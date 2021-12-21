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Культура

Оливье, мясо под шубой и сырые яйца: что российские звезды едят на Новый год

Джигурда рассказал о своем любимом новогоднем блюде

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Лев Лещенко, Татьяна Буланова и Никита Джигурда

Лев Лещенко, Татьяна Буланова и Никита Джигурда

РИА «Новости»/Global Look Press
Новый год уже на носу, и россияне начинают потихоньку подготавливаться к созданию новогоднего стола — в том числе и звезды. «Газета.Ru» узнала у российских артистов, без каких блюд не обходятся их новогодние празднования.

Иосиф Пригожин

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Продюсер Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин

Сергей Савостьянов/ТАСС

«У нас на новогоднем столе все по классике: оливье и селедка под шубой, традиционные русские блюда. Шампанское, без которого не встретить Новый год, мандарины и вера в сказку. Помните фильм «Ирония судьбы, или с легким паром»? Вот все, что было там на столе, — то же самое и у нас».

Лев Лещенко

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Певец Лев Лещенко

Певец Лев Лещенко

Евгения Новоженина/РИА «Новости»

«На нашем новогоднем столе обязательно должны быть классические салаты. Как, например, селедка под шубой. И еще — люблю оладьи из цукини со сметаной».

Никита Джигурда

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Актер и шоумен Никита Джигурда

Актер и шоумен Никита Джигурда

Евгений Одиноков/РИА «Новости»

«У меня нет любимых блюд на новогодние праздники. Я непривередлив в еде и считаю, что праздник должен быть в душе и в духе. Что есть, то и ем. Хотя одно любимое все-таки существует — сырые яйца от моих курочек. Это любимая еда.

Понятное дело, что в советское время у взрослых Новый год ассоциировался с оливье, а у детей — с мандаринами. Мы, дети того времени, знали, что в эту ночь точно будут мандарины и, может быть, бананы. Это сложно передать сегодняшним избалованным детям. Все познается в сравнении».

Владимир Пресняков-старший

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Музыкант Владимир Пресняков-старший, 1993 год

Музыкант Владимир Пресняков-старший, 1993 год

Юрий Сомов/РИА «Новости»

«Я не кулинар — люблю есть то, что делает жена. А она, например, делает мясо под шубой, это блюдо выдерживается в духовке. Оно очень вкусное, но бывает не часто, только по праздникам. Салаты я люблю больше кавказского плана — аджапсандал тот же.

Какие блюда были на новогоднем столе в моем детстве? Там было непринципиально — что есть, то и хорошо. Я жил на Урале, поэтому мы часто делали пельмени».

Татьяна Буланова

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Певица Татьяна Буланова

Певица Татьяна Буланова

Lev Ilyin/Global Look Press

«На моем новогоднем столе обязательно должны быть салаты: селедка под шубой, мимоза и оливье с курицей».

Юрий Лоза

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Певец Юрий Лоза

Певец Юрий Лоза

Павел Смертин/ТАСС

«Новый год находится внутри рождественского поста. Поэтому в новогоднюю ночь мы стараемся отмечать скромно. Никаких разносолов у нас не бывает: от поста не отступаем. В общем, будут соленые огурчики и капусточка. Может, рыбки какой-нибудь пожарим, но ничего такого новогоднего. Возможно, нальем по капельке винца, но тоже без фанатизма.

Что касается детских воспоминаний, то я жил в достаточно скромной семье, поэтому самое главное для меня в Новый год было получить подарок. Там была либо мандаринка, либо шоколадная конфета. А из самих блюд — у меня мама готовила пирог с корицей. Это что-то по типу наполеона. Она готовила к нему специальный соус с корицей и смазывала им специальные коржи для торта, — так и получался слоеный пирог».

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