Плейлист недели: Антоха МС, Dr. Dre, Лобода и Ольга Бузова

Сразу 10 свежих треков Noize MC, саундтреки для GTA Online от Dr. Dre, Снуп Догга и Эминема, клип на вирусную в TikTok песню «Title» Меган Трэйнор, предновогодние танцы Ольги Бузовой и вторая после разрыва с продюсером композиция Антохи MC: «Газета.Ru» рассказывает о музыкальных новинках этой недели.

Noize MC — «Миокард»

Noize MC выпустил вторую часть альбома «Выход в город» и лайв-видео на песню «Миокард». В записи лонгплея приняли участие White Punk и Вереница. «Попытка вырваться из пут стесняющих обстоятельств в некое более свободное пространство», — так Noize MC описал сквозную тему релиза.

В обновлении GTA Online игроки смогут разъезжать по Лос-Сантосу под шесть новых треков Dr. Dre, записанных при участии Эминема, Снуп Догга, Андерсона Пака, Рика Росса, The D.O.C и других рэперов.

В ностальгической композиции «ЕТА» Dr. Dre рассказывает о встрече со Снуп Доггом на одном из блошиных рынков. 35-летний Андерсон Пак спрашивает исполнителя: «Когда это было? В 93-м?» — на что тот со вздохом отвечает ему, что это было еще до его рождения.

Lododa — «Занесло»

Певица Лобода выпустила клип на песню «Занеслo», которую впервые исполнила на шоу «Вечерний Ургант». Видеоряд представляет собой склейку фрагментов, где она танцует в облегающем клетчатом наряде.

«Ведь чем ближе Новый год, тем сильнее нас охватывает настроение праздника и чудес. Этот трек с первых аккордов просто пленил меня, и я поймала себя на мысли, что если он постоянно звучит в моей голове, то я просто не могу не поделиться им с вами», — рассказала артистка.

Beeswax & Olesya — «Танцевать»

Электропоп-коллектив Beeswax & Olesya подготовил праздничную танцевальную композицию для своих слушателей. Новый трек трио — «отсылка к истокам диско и одновременно выдержанный и узнаваемый стиль коллектива».

Меган Трэйнор — «Title»

Спустя шесть лет после выхода композиции «Title» американская певица Меган Трэйнор показала на нее клип. Как призналась сама артистка, трек настолько завирусился в TikTok, что лейбл наконец-то разрешил ей выпустить видео. В нем на тот момент 21-летняя Трэйнор «коронует» победителя конкурса «Мистер Америка» и уходит с ним рука об руку.

В 2016 году Меган стала лучшей новой артисткой 58-й церемонии вручения премии «Грэмми». После выхода дебютного альбома «Title» в 2014 году исполнительница представила еще три хитовых сингла, в том числе «All About That Bass».

Ольга Бузова — «Игрушка»

Отечественная поп-певица дарит слушателям новогоднее настроение в новой композиции «Игрушка», а заодно — и танец.

«Уже несколько лет подряд нашей с вами традицией является мой новый сингл к Новому году. Этот год не исключение, и в нем мы продолжаем танцевать под Бузову», — поделилась звезда. «С удовольствием вернусь в спектакль Боякова»: Бузова — о «Чудесном грузине» и «Елках 8» 16 декабря в России состоится премьера фильма «Елки 8» — новой части популярной... 15 декабря 19:34

NЮ — «Дураки»

«Дураки» — композиция о перипетиях отношений и тяготах настоящей любви от участника второго сезона шоу «Песни» на ТНТ Юрия Николаенко. «У меня любви целая фура, / Но почему все, кто любят, — все такие дураки?» — поет артист.

Проект NЮ был основан в 2018 году. Фронтмен Юрий Николаенко, помимо музыки, занимается актерской деятельностью (сериал «Улица»).

Антоха MC и Blago White — «Веселей»

Хип-хоп-исполнитель Антоха MC вернулся с расслабляющей песней, созданной совместно с молодым рэпером Blago White. В ней артисты призывают не унывать — ведь люди нужны планете «намного веселей». Ранее Антоха МС анонсировал новый альбом. Возможно, новый трек станет частью грядущего проекта.