die Macht Liebe» («Я молюсь силе любви»), которую исполняют на подобных церемониях со времен Наполеоновских войн. Следуя традиции, оркестр также сыграл три композиции по просьбе самой Меркель.

«Любой уходящий политик имеет право выбрать три песни для оркестра, что Меркель и сделала. Ограничений по жанрам нет никаких, — объяснил «Газете.Ru» политолог Владимир Белов. — Все три песни соответствуют жизни Меркель, включая указание на место ее происхождения, на округ, который она представляла, и прочее».

Каждая из выбранных Меркель песен несет для нее определенный смысл: например, христианский гимн XVIII века «Großer Gott, wir loben Dich» («Святой Бог, мы славим имя твое») отсылает к воспитанию канцлера в семье протестантского пастора и религиозному наполнению ее партии ХДС. Подростковая лирика в песне Хильдегарды Кнеф «Für mich soll's rote Rosen regnen» («Для меня будет идти дождь из красных роз») символизирует самоиронию героини торжества.

И третий, самый неожиданный выбор Меркель — панк-хит певицы из ГДР Нины Хаген «Du hast den Farbfilm vergessen» («Ты забыл цветную пленку») 1974 года. В комментариях пользователи соцсетей предположили, что при помощи этой песни Меркель косвенно критикует своих коллег-мужчин. Также «Ты забыл цветную пленку» связывают с критикой серой реальности восточногерманского коммунизма. По словам Белова, песня Хаген соответствовала ситуации не только по содержанию, но также исполнению.

«Она соответствует традициям военного марша, и оркестр ее блестяще исполнил — думаю, эта песня станет хитом в нынешнем дискурсе. Я несколько раз переслушивал — мне нравится. Еще до решения Меркель мои старшие ГДР-овские друзья рассказывали о том, что они обращаются к госпоже Хаген, ее песням. Меня приятно удивил интерес политиков к року, — признался политолог.

— Конечно, Меркель могла бы выбрать песню «Прощай, девчонка», но, по всей видимости, она не была знакома с нашей советской традицией исполнения песен в армии».

В своей композиции Хаген упрекает бойфренда Майкла за то, что он снял лишь черно-белый фильм во время отпуска на германском острове Хиддензее. В результате она жалуется, что «никто не поверит, как здесь было красиво» — из-за отсутствия красок. Сама Меркель связала песню со своей молодостью и отметила, что сюжет происходит в регионе, который был ее избирательным округом.

«Эта песня была ярким моментом моей юности, которая, как известно, прошла в ГДР, и песня родом из ГДР. И по случайному совпадению действие песни происходит в регионе, который был моим избирательным округом (остров Хиддензее, — прим. «Газеты.Ru»). В этом смысле все идеально сходится», — сказала Меркель на пресс-конференции.

Как рассказала сама Нина Хаген, она была крайне удивлена выбором канцлерин. Артистка написала в Facebook, что сначала восприняла эту новость как шутку, потому что об использовании композиции ее никто не предупредил.

«Я была так же удивлена подборкой музыки, как и все мои друзья и враги! Мне об этом никто не сказал. Федеральная канцелярия не связалась со мной заранее, и меня к этому никто не подготовил. Тем людям, которые теперь хотят обвинить меня в том, что я «предала и продала себя», я могу только посоветовать быть осторожнее, потому что подобные суждения подлые и абсолютно несправедливые», — заявила Хаген.

Певица также объяснила, почему изначально не поверила этой новости. Согласно ее словам, текст к песне написал Курт Деммлер, который был «государственным поэтом ГДР с особыми привилегиями», а позже — сексуальным преступником.

«Моя аудитория может и должна знать все контексты. Скрываться от правды было бы трусостью, это мерзость для меня. После падения Берлинской стены он совершал систематическое насилие над детьми, а затем покончил с собой в тюрьме в Моабите. Надеюсь, что ей [Меркель] это известно», — рассказала артистка.

В 2000 году Деммлер отделался штрафом за сексуальное насилие над детьми. Новое, более серьезное обвинение ему предъявили в 2008 году — на этот раз в связи с многочисленными актами насилия, которые могли произойти с 1995 по 2005 год. В обвинительном заключении говорилось, что только в 1995-1999 гг. он, предположительно, совершил 212 нападений на девочек в возрасте от 10 до 14 лет. В ночь на 3 февраля 2009 года Деммлер совершил самоубийство в своей камере в следственном изоляторе перед вторым днем суда, когда потерпевшие должны были давать показания. Расследование его преступлений остановили.