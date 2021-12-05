Выпуск «Голоса» с Градским, перезапуск «Поля чудес», иск к Джигану о пропаганде ЛГБТ

Предпоследний выпуск шоу «Голос» с участием Александра Градского, открытие Дома культуры «ГЭС-2» в центре Москвы, смена названия МХАТ им. Горького и возвращение в репертуар театра спектаклей из «золотой коллекции»: «Газета.Ru» рассказывает о новостях культуры и шоу-бизнеса, которые вы могли пропустить на этой неделе.

Первый канал показал «Голос» с Градским после его смерти

На Первом канале вышел эпизод «Голоса» с подготовкой команды Александра Градского к «Нокаутам». Съемки сюжета прошли 17 ноября — за 11 дней до смерти наставника. Ранее в пресс-службе телеканала сообщили, что считают своим долгом закончить 10-й сезон шоу «Голос» в память о Градском. Кто займет его кресло, пока неизвестно.

Фанаты Oxxxymiron раскупили билеты на его концерты за семь часов

1 декабря состоялся релиз первого за шесть лет альбома Oxxxymiron под названием «Красота и Уродство». В трек-лист вошли 22 композиции, общая продолжительность которых составляет один час и семь минут. Подробнее о реакции на альбом «Газета.Ru» рассказала здесь. При этом билеты на предстоящие концерты Oxxxymiron раскупили всего за семь часов. Выступления артиста состоятся 3 и 4 марта в Санкт-Петербурге, а также 11 и 12 марта в Москве. На дополнительные концерты рэпера (5 и 13 марта) билетов также не осталось.

Шоу «Поле чудес» будет перезапущено в 2022 году

Первый канал не будет продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» — телекомпанией «ВИД». Причиной этого решения стали новые условия договора, предложенные каналу. Ведущий передачи Леонид Якубович сказал «Газете.Ru», что в программе не ожидается существенных изменений, но выпускать ее будет другой производитель.

Губернатор Хабаровского края снимет вестерн за 200 млн рублей

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снять вестерн для привлечения туристов в регион. Приключенческий художественный фильм «Умальта» расскажет о дерзком ограблении купца и пропавшем в Хабаровском крае обозе с золотом. Синопсис ленты Дегтярев опубликовал в Instagram.

«Купец Сыромятников не ждет помощи в борьбе с бандитами от властей и нанимает отряд Сибирских казаков во главе с Егором Лесным. Жизнь в поселке Чекунда бьет ключом, отсюда идет снабжение всех местных приисков. Им Пу и Чан Фы приезжают в Чекунду, чтобы обменять на золото свои товары. Нападение на обоз. Чан Фы и головорез Домбаш в сговоре, золото прячут в пещере на берегу реки Умальты. Лесной арестован...» — написал Дегтярев.

По данным РИА Новости, бюджет ленты составит 200 млн рублей.

МХАТ им. Горького сменит название

Гендиректор Московского художественного академического театра им. Горького Владимир Кехман заявил, что в 2022 году учреждение сменит название на Художественный театр — МХАТ им. М. Горького. Также Кехман планирует переговоры с худруком МХТ им. Чехова Константином Хабенским по поводу совместного празднования 125-летия театров в 2023 году. До этого гендиректор пообещал, что вернет в репертуар спектакли «золотой коллекции» — такие как «Васса Железнова», «Гамлет», «Вишневый сад» и «Белая гвардия».

Обладатель «Грэмми» Imanbek записал звук атома для нового трека

Казахстанский диджей и музыкальный продюсер Imanbek (Иманбек Зейкенов) работает над кинопроектом «AtomSound», посвященным природе звука. С помощью специального оборудования авторы и создатели проекта из компании А4Origin записали звучание атома на Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). Этот материал войдет в том числе в новый трек Иманбека. Документальный фильм и композиция выйдут в 2022 году.

Против Джигана подали иск о пропаганде гомосексуализма

Исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский подал иск о пропаганде гомосексуализма и оскорблении детей к рэперу Джигану. Председатель движения Ирина Волынец объяснила «Газете.Ru», что в случае обнаружения судом правонарушений исполнителю будет назначен штраф и требование удалить контент из сети. По ее словам, иск был инициирован по многочисленным жалобам родителей.

Впоследствии суд отказал движению в иске — заявление было возвращено заявителю как «неподсудное Хорошевскому районному суду Москвы».

В Москве открылся Дом культуры «ГЭС-2»

Дом культуры «ГЭС-2», расположившийся в здании бывшей городской электростанции на Болотной набережной, открылся 4 декабря. Для посетителей работают выставочные залы, библиотека, кинотеатр, концертный зал, мастерские, студии, магазины, ресторан и кафе. Сейчас там проходит выставка «В Москву! В Москву! В Москву!» исландского художника Рагнара Кьяртанссона и перформанс «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона». Вход в культурное пространство свободный, но требуются предварительная регистрация на сайте и QR-код.

Ридли Скотт обматерил Антона Долина

Голливудский режиссер Ридли Скотт нецензурно высказался в адрес российского кинокритика Антона Долина по ходу интервью. Фрагмент их беседы по видеосвязи, которая состоялась в сентябре, попал в сеть только на этой неделе.

«Sir, f...k you («Сэр, пошел ты». — «Газета.Ru»)», — ответил Скотт на то, что Долин сравнил его «Последнюю дуэль» с «Царством небесным» и «Робин Гудом», назвав киноленту более реалистичной, чем другие перечисленные картины режиссера.

Позднее Долин заявил, что СМИ, осветившие этот инцидент, для него «не существуют».

Путин поручил включить в «Пушкинскую карту» билеты в кино

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства за две недели ввести возможность оплачивать «Пушкинской картой» сеансы российских фильмов. Работа по дополнению карты этой опцией должна быть проведена до 15 декабря 2021 года. Программа рассчитана на школьников и студентов от 14 до 22 лет.