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Культура

Детские черепа, лицо на ягодицах и штриход: необычные татуировки российских звезд

Какие татуировки есть у Милохина, Дудя, Ивлеевой и других знаменитостей

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РИА «Новости»/Instagram
Три шестерки на лице, штрих-код, медвежонок в честь Евгении Медведевой, буддистская молитва, лицо друга на ягодицах: «Газета.Ru» собрала самые странные и необычные тату российских знаменитостей.

Моргенштерн

У автора песни «Cadillac» целых три тату на лице. Над бровью и на внутренней части зубов у Моргенштерна набиты три шестерки, которые часто путают с буквами GGG из-за готического шрифта. Сам рэпер говорил, что 3G символизирует скоростной интернет и молодое поколение блогеров. А тату на лице он набил, чтобы его никогда не взяли «на офисную работу». Другая татуировка в виде булавы с шипами на самом деле является холодным оружием «утренняя звезда» — именно так переводится с немецкого его сценический псевдоним.

Юрий Дудь

Если о любви Юрия Дудя к панк-року известно многим, то две другие надписи на его предплечьях — «Данила» и «Алена» — могут вызвать вопросы. Однако все куда прозаичнее: во время интервью с дизайнером Артемием Лебедевым журналист рассказал, что набил татуировки в честь своих детей.

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Даня Милохин

У тиктокера-миллионника Дани Милохина много татуировок, сделанных по просьбе друга, которому нужно было на ком-то практиковаться. Среди них преобладают мультперсонажи и разные карикатуры. Правда, одну татуировку Милохин все-таки сделал на память. Чтобы сохранить приятные воспоминания от участия в «Ледниковом периоде», он набил себе медвежонка на коньках с надписью «Люблю Даню. Жека», посвященную своей партнерше по телешоу Евгении Медведевой.

Настя Ивлеева

На съемках тревэл-шоу «Орел и Решка» в Бангкоке Настя Ивлеева отважилась на эксперимент — сделать священную татуировку Янт. Из предложенных сутр телеведущая выбрала текст о благосостоянии, после чего монах нанес его на кожу вручную толстой иглой. После весьма болезненной процедуры (если верить Ивлеевой, будто «ножом по ребрам») он зачитал молитву на санскрите и посоветовал блогерше соблюдать определенные правила, чтобы телесный амулет начал действовать.

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Орел и Решка/YouTube

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин делал татуировки задолго до того, как получил сан священнослужителя. Одна из них — на груди — заслуживает особого внимания. По одной из версий, изображение в виде пяти черепов появилось у актера после службы в Сербии, где он якобы уничтожил пять боевиков. Однако позднее стало известно, что черепа символизируют детей Охлобыстина. В пользу этой теории говорит новый череп на груди, который появился почти сразу после рождения в семье артиста шестого ребенка.

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Ирина Хакамада

Политик и бизнес-коуч Ирина Хакамада сделала татуировки на обоих плечах, украсив их лепестками цветущей сакуры, бабочками, стрекозами и двумя иероглифами. В одном интервью она призналась, что эти символы напоминают армейские погоны, которые защищают ее от негативной энергии и предвещают положительные перемены в жизни.

«Иероглиф «жизнь» я сделала в 2004 году во время своей президентской кампании, когда на меня были такие наезды! Тогда поняла, что мне нужна какая-та дополнительная сила, нужен свой оберег», — объясняла Хакамада.

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Дмитрий Нагиев

У телеведущего Дмитрия Нагиева почти все татуировки носят религиозный подтекст. Правда, сам артист не любит распространяться о значении надписей. Так, на левом предплечье у него изображен католический крест, который, по одной из версий, указывает на немецкое происхождение по линии бабушки. На другом предплечье у Нагиева заметен еще один крест — древнеегипетский анх, означающий бесконечность бытия. Точно такая же татуировка красуется на правой руке его сына.

Павел Прилучный

Эскиз для первой татуировки в виде штрих-кода Павел Прилучный придумал вместе с режиссером Павлом Санаевым на съемках фильма «На игре» в 2009 году. Согласно легенде, актер решился на этот шаг лишь потому, что был уверен, что после этой роли не станет сниматься в кино.

«У меня шесть татуировок. Каждая из них имеет смысл, кроме первой. Правда, позже я его придумал и добавил буквы DOC как у тех, кто отсидел в американской тюрьме», — рассказал он на шоу «Вечерний Ургант». Прилучный добавил, что изначально татуировку планировали наносить в виде грима, но это не помогало «прочувствовать» героя, поэтому он обратился к тату-мастеру.

Юрий Музыченко

У солиста Little Big Ильи Прусикина много татуировок, однако сам он и не мог подумать, что однажды его лицо будет «украшать» ягодицы его друга Юрия Музыченко. Фронтмен группы The Hatters набил изображение в качестве наказания в шоу «КликКлак» на YouTube.

«Принципиально одну часть не буду вытирать», — с иронией прокомментировал Музыченко.

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КЛИККЛАК/YouTube

Анастасия Волочкова

Чтобы защитить себя от наговоров и сплетен, Анастасия Волочкова пошла на крайние меры. Во время поездки в Таиланд балерина обратилась к мастеру Сомпонгу Канфаю, который в свое время сделал татуировки Анджелине Джоли. Поскольку работы монаха считаются магическим оберегом, Волочкова решила повторить на левой лопатке один из текстов буддистской молитвы, выбранный ранее голливудской актрисой.

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