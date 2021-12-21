Дружелюбные соседи: Мастер Легенда, Лайф и другие супергерои из реальной жизни

В середине 2000-х в интернете появилось «Движение супергероев в реальной жизни» (Real Life Superhero Movement). Оно объединило сотни активистов, которые придумывают себе образы и патрулируют улицы, разнимают драки, оказывают людям гуманитарную помощь и сотрудничают с полицией. «Газета.Ru» рассказывает о семи реальных супергероях, их мотивации и детстве.

Супербаррио Гомес

Одним из первых известных супергероев в реальной жизни стал мексиканский активист Супербаррио Гомес. Персонаж был создан в 1987 году Ассамблеей Барриоса, которая боролась за доступное жилье для оставшихся без крова людей после землетрясения в Мехико. Вдохновленный мексиканским национальным героем Эль Санто, Гомес регулярно организовывал митинги и протесты, на которых появлялся в красно-желтой маске и красных лосинах. Суть своей деятельности он объяснял в интервью Unity.

«Мы просим кредитов на земельные участки и на строительство нового жилья для 50 тыс. человек со всего Мехико. Также мы боремся за демократию и учим людей бороться. Бедные люди должны иметь возможность жить прилично, — говорил Супербаррио.

— Я такой же, как и все вы. Вы — моя сила. Я не могу поднять машину, остановить поезд или поймать падающий самолет. Никто не может. Но вместе мы способны противостоять любым проблемам».

Ранее предполагалось, что под маской Гомеса скрывался активист Марко Раскон Кордова. Но позднее исследователи выяснили, что он лишь участвовал в создании персонажа, — а кто исполнял роль супергероя, неизвестно до сих пор.

Наибольшую популярность Гомес обрел в 1996 году, когда объявил себя кандидатом на президентских выборах и провел имитационные митинги предвыборной кампании в США и Мексике. Память об этом персонаже увековечена в нескольких книгах, комиксах и документальных фильмах.

Master Legend

В отличие от своих коллег, Мастер Легенда (Master Legend) из Орландо (США) сотрудничал с правительством и правоохранительными органами. Персонаж, роль которого исполнял американец Стив Винсент, появился между 1982 и 1985 годами. Он помогал ветеранам, бездомным и детям, носил черно-серебряный костюм и ездил на минивэне, который называл «вэном справедливости».

«Я нравлюсь большинству людей, — сказал Мастер Легенда в интервью Rolling Stone в 2008 году. — Они видят во мне человека, который пытается сделать что-то хорошее для окружающих».

Супергерой стал соучредителем некоммерческой организации Team Justice, которая помогает нуждающимся. В 2004 году во время урагана Чарли супергерой разрубал деревья на дорогах, чтобы через них могли проезжать грузовики с гуманитарной помощью. Он также участвовал в освобождении людей, которые оказались в ловушке в своих домах.

За социальную активность Мастер Легенда получил медаль Департамента полиции Флориды. В 2009 году он рассказал, что в детстве стал жертвой растлителя и с тех пор стремится помогать беззащитным. Для этого он прошел обучение в Красном Кресте, работал телохранителем у частного детектива для изучения методов его работы, а также помогал полиции находить улики и расследовать дела. В 2017 году Amazon снял сериал «Легенда Мастера Легенды» — главного героя в нем сыграл Джон Хоукс.

Mr. Xtreme

В 2006 году к сообществу Real Life Superhero Movement (RLSH) присоединился охранник из Сан-Диего Мистер Экстрим (Mr. Xtreme). Он также основал отдельную организацию Xtreme Justice League и стал ее лидером. При выборе своего костюма супергерой ориентировался на Могучих Рейнджеров.

close 100% Mr. Xtreme SuperheroesDoc/YouTube

Личность Мистера Экстрима не раскрывается. В одном из интервью он признался, что в детстве подвергался буллингу и насилию. В рамках своей деятельности супергерой патрулирует улицы, разнимает драки и раздает еду бездомным. Наиболее известным Мистера Экстрима сделало расследование дела о 14 убийствах — он выступил на местном телевидении в прямом эфире и раздал плакаты о розыске преступника. В интервью GQ Мистер Экстрим рассказывал, что впервые спас жизнь человека еще до основания своего движения.

«В 2001 году, патрулируя с другой группой, мы видели, как парень пытался убить женщину в переулке. Мы вмешались и загнали его в угол, оказали пострадавшей медицинскую помощь. Его посадили в тюрьму на 34 года по нескольким обвинениям. Это была мотивация помогать людям всю жизнь», — сказал супергерой.

По словам Экстрима, внимание к чужим проблемам работает для него как терапия — после пережитого в детстве насилия он иногда испытывает депрессию. А помощь окружающим позволяет ему ощущать свою продуктивность и значимость для общества. Летом 2020 года на странице Xtreme Justice League в Facebook появилось сообщение о том, что Мистер Экстрим покинул организацию.

«Он уходит от реального сообщества супергероев и предпочитает жить своей жизнью, — говорится в сообщении. — Что он сделает, будет зависеть от него. Мы желаем ему всего наилучшего. Он заслуживает отдыха. Наша команда по-прежнему будет работать в Сан-Диего».

Life

Супергерой Лайф (Life) начал помогать бездомным в 2007 году, раздавая им «LifePacks» с предметами первой необходимости. Он объяснил, что в его районе было мало преступлений, но много нуждающихся.

«Все всегда говорят о криминальных патрулях, однако я жил в довольно безопасном районе, но с огромной бездомностью. Я начал разговаривать с бездомными, и они открылись мне. Потом они попросили меня принести им носки. Затем сказали, что им нужны кусок мыла и бритва», — сказал Лайф. — Я хочу иметь определенную цель, чтобы чувствовать, что я сделал что-то важное».

Он также рассказывал, что носит маску супергероя для расположения к себе иммигрантов, которые не понимают его языка.

«Символизм — огромная часть того, что я делаю. Я имею дело со многими людьми, которые являются нелегальными иммигрантами, которые потеряли работу и стали бездомными, собирают бутылки или что-то в этом роде. И на своем ломаном английском они спрашивают меня, откуда я — из правительства или Церкви? Затем я надеваю маску и говорю, что я супергерой».

Сейчас Лайф освещает свою гуманитарную деятельность на странице в Twitter. Там он подписан своим настоящим именем — Хаим Лазарос.

WFP's plan to support 42 million people on the brink of famine | World Food Programme @elonmusk @JeffBezos https://t.co/MWDL6MSyqe — Chaim "Life" Lazaros (@SuperheroLife) November 17, 2021

Super Hero

До того, как стать рестлером, выпускником полицейском академии и тяжелоатлетом, Дейл Попл работал на радио. Он родился в 1969 году в одном из маленьких городов Флориды, воспитывался строгими родителями и был изгоем в школе. В детстве Попл был большим поклонником Годзиллы и Бэтмена — научная фантастика и комиксы позволяли ему отвлекаться от суровой реальности. В начале 1990-х он создал себе образ, назвался Супергероем (Super Hero) и начал сотрудничать с Мастером Легендой.

«Я вырос не в лучшей семье. В финансовом отношении мы относились к высшему среднему классу, но, скажем так, мое воспитание было отчасти оскорбительным, — рассказал Попл в интервью GQ. — Я не хочу, чтобы то, что случилось со мной, случилось с другими людьми. Это одна из причин, по которой я заинтересован в помощи детям. Многие из тех, кто так поступает, вероятно, подверглись остракизму в детстве».

close 100% Facebook / Dale Pople

В течение 20 лет Супергерой патрулировал улицы, помогал нуждающимся и участвовал в детских днях рождения как аниматор. Его показали в документальном фильме HBO «Супергерои», сериале «Канадская реальность», документалке «Портрет супергероя» и других проектах. В сентябре 2018 года издание Tampa Bay Times опубликовало новость о выходе Супергероя на пенсию в возрасте 50 лет. 18 июля 2020 года 51-летний Попл совершил самоубийство. Память о Супергерое хранится на его странице в Facebook со множеством фотографий и постов.

Geist

Супергерой Гейст (Geist) вошел в состав RLSH в 2007 году. Как и многие коллеги, в подростковом возрасте он столкнулся с насилием и нуждой. По словам Гейста, он считает своим долгом помогать людям без надежды и элементарных человеческих ресурсов.

«Когда мне было 20, мне приходилось выбирать между школьными принадлежностями и едой. Этот опыт вселяет в меня сочувствие к подобным ситуациям, — говорил Гейст. — А потом в моей жизни случился период самоанализа, и мне стало ясно, что я не раскрываю весь свой потенциал. Я понял, что есть люди с более серьезными проблемами — и я обязаны им помочь».

Супергерой занимается деятельностью гуманитарного характера, поскольку «для борьбы с преступностью лучше всего подходит полиция». Он объяснил, что скрывается за маской и держит свою личность в секрете, так как не нуждается во внимании к себе.

«Благодаря своим достижениям я чувствую себя лучше. Мы все совершали ошибки, иногда у нас есть вещи в прошлом, которые мы должны исправить. Так что, возможно, здесь есть определенное искупление», — объяснил Гейст мотивы своей деятельности.

Судя по странице супергероя в Facebook, он продолжает оказывать людям гуманитарную помощь. Перед Новым годом Гейст пожертвовал малообеспеченным детям «несколько забавных книг, игрушек и прочих вещей».

Insignis

Владелец тату-салона из Солт-Лейк-Сити Дэйв Монтгомери вступил в ряды супергероев в середине 2000-х. Он взял себе псевдонимом Insignis (англ. — «выдающийся»), а через какое-то время изменил его на Nihilist (англ. — «нигилист»). Супергерой объяснил, что начал эту деятельность после выхода из алкогольной зависимости.

«После того, как я бросил пить, мне стало очень скучно и захотелось чего-то большего. Я наткнулся на реальных супергероев в интернете и был поражен ими. Они просто наряжаются и ходят по улицам, помогая людям. Я почти мгновенно влетел в эту среду»,

— рассказал Insignis.

Вместе с коллегами он патрулировал улицы ночью, и благодаря костюмам люди сразу же идентифицировали их как супергероев.

«Мы просто ходили по улицам, искали ситуации, в которых будет полезны, — делился он. — Я придумал «Общество Черного понедельника». Это группа людей, которые берут худший день в вашей жизни и останавливают его — собираетесь ли вы наделать глупостей, напьетесь ли вы и побьете старушку, или вам понадобится помощь на улице. Если это полиция, она бросит вас в тюрьму. Если это мы, мы просто вмешаемся в ситуацию и поможем вам».

Супергерой объяснял, что уважение окружающих, которым была оказана помощь, давало ему силу. В 2011 году Монтгомери официально ушел в отставку. Он отец-одиночка, и хочет иметь больше времени на воспитание дочери.