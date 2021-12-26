«Смотрю на мир сквозь розовые очки — и мне фиолетово»: Джареду Лето исполнилось 50

26 декабря американскому актеру и фронтмену рок-группы 30 Seconds to Mars Джареду Лето исполняется 50 лет. В юбилей артиста «Газета.Ru» собрала самые любопытные и малоизвестные факты из его биографии.

Пережил проблемы в семье

Родители Джареда Лето развелись, когда он еще был ребенком: мальчик остался жить с матерью, братом Шенноном (будущим барабанщиком 30 Seconds to Mars), бабушкой и дедушкой. По воспоминаниям музыканта, его семья часто переезжала с места на место, некоторое время он даже жил в хиппи-коммуне в лесу. Мать Джареда поощряла в своих сыновьях креативность, отца они особо не знали — вскоре после развода он совершил самоубийство.

close 100% Джаред Лето с братом Шенноном Лето в детстве jaredleto/Instagram

Работал мойщиком посуды

Свою первую работу Лето получил в 12 лет. Из-за финансовых трудностей в семье он устроился в закусочную мойщиком посуды, а затем четыре года подрабатывал швейцаром.

Поборол наркозависимость

Лето признавался, что еще в юношестве пристрастился к наркотикам и зарабатывал их продажей в кинотеатре. Как объяснял сам музыкант, к этому привело отсутствие родительского внимания. Побороть зависимость ему помогла художественная школа. Там он увлекся живописью и музыкой, а уже в университете обнаружил в себе тягу к сценическому искусству.

Воздерживался от еды и секса ради роли

«Я постоянно был на грани голодного обморока, а к концу съемок у меня появились галлюцинации», — вспоминал Лето о подготовке к фильму «Реквием по мечте». Помимо личной диеты, актеру также приходилось исполнять предписания режиссера Даррена Аронофски, который требовал от звезд проекта, игравших наркозависимых, полного отказа от сахара и секса — по его мнению, так они могли лучше понять и прочувствовать, что такое «непреодолимое желание».

close 100% Дженнифер Коннелли и Джаред Лето в фильме «Реквием по мечте» (2000) режиссера Даррена Аронофски Global Look Press

Жил на улице

Для многих неприемлемое самопожертвование — вообще одна из отличительных черт Лето как актера. Ради все того же «Реквиема» Джаред решился на еще один эксперимент — в течение двух недель он жил на улицах Нью-Йорка, чтобы понять мировоззрение бездомных людей и ощутить на себе все тяготы их повседневности.

Получил «Оскар»

В числе ярких ролей Лето — образ ВИЧ-позитивного транссексуала в «Далласском клубе покупателей». Ради проекта он похудел на 13 кг и сбрил брови. И не зря: фильм принес Джареду «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (пока единственный в его карьере). При этом сам Лето так и не посмотрел ни одной сцены из ленты целиком: когда работа сделана, нет смысла к ней возвращаться, считает музыкант.

close 100% Джаред Лето в фильме «Далласский клуб покупателей» (2013) Focus Features

Установил рекорд Гиннесса

В рамках двухлетнего турне в поддержку альбома «This Is War» группа 30 Seconds To Mars отыграла более 300 концертов по всему миру, благодаря чему попала в Книгу рекордов Гиннеса. Коллектив превзошел достижения Guns N 'Roses и Metallica.

close 100% Джаред Лето во время выступления группы Thirty Seconds To Mars, Цинциннати, США, 2017 год Amy Harris/AP

Снял документалку за один день

На съемки документального фильма «Один день из жизни Америки» у Лето-режиссера ушло всего 24 часа (что в целом логично). 92 съемочные команды в разных уголках США запечатлели «красоту и надежду» с одной стороны, с другой — боль и нищету, описывал музыкант.

«Я летал на вертолете над Лос-Анджелесом и снимал фейерверк, а другая съемочная группа летала в Нью-Йорке вокруг Статуи Свободы и просто документировала кульминационный момент, когда вся страна отмечает», — говорил Джаред о ленте, посвященной празднованию Дня независимости США.

Обожает скалолазание

Одним из любимых увлечение Лето является скалолазание — чтобы убедиться в этом, достаточно открыть его Instagram. Данному хобби музыкант даже посвятил документальную короткометражку «На открытом воздухе». Вместе с Томми Колдвеллом и другими авантюристами Джаред путешествует по национальным паркам Америки — Йосемити, Йеллоустону и Гранд-Титону.

close 100% jaredleto/Instagram

Много ел и заработал подагру

Для перевоплощения в Марка Чепмена, убийцу лидера The Beatles Джона Леннона, актеру потребовалось набрать 28 кг. В этом ему помогли гамбургеры и расплавленное в микроволновке шоколадное мороженое, политое оливковым маслом и соевым соусом. Звучит омерзительно, но чего не сделаешь ради роли. В итоге ему пришлось лечить подагру. Чтобы сбросить лишние килограммы он увлекся экстремальными диетами, предписывающими голодание в течение 10 дней и питье воды с лимоном и перцем.

close 100% Джаред Лето в роли убийцы Джона Леннона Марка Чепмена в фильме «Глава 27» (2006) Artina Films

Является веганом и гермофобом

В повседневной жизни артист является веганом. При этом отказаться от мяса вокалист 30 Seconds to Mars решил еще в 1993 году. Одной из причин стала его боязнь заразиться микробами. По признанию артиста, при мысли о молоке и способе его получения ему становится дурно. Правда, изредка Лето все-таки устраивает читмилы и нарушает веганство ради ролей.

Врывается в чужие дома

Помимо гермофобии, у фронтмена 30 Seconds to Mars есть еще одна необычная привычка — вторгаться в чужие дома. По словам самого Лето, он находит данное занятие «успокаивающим», поскольку делает это не ради кражи собственности, а чтобы просто посидеть в полной тишине.

Выбирает травмированных персонажей

Лето не раз признавался, что любит перевоплощаться в травмированных героев, которые не вписываются в общество. Так или иначе подготовка к каждой его роли сопровождалась экспериментами над телом, включая повреждения и голодовки. Например, на съемках «Бегущего по лезвию 2049» он попросил режиссера Дени Вильнева разрешить ему работать в линзах, в которых не мог ничего видеть, чтобы понять, как воспринимают мир слепые люди, — хотя это грозило ему серьезными травмами.

close 100% Джаред Лето в фильме «Бегущий по лезвию 2049» (2017) Columbia Pictures

Любит своих фанатов

Лето любит своих поклонников. Чтобы оставаться с ними на связи и во время локдауна, он неоднократно устраивал трансляции в социальных сетях и даже лично созванивался с фанатами. А осенью этого года артист пообщался через видеосвязь с неизлечимо больной россиянкой Анастасией Петровой. Во время разговора они обсудили животных, музыку и поговорили о национальной кухне. Музыкант признался, что в восторге от пельменей и русского языка.

Не боится повреждений

Лето также не боится выходить со сцены к бушующей толпе фанатов, что довольно редко случается среди звезд его величины. И это не всегда заканчивается хорошо. По словам артиста, во время одного из концертов он сломал нос, поскольку был затоптан в толпе своих же поклонников.

close 100% Джаред Лето с фанатами группы Thirty Seconds To Mars во время выступления в Лас-Вегасе, 2017 год John Salangsang/AP

Носит человеческое ухо как кулон

Однажды фанат Лето анонимно прислал ему отрезанное ухо, сопроводив посланием «Ты слышишь меня?». Однако вместо того, чтобы прийти в ужас от жуткого подарка, артист засушил его и превратил в экстравагантную подвеску, которую надел на концерт. «Отрезать собственное ухо — это так в духе Ван Гога», — восхищенно объяснял лидер 30 Seconds to Mars.

Любит розыгрыши

В 2020 году Джаред опубликовал в Instagram номер телефона и предложил написать ему всем желающим. Фанаты, естественно, не могли проигнорировать подобную возможность, однако в итоге номер переводил на бота, который отвечал от имени артиста. При звонке же по указанному телефону, поклонникам отвечал автоответчик.

Дарит странные подарки

На съемках «Отряда самоубийц» Лето, сыгравший в проекте Джокера, разослал коллегам презенты, от которых они были действительно шокированы. Так, Уиллу Смиту он подарил использованные презервативы, Виоле Дэвис — мертвую свинью, а Марго Робби преподнес в коробке живую крысу. Свой поступок актер аргументировал подготовкой к роли: «Я старался всячески привнести динамику и элемент неожиданности, чтобы буквально «проломить» все стены. Ведь Джокер — не тот персонаж, который уважает личные границы».

close 100% Джаред Лето в роли Джокера в фильме «Отряд самоубийц» (2016) DC Entertainment

Пробовал выучить русский

Вокалист 30 Seconds to Mars неоднократно приезжал с гастролями в Россию. По признанию самого Лето, он был настолько покорен эмоциональностью местных фанатов, что решил выучить язык. Изначально идея заговорить на русском у артиста появилась в 2005 году — на съемках «Оружейного барона», фильма об эмигрантах-контрабандистах из СССР. Однако освоение языка оказалось сложной задачей: «Когда дело доходит до языков, меня трудно назвать трудоголиком. Но кое-какие фразы я все-таки зазубрил на всю жизнь».

close 100% Джаред Лето на выступлении группы Thirty Seconds To Mars в Москве, 2010 год Global Look Press

Принимает пищу нагишом

Лето никогда не снимался для эротических журналов и, как считается, категорически против отправки нюдсов девушкам, с которыми встречается — логично боится сливов. При этом на ток-шоу Эллен Дедженерес актер признался, что у него есть странная привычка обедать нагишом.

Имеет тату

У музыканта есть несколько татуировок, большинство из них — отсылки к его группе. Так, надпись «Provehito in Altum» («Стремись ввысь») на груди является девизом рок-коллектива. Две симметричные татуировки на предплечьях представляют собой алхимические треугольники, которые являются символом воздуха. А вот изображение на спине «Orbis Epsilon» означает «Карта мира» и является отсылкой к так называемому «Эшелону» — кругу его фанатов.

close 100% Global Look Press

Является ЛГБТ-активистом и филантропом

Лето является амбассадором WWF, активно защищая права животных. Кроме того, в поддержку ЛГБТ-сообщества он оригинально выступил против «Предложения 8» — законопроекта о запрете однополых браков в Калифорнии. Тогда он переписал законодательный текст на бумагу, которую сжег, а пепел поместил в урну, подписав «Здесь хранятся останки «Предложения номер 8». Пусть оно покоится с миром». Также рок-музыкант вложил средства в компанию Modern Health, специалисты которой помогают людям решать проблемы психического здоровья.

Любит быть режиссером

Лето — не новичок в режиссуре, он снимает как клипы, так и полноценные фильмы. У фронтмена 30 Seconds to Mars даже есть (как бы) тайный псевдоним Бартоломью Каббинс, которым он подписывается при работе над музыкальными видео группы. Это имя является отсылкой к главному герою любимой детской книги артиста — «500 шляп Бартоломью Каббинса» Доктора Сьюза.

Записал фит с Канье Уэстом

В 2009 году Канье Уэст (он же Ye) и Лето работали над песней «Hurricane», но из-за проблем с авторскими правами вокал рэпера пришлось вырезать. Позднее 30 Seconds To Mars включили фит в делюкс-издание альбома «This Is War». Тем не менее работу с артистом Джаред назвал невероятной. А как-то он и вовсе заявил, что предпочел бы больше «жениться» на Уэсте, чем на бывшей возлюбленной рэпера Ким Кардашьян.

close 100% Канье Уэст и Джаред Лето, 2009 год Aviv Small/Global Look Press

Является модником и фанатом Боуи

Лето признавался, что ему близки сценические эксперименты Дэвида Боуи, поэтому и сам он много времени уделяют своему стилю. Актера связывает давняя дружба с креативным директором дома Gucci Алессандро Микеле, рядом с которым они выглядят как братья-близнецы. Став амбассадором бренда, актер нередко надевает вещи дизайнера на красные дорожки, а однажды на Met Gala он предстал в китчевом образе — с отрубленной головой. Неудивительно, что недавно Ридли Скотт предложил Джареду Лето роль Паоло Гуччи в байопике «Дом Gucci».

close 100% Джаред Лето на Met Gala 2019 Evan Agostini/AP

Напал на Элайджу Вуда

Во время церемонии вручения наград MTV в 2006 году Элайджа Вуд публично высказал свое мнение по поводу 30 Seconds to Mars, честно признавшись, что не любит их музыку. Однако Лето болезненно отреагировал на критику, грубо обругав его и схватив за воротник. Позднее актер признался, что не ожидал такой реакции от музыканта.

Никогда не был женат

Метросексуальный образ часто служил поводом для домыслов, что многочисленные романы Лето с женщинами были всего лишь прикрытием. Правда, его заинтересованность в мужчинах подтверждения так не нашла.У артиста были романы с Кэмерон Диас, Эшли Олсен, Скарлетт Йоханссон, Линдси Лохан и Пэрис Хилтон. При этом ни одни его отношения так и не закончились браком.

close 100% Global Look Press

Обожает музыку

Несмотря на предыдущий пункт, Лето называет себя однолюбом. Все очень просто, никаких противоречий — верен, по его же словам, он только музыке. «Мои отношения с музыкой настолько серьезны, что я не чувствую пустоты в жизни, даже если ни с кем не встречаюсь. Моего творчества мне достаточно», — говорит артист.

Инвестирует в стартапы

Помимо творчества, актера вдохновляют технологии. «Если я могу быть вовлечен в компанию, которая меня чему-то учит, я счастлив», — подчеркивал он в одном из интервью. Лето отмечал, что ему не чужд предпринимательский дух и сравнивал основание своей группы с бизнесом крупных корпораций, которые начинали в простом гараже. По словам рок-музыканта, его самыми успешными вложениями стали Uber, Airbnb и Nest. Также он планировал инвестировать в Instagram, однако всего на несколько дней его опередила команда Цукерберга. Кроме того, считается, что именно Лето помог Павлу Дурову обрести связи, чтобы развить Telegram.

Имеет «секту» своего имени

Человеку, который выглядит как Иисус и «ходит» по воде, недостает только одного — собственного культа. С 2015 года 30 Second to Mars организует для фанатов ретрит в лесу или на острове. Билеты не из дешевых (от $1499), но раскупаются мгновенно. В программе — йога, медитация и музыка. И никакого алкоголя.