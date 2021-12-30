Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Суд признал виновным мэра Томска в превышении должностных... 10:58
Главный тренер сборной России высказался об отмене МЧМ-2022 10:54
Назван самый популярный русскоязычный стример в 2021 году 10:52
Ввод жилья за 11 месяцев 2021 года в России вырос... 10:51
Жителей Самары попросили не выбрасывать еду в унитаз... 10:48
Обвиненный в изнасиловании Арми Хаммер воссоединился... 10:46
Губерниев высказался об отмене МЧМ-2022 10:40
Эмма Уотсон была влюблена в Тома Фелтона на съемках... 10:39
Названы новогодние блюда, от которых лучше отказаться 10:36
Роскомнадзор за год получил более 42 тысяч жалоб... 10:27
Культура

Нуар, Женщина-кошка и Зодиак: что известно о новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном

«Бэтмен» 2022 года: сюжет, актеры, дата премьеры

Слушать
Остановить
В марте 2022 года на российские экраны выйдет новая экранизация «Бэтмена», где в роли супергероя дебютирует Роберт Паттинсон. Согласно инсайдерам, проект вдохнет в персонажа новую жизнь после неудачи фильмов с Беном Аффлеком. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о ленте на данный момент (с возможными спойлерами).

Режиссер и актерский состав

Автором нового «Бэтмена» выступил Мэтт Ривз (создатель двух последних фильмов из серии «Планета обезьян») — он совмещал посты режиссера, сценариста и продюсера. После неудачи с Беном Аффлеком на роль стража Готэма был приглашен Роберт Паттинсон. Аудитория поначалу восприняла данный выбор неоднозначно — мол, звезда «Сумерек» никак не смотрится в образе угрюмого и жесткого Брюса Уэйна. Однако после выхода трейлеров гнев сменился на милость — и даже воодушевление. Помимо Паттинсона, в каст проекта вошли Зои Кравиц («Меломанка»), Пол Дано («Нефть»), Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»), Джон Туртурро («Перекресток Миллера»), Барри Кеоган («Убийство священного оленя»), Питер Сарсгаард («К-19»), Энди Серкис («Властелин колец») и Колин Фаррелл («Настоящий детектив»).

Сюжет

Главным антагонистом в фильме выступит Загадочник (Дано), но ничего общего с образом персонажа Джима Керри из «Бэтмена навсегда» он иметь не будет. При работе над антигероем Ривз обратился к истории печально известного маньяка Зодиака, оставлявшего на месте жестоких преступлений хитроумные головоломки. Кроме того, частично он был срисован с убийцы из «Пилы».

Основное действие ленты будет завязано на попытках Бэтмена поймать Загадочника. В процессе расследования Уэйн выйдет на мафиози Кармайна Фальконе (Туртурро) и его правую руку Пингвина. Роль последнего в проекте досталась Фарреллу — правда, под отличным гримом его достаточно сложно узнать. Ожидается, что криминальные авторитеты будут как-то связаны со смертью родителей Бэтмена — как и сам Загадочник, знающий, кто скрывается под маской супергероя, и о темном прошлом его семьи. Не обойдется в фильме, вероятно, и без «Суда сов» — тайной организации Готэма, состоящей из представителей элиты.

Среди помощников главного героя — Женщина-кошка (Кравиц) и дворецкий Альфред (Серкис).

По словам самого Ривза, новая экранизация будет сильно отличаться от фильмов с Аффлеком — в первую очередь реализмом. Картина заявляется не столько как супергеройский боевик, сколько в качестве (нео-) нуарного детектива. Обещают, что эффектные трюки здесь отойдут на второй план, а основной упор будет сделан на внутренние драмы и конфликты главных персонажей.

close
100%
Колин Фаррелл в роли Пингвина в фильме «Бэтмен» (2022)

Колин Фаррелл в роли Пингвина в фильме «Бэтмен» (2022)

Warner Bros. Pictures/YouTube

Немного мелодрама

Отдельное место в перезапуске отведено Женщине-кошке — в истории она будет играть значительную роль со всеми вытекающими в виде существенного экранного времени. Если верить инсайдерам, героиня не только появится во многих экшн-сценах фильма, но и выступит в качестве возлюбленной Уэйна — явные намеки на это есть и в трейлере. Впоследствии, как ожидается, Женщина-кошка и вовсе получит свой сольник. Это, вероятно, будет сериал от HBO Max.

close
100%
Кадр из фильма «Бэтмен» (2022)

Кадр из фильма «Бэтмен» (2022)

Warner Bros. Pictures

Противоречивые герои

Согласно Ривзу, его Бэтмен будет более противоречивым, чем у предшественников, — Уэйн здесь не интересуется благотворительностью, одержим внутренней злобой и борется с преступниками местами сомнительными методами. Именно двойственностью главного героя режиссер объяснял выбор в пользу Паттинсона, которого называл «актером-хамелеоном».

При этом Загадочник, который изначально выступает в качестве главного антагониста, к финалу может встать на сторону Бэтмена — или, как минимум, вывести его на ключевого злодея истории, виновного в смерти родителей Уэйна. Им, судя по сливам, станет офицер Стэнли Меркель (Кеоган), экс-напарник комиссара Гордона.

Появление Джокера

Не исключено, что в концовке ленты Бэтмена также ожидает встреча с Джокером. Одним из намеков на это является шайка преступников в образе клоунов (ее показали в трейлере) — прямо как в сольнике суперзлодея с Хоакином Фениксом.

close
100%
Кадр из фильма «Джокер» (2019)

Кадр из фильма «Джокер» (2019)

DC Comics

Дата российской премьеры

В России новый «Бэтмен» выйдет на экраны 3 марта 2022 года.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+